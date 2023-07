La Lamborghini Gallardo fête ses 20 ans

La Gallardo, présentée au salon de l’automobile de Genève en 2003, a été le premier véhicule de série de Lamborghini équipé d’un moteur V10. Dès le départ, elle est devenue un incroyable succès commercial, enregistrant record de vente sur record de vente pour Lamborghini. En 2023, la « baby Lambo » célèbre ses 20 ans.

Ferruccio Lamborghini avait déjà senti qu’il existait un marché pour une Lamborghini « plus petite » et, surtout, moins chère et moins coûteuse. Au début des années 1970, il a encouragé le développement de ce qui allait devenir l’Urraco, qui a évolué au cours des années 1980 pour devenir la Jalpa.

En 1987, Lamborghini a commencé à développer le projet L140, spécifiquement pour créer une Lamborghini plus compacte. Au fil des ans, plusieurs prototypes ont été développés et diverses solutions techniques ont été explorées, notamment un V8 dans un premier temps, puis un V10.

En 1998, après mûre réflexion, il a été décidé de repartir de zéro, en prenant pour seules bases le concept, les dimensions générales et l’idée d’un moteur à dix cylindres : du jamais vu sur une voiture de route Lamborghini.

Le tout nouveau moteur est le fruit du travail de l’ingénieur Massimo Ceccarani qui, après plus de dix ans dans l’entreprise, a pris le rôle de directeur technique, et de Maurizio Reggiani, qui était à l’époque responsable du développement et de la conception des moteurs au sein du bureau technique.

Maurizio Reggiani, directeur technique de Lamborghini de 2006 à 2022, se souvient que « la L140 avait un moteur V10 à 72° avec la boîte de vitesses intégrée dans la zone du carter d’huile, conçu par Lamborghini, et qui n’était pas pratique à produire pour le type de voiture auquel il était destiné. De plus, la position de la boîte de vitesses sous le moteur générait un centre de gravité élevé, ce qui ne garantissait pas les caractéristiques de conduite et de maniabilité qu’une Lamborghini super sportive devait avoir. Ainsi, lorsque nous avons commencé le projet sous le nom de code « baby Diablo, un V8 a été choisi et il a été décidé de chercher un moteur potentiel parmi ceux déjà présents sur le marché, y compris le 8 cylindres Audi. Avec l’acquisition ultérieure par Audi, il a été décidé de produire une voiture complètement nouvelle avec un châssis tubulaire en aluminium et un moteur 10 cylindres, conçu par Lamborghini, et une toute nouvelle transmission, à la fois manuelle et robotisée. »

Le moteur installé sur la première Lamborghini Gallardo était un 10 cylindres en V à 90° de 5 litres à 4 soupapes, développant 500 ch. Au lieu du choix classique d’un V à 72°, un angle de 90 degrés a été privilégié pour limiter la hauteur du moteur, ce qui présente des avantages pour l’agencement du véhicule (c’est-à-dire un capot moteur plus bas et une meilleure visibilité à l’arrière) et abaisse le centre de gravité pour améliorer la dynamique. Des intervalles d’allumage réguliers (garantissant la souplesse du moteur) ont été obtenus grâce à l’adoption de « manetons » avec un décalage de 18 degrés. Un système de lubrification à carter sec a non seulement permis une lubrification parfaite, même dans des conditions dynamiques extrêmes, mais aussi un abaissement supplémentaire du centre de gravité.

Comme l’explique Maurizio Reggiani : « Pour pouvoir être produit dans les quantités prévues, le V10 devait avoir un V à 90°, et il a donc été décidé d’adopter un « split pin » sur le vilebrequin, qui permettait un allumage régulier même si le carter de vilebrequin avait des cylindres à 90°. Le carter, qui jusqu’alors avait des chemises insérées et un revêtement Nikasil sur la chemise, a été revu et redessiné par les ingénieurs de Lamborghini, pour être réalisé avec un alliage d’aluminium hypereutectique qui permettait à la chemise d’être coulée directement sur l’aluminium. Cela a permis de réduire la distance entre les cylindres et, par conséquent, la longueur du moteur, son poids et son coût. C’est ainsi qu’est né le moteur V10 MPI de 5 litres à 90° qui a été installé sur la première série de Gallardo. »

Le premier V10 était donc un moteur de pointe : 5 litres avec lubrification à carter sec, double arbre à cames en tête pour chaque rangée de cylindres, avec calage variable des soupapes (4 soupapes par cylindre) et distribution par chaîne.

