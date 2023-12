Electrikhana 2 : le dernier film de drift avec Ken Block et l’Audi S1 e-tron quattro Hoonitron

Electrikhana 2 a été tourné avec l’Audi S1 e-tron quattro Hoonitron en novembre 2022, quelques semaines avant l’accident de motoneige dans lequel Ken Block est décédé à l’âge de 55 ans. La famille de l’américain avait à cœur de terminer et de sortir le film en sa mémoire.

La mort de Ken Block, légende du gymkhana, a bouleversé le monde du sport automobile au début du mois de janvier 2023. Le dernier épisode inédit de ses célèbres vidéos de gymkhana est un hommage à l’américain.

Les fans de Ken Block peuvent découvrir une dernière fois leur idole dans des scènes de conduite et des cascades à couper le souffle grâce à l’Audi S1 Hoonitron. Ce prototype entièrement électrique a été développé par Audi Sport en exclusivité pour Ken Block. Il est équipé de deux moteurs électriques, d’une transmission intégrale, d’une puissance totale de 500 kW (680 ch), d’un châssis en fibre de carbone et répond à toutes les normes de sécurité de la plus haute autorité du sport automobile, la FIA. Après le tournage du premier épisode d’Electrikhana en août 2022 à Las Vegas, le S1 e-tron quattro Hoonitron a été développé en étroite collaboration avec Ken Block. Il s’agissait notamment de réduire le poids, d’améliorer la conduite et de simuler les changements de vitesse.

Dans le premier épisode, Ken Block a drifté à travers Las Vegas avec l’Audi S1 Hoonitron. La vidéo spectaculaire a touché plus de 100 millions de personnes dans le monde entier via différents canaux. Electrikhana 2 a été tourné à Mexico. Avec 22 millions d’habitants dans la zone métropolitaine, la capitale du Mexique est l’une des plus grandes villes du monde et a offert à l’équipe de la société Hoonigan, fondée par Ken Block, des lieux fascinants, de l’aéroport moderne à un parking en colimaçon.

En collaboration avec les ingénieurs d’Audi Sport, Ken Block a imaginé pour Electrikhana 2, en plus d’une nouvelle livrée, un accessoire très spécial que seul un véhicule électrique peut offrir : dans une scène du film, les essieux avant et arrière motricent dans des directions opposées, ce qui fait disparaître l’Audi S1 Hoonitron dans un gros nuage blanc tout en étant à l’arrêt, une scène tout à fait au goût de l’inoubliable artiste du drift et de ses fidèles fans.

Photos : Audi – Vidéo : Hoonigan