Première monte du pneu Continental SportContact 7 sur l’Audi RS 6 Avant C8

Audi a homologué et installe en usine le pneu UHP Continental SportContact 7 sur son break sportif, le RS 6 Avant performance. Grâce à ses caractéristiques exceptionnelles, le pneu a réalisé des performances impressionnantes dans de nombreux tests et a également conquis le constructeur automobile d’Ingolstadt. Continental a obtenu l’homologation mondiale pour équiper l’Audi RS 6 Avant performance avec un pneu en 22 pouces.

Le Continental SportContact 7 est un pneu été ultra haute performance conçu pour les véhicules puissants et sportifs. Les ingénieurs de Continental se sont concentrés sur l’atteinte de la plus haute perfection dans tous les critères de performance afin de combiner l’expérience de conduite la plus agréable possible avec les niveaux les plus élevés de sécurité et de durabilité. Par rapport au modèle précédent, le pneu offre des distances de freinage sur sol mouillé réduites de 8%. En freinage sur sol sec, les performances du SportContact 7 ont été améliorées de 6% et le kilométrage est également allongé de 17%. La tenue de route et l’adhérence sur sol mouillé et sec bénéficient également de la nouvelle conception du pneu.

Le SportContact 7 pour l’Audi RS 6 Avant performance est également doté de la technologie ContiSilent, qui réduit le bruit de roulement – perçu comme particulièrement gênant à l’intérieur de l’habitacle – jusqu’à neuf décibels. Cette technologie prend la forme d’une couche de mousse spéciale fixée à l’intérieur de la bande de roulement du pneu. Cela bloque encore plus efficacement les vibrations générées lorsque le pneu roule sur la surface de la route pendant que le véhicule est en mouvement.

Depuis son lancement sur le marché, le SportContact 7 a été couronné vainqueur de onze tests de pneus indépendants de haut niveau. Ce printemps, par exemple, il s’est imposé lors des tests de pneus été organisés par les magazines automobiles spécialisés allemands Gute Fahrt, Auto Bild sportscars et Auto Zeitung. Les testeurs ont été particulièrement impressionnés par la maniabilité extrêmement équilibrée et très réactive, les courtes distances de freinage sur sol mouillé et l’adhérence exceptionnelle au freinage et dans les virages. L’année dernière également, le magazine spécialisé anglais Tire Reviews l’a nommé vainqueur du test.

Le pneu homologué pour les performances de l’Audi RS6 Avant dans de nombreux pays est le Continental SportContact 7 AO Silent en 285/30 ZR 22 101Y XL FR.

Photos : Continental / Audi