La boîte de vitesses à 6 rapports est équipée de synchroniseurs à double et triple cônes de dernière génération, avec un système de commande et d’engagement optimisé, et est située derrière le moteur, tandis que la transmission intégrale utilise le système VT qui a fait ses preuves. Un système séquentiel robotisé (le Lamborghini e-gear, proposé en option sur cette version) a également été développé, tout en maintenant inchangée la mécanique de base de la boîte de vitesses.

Le châssis structurel entièrement en aluminium est basé sur des pièces extrudées soudées à des éléments de connexion moulés. Sur ce châssis, les éléments extérieurs de la carrosserie sont montés avec des systèmes différenciés (rivets, vis ou soudure), selon la fonction de l’élément. D’autres pièces externes accrochées (comme les pare-chocs) sont fabriquées en matériau thermoplastique et reliées par des boulons.

Le projet de design a débuté en 2000 sur la base d’une proposition initiale « Italdesign-Giugiaro », puis a été optimisé et conclu par le Lamborghini Centro Stile nouvellement créé et dirigé par Luc Donckerwolke. La tâche des designers, à la fois exigeante et fascinante, consistait à identifier les attributs formels de la Lamborghini et à les combiner en une unité entièrement individuelle. Les dimensions de la Gallardo et ses objectifs de performance lui confèrent un aspect athlétique compact. L’empattement et les porte-à-faux réduits du véhicule lui confèrent une allure plus dynamique. Un élément clé du design emblématique de la Gallardo, que l’on retrouve également sur la Murciélago présentée en 2001, est la forte influence de l’aéronautique, que l’on retrouve dans le poste de pilotage intégré à la carrosserie du véhicule, dans le pare-brise à angle aigu et les montants tendus, dans le traitement complexe des surfaces planes traversées par des marques distinctes et dans l’orientation des éléments du système de refroidissement dans le sens de l’écoulement de l’air.

Cependant, ce qui a vraiment distingué la Gallardo lorsqu’elle est arrivée sur le marché, c’est sa performance combinée à sa maniabilité, sa fiabilité et sa praticité au quotidien, à tel point qu’elle pouvait être utilisée confortablement comme voiture de tous les jours.

En mai 2004, la Gallardo a inauguré la tradition des « dons » de voitures à la police italienne : les voitures étaient utilisées à des fins spéciales, telles que le transport d’organes ou de médicaments vitaux.

En 2005, deux ans après le lancement de la version coupé, Automobili Lamborghini a présenté la Gallardo Spyder au salon automobile de Francfort. Il ne s’agit pas d’une simple version « à toit ouvert » du coupé, mais d’un modèle totalement nouveau doté d’un tout nouveau système d’ouverture et de fermeture du toit souple, qui implique également le capot du moteur du véhicule. La Lamborghini Gallardo Spyder présente également d’importantes nouveautés en termes de moteur, de transmission et de performances. Son moteur 10 cylindres de 4 961 cm3 délivre désormais une puissance de 520 ch (382 kW) à 8n000 tr/min. La boîte de vitesses à six rapports (toujours manuelle avec la version robotisée e-gear proposée en option) dispose désormais d’un rapport plus court, ce qui se traduit par un comportement plus dynamique du véhicule. Ces nouvelles caractéristiques du moteur ont également été introduites dans la version coupé à partir de l’année modèle 2006.

En 2007, année au cours de laquelle la production de la « baby Lambo » a dépassé les 5 000 unités depuis sa présentation, la Gallardo Superleggera a été présentée à Genève. Le nouveau modèle, grâce à l’augmentation de la puissance de 10 ch et à la réduction du poids de 100 kg, était encore plus dynamique, atteignant un rapport poids/puissance de seulement 2,5 kg/ch. La Superleggera est équipée de série d’une boîte de vitesses mécanique robotisée, qui deviendra une caractéristique habituelle de toutes les versions ultérieures, et est disponible en quatre couleurs sans frais supplémentaires : jaune Midas, orange Borealis, gris Telesto et noir Noctis. En outre, la Superleggera comportait de nombreuses pièces en fibre de carbone spécialement conçues pour réaliser l’importante réduction de poids, comme l’aileron arrière fixe, une option emblématique de cette version, ainsi que les freins en carbone-céramique.

