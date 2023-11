Bugatti et adidas créent une paire de chaussures de football en édition limitée

Bugatti et adidas ont uni leurs forces pour créer une superbe chaussure de football en édition limitée : l’adidas X Crazyfast Bugatti. Produites à seulement 99 paires, ces chaussures très légères, pensées pour optimiser la vitesse, arborent un certain nombre de détails uniques en référence à Bugatti.

Dessinée à partir du modèle à lacets X Crazyfast, la nouvelle collection exclusive de chaussures de football s’appuie sur les caractéristiques qui ont fait le succès de Bugatti. Elle est non seulement conçue pour la vitesse, mais elle suit également la philosophie de la marque selon laquelle « La forme suit la performance », offrant des résultats optimaux. Comme chaque objet Bugatti, il est certain que ces chaussures, rares, attireront l’attention des plus fervents collectionneurs pour de nombreuses années.

Alors que le cœur de la Bugatti Chiron est son moteur W16 incomparable, l’atout principal de l’addidas X Crazyfast est sa semelle extérieure qui renferme la technologie novatrice Speedframe, offrant une grande légèreté à la chaussure tout en assurant la rigidité nécessaire pour une accélération rapide. Les innovations, Aerocage – une doublure épousant le milieu du pied conçue pour un maintien parfait et une stabilité sans faille, et Aeropacity Speedskin – une tige respirante composée d’une couche de monomesh, permettent à la fois vitesse et stabilité. La fibre de carbone incorporée à la chaussure imite quant à elle la fibre de carbone utilisée dans les hypersportives Bugatti.

La tige semi-transparente en monomesh de la X Crazyfast a été adaptée par rapport au design original pour inclure le très distinctif bleu Bugatti. Inspiré de la couleur des premières voitures de Grand Prix de la marque, ce bleu – qui incarne plus d’un siècle de succès en sport automobile et autant de performances incomparables – est immédiatement reconnaissable par tout passionné de la marque.

Sur le flan de la chaussure, deux phrases qui portent les valeurs des deux entreprises : « Impossible is nothing » (« Impossible n’est rien ») symbolisant la quête de performance d’adidas et « Create the Incomparable » (« Créer l’incomparable ») pour représenter l’engagement de Bugatti à produire des véhicules qui repoussent sans cesse les limites, établissant continuellement de nouveaux standards. Les initiales intemporelles d’Ettore Bugatti se répètent sur la partie arrière de la chaussure, un clin d’œil subtil à l’ingénieux fondateur, dont la vision continue encore aujourd’hui d’inspirer la création des plus grandes hypersportives au monde.

Les chaussures de la collection addidas X Crazyfast Bugatti sont livrées dans une boîte unique présentant un design extérieur inspiré du tissage en fibre de carbone – ce matériau léger et extrêmement résistant utilisé dans la construction de toutes les Bugatti.

Pour offrir aux passionnés d’adidas et de Bugatti du monde entier les mêmes chances d’acquérir l’une des 99 paires de la collection, les chaussures seront mises aux enchères via la plateforme adidas Collect Web 3. La vente se déroulera du 8 au 11 novembre 2023. Après cette date, tous les gagnants recevront en exclusivité une boîte à chaussures numérique qui pourra, à partir du 13 novembre, être échangée via adidas Collect contre la paire physique commandée et son jumeau numérique. Bien que les enchères se déroulent en cryptomonnaie, en utilisant MoonPay, les utilisateurs pourront également utiliser une monnaie plus traditionnelle pour enchérir.

Wiebke Ståhl, Directrice Générale de Bugatti International, a déclaré : « La X Crazyfast est soigneusement pensée pour optimiser la vitesse et la performance dans un sport qui exige des joueurs des déplacements toujours plus rapides et une très grande réactivité. En réunissant ces deux marques emblématiques, nous avons une fois de plus repoussé les limites du design pour créer quelque chose de vraiment unique, qui est à la fois époustouflant d’un point de vue esthétique mais qui aide aussi les joueurs, quel que soit leur niveau, à donner le meilleur d’eux-mêmes. »

Nick Craggs, Directeur Général et Vice-Président Senior d’adidas football, a ajouté : « Les chaussures devraient être dévoilées pour la première fois sur un terrain de football par Rafael Leao et Karim Benzema en exclusivité, en novembre 2023. »

Photos : Bugatti