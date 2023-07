L’Audi RS Q e-tron arrive en LEGO Technic – 42160

Une nouvelle reproduction d’Audi rejoint la gamme LEGO Technic : l’Audi RS Q e-tron. Dès le 1er août 2023, les fans de la marque de briques pourront acquérir la voiture de course engagée au rallye Dakar par la marque aux quatre anneaux.

La voiture de rallye électrique, engagée depuis 2021 au Dakar, a été reproduite par LEGO dans sa gamme LEGO Technic permettant d’inclure des mouvements et des mécanismes réalistes.

Grâce à la présence d’un moteur électrique, il est possible de la faire rouler via un smartphone ou une tablette. L’application CONTROL+ développée par LEGO permet en effet de piloter la voiture de rallye en la faisant avancer, reculer et tourner à gauche et à droite.

Cette Audi RS Q e-tron regorge de détails réalistes tels que les suspensions individuelles sur les 4 roues. LEGO a spécialement créé un nouvel élément de roue pour refléter le design de l’Audi originale.

Une fois montée, la voiture mesure 37 cm de long, 19 cm de large et 15 cm de haut.

Conseillée pour les enfants de plus de 10 ans ainsi que les adultes, l’Audi RS Q e-tron sera disponible à partir du 1er août 2023 sous la référence 42160 au prix recommandé de 169,99 euros.

Photos : LEGO