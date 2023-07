Bentley Speed Six Car Zero – Première voiture de la série Speed Six Continuation

La première nouvelle Bentley Speed Six depuis 93 ans a fait ses débuts mondiaux au Goodwood Festival of Speed 2023. Voiture de course Bentley la plus réussie de tous les temps, la Speed Six est considérée comme l’une des Bentley les plus importantes de l’histoire. La toute nouvelle Speed Six – Car Zero – sera utilisée dans le cadre d’un programme de développement comprenant des tests de durabilité en conditions réelles et des essais sur piste, avant d’être conservée par Bentley en vue de la construction de 12 voitures destinées à la clientèle – qui sont déjà toutes vendues.

Reconstruction d’une série de Speed Six

Bien plus qu’une réplique, une voiture de continuation est construite selon les mêmes plans et les mêmes procédés que la voiture originale qui a inspiré la série. La Speed Six est la deuxième Continuation Series d’avant-guerre réalisée par Mulliner, la division de Bentley spécialisée dans le sur-mesure et la carrosserie, après la Blower Continuation Series, qui était elle-même la première Continuation Series d’avant-guerre jamais créée.

Des recherches approfondies ont été menées pour s’assurer que le contenu de la Speed Six est correct et authentique, en se concentrant particulièrement sur les spécifications et la configuration des voitures originales pour les 24 heures du Mans de 1930. Le plus grand nombre possible de dessins originaux a été utilisé ; 80% des originaux ont été trouvés par l’intermédiaire de la WO Bentley Memorial Foundation. Les dessins ont été complétés par des notes originales de mécaniciens qui détaillent les changements entre les courses de 1929 et de 1930, ainsi que par des données provenant de la Speed Six de 1930 de la Bentley Heritage Collection et d’une voiture de course originale de 1930, connue sous le nom de Old Number 3.

Plus de 600 nouvelles pièces individuelles ont été nécessaires à la création du nouveau moteur six cylindres de 6½ litres destiné à la course. Les premiers essais au banc d’essai ont montré que les premiers moteurs développaient 205 ch à leur apogée, à moins de 5 ch de la puissance documentée pour les moteurs originaux réglés pour la course en 1930.

La plupart des matériaux authentiques utilisés pour la Blower Continuation Series ont également été utilisés pour la Speed Six, en particulier pour un certain nombre d’éléments décoratifs. Les membres de l’équipe Mulliner ont consulté les archives du National Motor Museum de Beaulieu, dans le Hampshire, afin de proposer cinq peintures extérieures Parsons authentiques d’époque. La Speed Six Car Zero est finie en vert Parsons Napier, avec un intérieur en cuir Tan.

La Bentley Speed Six Car Zero a été construite au cours des dix derniers mois par une équipe exceptionnellement qualifiée d’artisans et de spécialistes Mulliner. Comme pour la Blower Continuation Series, l’un des principaux moteurs du programme Speed Six est le développement et le maintien des compétences modernes et traditionnelles en matière de carrosserie, et la construction a vu des artisans ayant des décennies d’expérience travailler aux côtés de la jeune génération afin que les compétences soient transmises. La voiture finie est une œuvre d’art, car elle a été entièrement construite et assemblée dans l’atelier Mulliner de la Dream Factory de Bentley à Crewe.

Au cours des six prochains mois, les clients auront la possibilité de discuter plus en détail de leurs spécifications lors de séances de commande personnelle. Les clients se verront proposer un service d’essayage personnel dans la deuxième voiture de développement, appelée Speed Six Factory Works, afin de s’assurer que chaque voiture est construite en fonction des besoins de confort de chaque client.

Le programme de validation de la Speed Six Car Zero est comparable à celui de la Blower Car Zero, et comprendra une accumulation de kilomètres en conditions réelles et deux simulations de course.

Une voiture de test

La Speed Six Car Zero embarque d’autres instruments qui ne seront pas installés sur les voitures des clients. Ces instruments ont été ajoutés à la voiture afin de soutenir le processus de validation et d’enregistrer de nombreux aspects différents des données au cours des six prochains mois.

La construction de la voiture zéro étant désormais achevée, un programme d’essais de durabilité en conditions réelles va débuter. Le programme d’essai est conçu pour atteindre l’équivalent de 35 000 kilomètres de conduite dans le monde réel sur 8 000 kilomètres de conduite sur piste. Des intervalles d’une durée et d’une vitesse progressivement croissantes permettront de vérifier la fonctionnalité et la durabilité dans les conditions les plus difficiles, ce qui donnera confiance dans les futures voitures des clients.

La construction de la première voiture client commencera en octobre de cette année, et la série de 12 voitures client devrait être achevée d’ici à la fin de 2025, chaque voiture nécessitant 10 mois de travail.

Photos : Bentley