Bugatti Chiron Super Sport « 57 One of One » : hommage à la Type 57 SC Atlantic

La Bugatti Type 57 SC Atlantic – chef-d’œuvre intemporel de Jean Bugatti dévoilé il y a près de 90 ans – a longtemps captivé l’imagination des esthètes et des passionnés d’automobile. Elle est aujourd’hui toujours considérée comme la voiture la plus précieuse et la plus exclusive au monde. Bon nombre des éléments distinctifs qui composent ce véhicule légendaire – y compris la ligne centrale et ses rivets qui s’étendent sur toute la longueur de sa carrosserie – ont inspiré le design des Bugatti modernes. Mais cette icône n’est pas seulement devenue une référence pour les designers de la marque : pour sa première Bugatti, une Chiron Super Sport, une cliente a souhaité aller encore plus loin en créant son propre hommage à l’emblématique Atlantic. C’est ainsi que la Bugatti Chiron Super Sport « 57 One of One » est devenue réalité.

C’était il y a vingt ans, lorsque, passionnée de voitures depuis toujours, la cliente a vu la Type 57 SC Atlantic pour la première fois. « Je me souviens de cette journée comme si c’était hier. J’ai visité le Mullin Automotive Museum à Oxnard, et il était là, l’un des trois seuls modèles encore existant, majestueux, sur son piédestal. J’en suis tombée amoureuse dès la seconde où je l’ai vu. », a-t-elle déclaré.

Le souhait d’acquérir sa propre Bugatti s’est alors réalisé deux décennies plus tard, lorsque son mari – un client Bugatti qui partage la même passion et le même attachement pour l’automobile – lui a fait la surprise, pour son 70ème anniversaire, de lui remettre une invitation personnelle de la part de Bugatti à venir à Molsheim pour configurer sa propre Chiron Super Sport. Des souvenirs de ce voyage à Oxnard plein la tête et avec beaucoup d’enthousiasme, elle découvre pour la première fois la maison Bugatti accompagnée de Jascha Straub, designer responsable des projets Sur Mesure, qui lui a fait découvrir l’extraordinaire histoire du Château Saint Jean et de la marque – la première partie d’un voyage de co-création qui allait s’étendre sur plus d’une année.

« Lors de sa visite, lorsque nous sommes passés devant une maquette de la toute première Type 57 SC Atlantic – soit exactement celle qu’elle avait vu il y a toutes ces années – il y a eu une étincelle entre nous, nous savions immédiatement que c’était la direction que nous devions prendre pour son véhicule. Depuis des années, je rêvais de réinterpréter cette icône, j’avais donc déjà mes propres idées de ce que j’aimerais proposer pour honorer la voiture la plus élégante jamais conçue. Ce qui fait que nous pouvions immédiatement nous asseoir autour d’une table et commencer à élaborer le design de sa Chiron Super Sport, pour essayer de réaliser ensemble sa vision. », a déclaré Straub.

La teinte bleue argentée saisissante de la Type 57 SC Atlantic, brillant sous les lumières du Mullin Automotive Museum, est une image qui est restée gravée dans l’esprit de la cliente. Pour cet hommage vibrant, Jascha et elle n’imaginaient donc aucune autre couleur que celle de la voiture originale. Pourtant, parvenir à reproduire cette teinte n’allait pas être une mince affaire. Parce que chaque projet Sur Mesure est traité avec la plus grande minutie et avec le plus grand souci du détail, mais également parce que faire référence à l’une des plus majestueuses pièces de design automobile jamais conçue exigeait précision et humilité, Jascha Straub s’est rendu au Musée Guggenheim de Bilbao, où la voiture originale était l’œuvre d’art centrale d’une exposition temporaire intitulée « Motion, Autos, Art, Architecture ». Jascha Straub a déclaré : « La voiture originale a eu un tel effet sur notre cliente que nous voulions obtenir exactement la même couleur pour sa Chiron Super Sport. Ce qui nous tenait particulièrement à cœur, c’est que chaque fois qu’elle voit son hypersportive, elle ressente la même émotion qu’elle a pu ressentir ce jour-là, il y a 20 ans, lorsque son admiration pour la Type 57 SC Atlantic a commencé. J’ai donc pris l’avion pour Bilbao, avec un échantillon de couleurs que nous avions créé spécialement pour ce projet, afin d’observer la peinture sous différentes lumières. Il fallait que la teinte choisie soit totalement fidèle à l’originale. »