Au Salon automobile de Genève en mars 2008, la LP 560-4 a été présentée, la version remaniée de la Gallardo, 20 kg plus légère, équipée d’un moteur V10 de 5,2 litres d’une puissance maximale de 560 ch, avec un système d’injection directe stratifiée. En 2008 également, la production de la Gallardo a atteint 7 100 unités. Le Los Angeles Motor Show de novembre de la même année a vu la présentation de la version décapotable, la LP 560-4 Spyder, avec les mêmes caractéristiques techniques. Le nouveau moteur a subi des modifications techniques importantes et inattendues, comme l’explique Maurizio Reggiani : « Pour la version suivante (de la Gallardo), avec un moteur de 5,2 litres, il a été décidé de modifier la géométrie du vilebrequin, en supprimant la goupille fendue et en acceptant ainsi un ordre d’allumage irrégulier en faveur d’une plus grande rigidité du vilebrequin. La technologie de l’injection directe de carburant a également été adoptée, ce qui a permis d’augmenter l’efficacité de la chambre de combustion, d’accroître la puissance et de réduire les émissions polluantes. »

En 2009, après avoir produit 9 000 unités, Automobili Lamborghini a présenté la « Gallardo LP 550-2 Valentino Balboni ». Seulement 250 unités ont été produites, caractérisées par une solution technique jamais vue auparavant sur ce modèle : 550 ch et une traction arrière. Suite aux nombreuses demandes des clients, la Gallardo LP 550-2 a ensuite été produite en tant que modèle de série (2010) et en version Spyder (2011). Afin de façonner son caractère unique, les ingénieurs de Sant’Agata Bolognese ont adopté pour ces versions la propulsion arrière et révisé tous les composants de la dynamique de conduite, y compris les ressorts, les amortisseurs, les barres stabilisatrices et les pneus. Compte tenu de la variation du flux de puissance, les ajustements ont également affecté l’aérodynamique du véhicule. En outre, le différentiel arrière a été mis à jour et des ajustements significatifs ont été apportés au système de stabilité dynamique ESP.

En mars 2010, la Gallardo LP 570-4 Superleggera a été présentée à Genève ; plus dynamique, plus légère, plus puissante et encore plus séduisante. Présentée dans le but de poursuivre le succès de la version 2007 du même nom, le poids de la LP 570-4 a été réduit de 70 kg par rapport à la Superleggera précédente, avec un moteur de 570 ch (419 kW) et un rapport poids/puissance réduit à 2,35 kg/puissance. Les modifications apportées à l’extérieur visent exclusivement à améliorer l’aérodynamisme. Cette conception a permis d’augmenter le débit d’air vers les radiateurs et d’améliorer la force d’appui sur l’essieu avant. Les modifications apportées au plancher du véhicule, l’utilisation de jupes latérales et le nouveau diffuseur arrière en fibre de carbone ont contribué à l’amélioration de l’aérodynamisme. En outre, la charge aérodynamique sur l’essieu arrière a été équilibrée grâce à l’utilisation d’un aileron arrière fixe. En 2010, deux autres voitures ont été présentées avec le même moteur : la LP 570-4 Spyder Performante encore plus légère (une réduction de 65 kg de la masse totale par rapport à la LP 560-4 Spyder) ainsi que la Gallardo LP 570-4 Blancpain Edition, qui réunit l’esprit de compétition du Super Trofeo avec une tenue de route parfaite et un design exclusif inspiré par le « Lamborghini Blancpain Super Trofeo », le championnat de voitures à un seul véhicule créé en 2009.

En 2012, Automobili Lamborghini a présenté deux versions du modèle actualisé au Salon automobile de Paris. Ces variantes étaient encore plus audacieuses et plus extrêmes : les nouvelles Gallardo LP 560-4 et Gallardo LP 570-4 Edizione Tecnica, représentant une nouvelle évolution stylistique du premier modèle Lamborghini V10.

En janvier 2013, le développement d’un nouveau programme GT3 a été annoncé, basé sur la Gallardo MY13. La même année, la Gallardo LP 570-4 Squadra Corse a été présentée au salon de l’automobile de Francfort. Ce nouveau modèle de série limitée, le plus extrême de la gamme Gallardo, s’inspire de la Gallardo Super Trofeo : la voiture qui participe au Lamborghini Super Trofeo.

Le 25 novembre 2013, la dernière Lamborghini Gallardo a quitté la ligne de production de l’usine historique de Sant’Agata Bolognese. La dernière unité assemblée était une Gallardo LP 570-4 Spyder Performante de couleur Rosso Mars.

En dix ans de production, la Gallardo a été déclinée en un grand nombre d’éditions spéciales, a été vendue dans 45 pays et, en comptant les 32 variantes, a atteint un total de 14 022 unités produites. Ces chiffres font de la Lamborghini Gallardo l’une des voitures super sportives les plus appréciées de tous les temps, avec une place garantie parmi les icônes du design italien et de l’ingénierie automobile.

Photos : Lamborghini