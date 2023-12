Miniature Porsche 911 Turbo 3.6 type 964 vert Wimbledon par Solido au 1:18

Solido a décliné sa Porsche 911 Turbo 3.6 type 964 en miniature et à l’échelle 1:18 avec une nouvelle teinte vert métallisé Wimbledon avec un intérieur gris clair. Direction les Alpes françaises pour découvrir cette nouvelle configuration haute en couleur.

Une teinte originale pour la Porsche 911 Turbo 3.6

La Porsche 964 Turbo est une véritable success story chez Solido. Apparue en version noire inspirée du véhicule du film « Bad Boys », la reproduction de la 911 Turbo à moteur 3,6 continue sa déclinaison de teinte extérieure après la précédente version rouge Rubis.

Hormis la nouvelle teinte vert métallisé Wimbledon tirant vers le bleu, la miniature est strictement similaire aux précédentes versions de Solido : même intérieur, mêmes jantes, mêmes détails.

Cette nouvelle 964 Turbo est toujours basée sur le moule existant, rendant cette reproduction très réaliste et conforme au modèle original développé par Porsche en 1993 avec cette évolution du Flat 6 avec une plus grosse cylindrée.

Le matériau utilisé par la carrosserie est toujours le métal agrémenté d’éléments en plastique et même en caoutchouc pour les pneus finement réalisés. Les ouvrants se limitent aux portes permettant de se plonger à l’intérieur gris clair.

La peinture intérieur façon gris mat permet de reproduire à moindre coût la texture du cuir donnant parfaitement l’illusion, notamment sur les sièges baquets intégrant un liseré verte rappelant la teinte extérieure spécifique.

Les fonds de compteurs sont assez bien réalisés tout comme les divers détails de l’habitacle comme les haut-parleurs, le levier de vitesse, le frein à main et même les boucles de ceinture.

Comme sur les autres modèles Solido à l’échelle 1:18, la direction est fonctionnelle, permettant de tourner les roues et choisir la meilleure configuration pour son exposition ou sa mise en scène dans un diorama.

Les superbes jantes en aluminium en 18 pouces en deux parties sont de nouveau parfaitement reproduites, laissant entrevoir les étriers rouges portant l’inscription Porsche ainsi que les disques de frein percés.

Le dessous n’a pas été oublié avec notamment la reproduction en plastique du bas moteur et de l’échappement. Cela ne se voit pas lorsque la voiture est posée, mais cela a le mérite d’être présent.

L’arrière est tout aussi bien réalisé avec l’immense « pelle à tarte » bien mise en valeur tout comme le large bandeau rouge incluant le lettrage Porsche.

Solido a parfaitement reproduit la couleur vert Wimbledon métallisé qui révèle ses véritables reflets au soleil. Les courbes de la 911 sont ainsi bien mises en valeur tout comme les divers détails présents sur la miniature comme la finesse des phares, des feux et même l’inscription « turbo 3.6 ».

Cette nouvelle déclinaison de la Porsche 964 Turbo 3.6 est superbe et qualitative. Vivement une autre version dans une teinte encore plus folle.

Le petit détail

Sur cette miniature, le détail retenu se situe à l’arrière. L’aileron typique des modèles Turbo est bien reproduit avec le contour noir simulant la partie en caoutchouc du modèle original. Il est également ajouré comme le vrai apportant un meilleur réalisme. La peinture vert métallisé est bien appliquée, offrant de superbes reflets à la lumière du soleil.

Disponibilité et prix

Commercialisée à l’été 2023 chez les revendeurs spécialisés, dans certains magasins de jouets et grandes surfaces sous la référence S1803407, la miniature Solido au 1:18 de la Porsche 964 Turbo 3.6 est proposée au prix recommandé de 49,95 euros. Ce modèle est disponible en édition limitée non numérotée.

Photos : 4Legend.com