Sur la Type 57 SC Atlantic, la grande calandre Bugatti en forme de fer à cheval se dresse fièrement, comme suspendue entre les passages de roue galbés. Cet aspect du design était un élément central à prendre en compte. Pour la Chiron Super Sport « 57 One of One », l’équipe Sur Mesure a travaillé main dans la main avec les ingénieurs pour créer un hommage fidèle à l’original qui respecterait la philosophie de Bugatti selon laquelle « La forme suit la performance » mais aussi les exigences techniques de la voiture. Chaque entrée, conduite et bouche d’aération d’une Chiron Super Sport est soigneusement étudiée pour répondre aux besoins extrêmes de refroidissement et d’aérodynamisme d’une hypersportive roulant à 440 km/h. Le résultat : un design unique – une nouvelle calandre avec des lignes verticales polies et une séparation centrale plus marquée – pour une magnifique interprétation moderne, et tout à fait en accord avec le design original de l’emblématique Type 57 SC Atlantic.

Les jantes Super Sport à cinq branches combinent du chrome poli et le même bleu que l’original à des touches chromées éclatantes. Le dessous de l’aileron arrière présente la silhouette de la fameuse Atlantic dessinée à la main, complétée par le chiffre « 57 » et l’inscription « One of One » pour un clin d’œil subtil au savoir-faire et au design qui ont inspiré cette œuvre d’art automobile unique.

« L’enthousiasme et la participation active de la cliente tout au long du processus ont été une source d’inspiration permanente. Sa vision, enracinée dans un profond respect pour l’histoire de Bugatti et animé par le désir de créer un hommage authentique, nous a guidés dans la création d’un véhicule qui se situe à la croisée entre héritage et ingénierie de pointe. », a affirmé Jascha Straub.

À l’intérieur, la cliente a opté pour le cuir « Gaucho », une couleur intemporelle pour souligner encore davantage la beauté du design extérieur. Les éléments clés de l’habitacle intérieur incluent la silhouette de l’Atlantic cousue à la main en « Lightning Blue » sur les panneaux de porte et une console centrale avec une incrustation personnalisée signée « 57 One of One ». En référence à l’histoire de Bugatti et au sens artistique de la famille, l’emblématique « Éléphant Dansant » de Rembrandt Bugatti est délicatement brodé sur les appuie-têtes, symbolisant également la passion de la propriétaire pour les animaux. Les signatures de Jean Bugatti – le génie à l’origine de la tant admirée Type 57 SC Atlantic – et de Rembrandt sont également apposées sur les seuils de porte.

Hendrik Malinowski, Directeur Général de Bugatti Automobiles, a déclaré : « Lorsque nous concevons un véhicule sur mesure pour nos clients, nous cherchons toujours à rendre hommage à notre riche héritage. Alors lorsqu’un client lui-même souhaite faire référence à notre patrimoine et décide de reprendre des éléments de design iconiques des voitures classiques qui ont fait la renommée de notre marque, c’est toujours une grande fierté pour nous. Une création comme la Chiron Super Sport « 57 One Of One » correspond parfaitement à notre offre Sur Mesure, qui permet de réunir nos clients passionnés aux idées audacieuses et nos équipes de designers et d’ingénieurs dont le talent et la créativité sont sans limite. Le résultat : une nouvelle page à couper le souffle dans l’histoire de la légendaire Type 57 SC Atlantic. Un hommage à la fois authentique et beau mais surtout formé dans l’esprit de la création originale de Jean Bugatti. Cette Super Sport deviendra certainement elle aussi une icône qui pourra fièrement trôner aux côtés de l’originale sur les pelouses de futurs concours. »

Si à terme, la « 57 One Of One » atteindra certainement le même statut que la voiture qui l’a inspirée – gagnant la place qui lui revient dans les Concours d’Élégance les plus prestigieux – pour l’instant, la cliente profite de son expérience de conduite Bugatti. Les passionnés ont d’ailleurs déjà eu l’occasion de la voir explorer les routes panoramiques de l’ouest américain au volant de son exceptionnelle Bugatti lors du Grand Tour America organisé par la marque.

