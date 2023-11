Lamborghini Iron Lynx poursuit le développement de la SC63 avec un test d’endurance à Almería

Lamborghini Squadra Corse et Iron Lynx ont poursuivi le développement de leur SC63 LMDh en ocotbre, en terminant un test productif de trois jours au Circuito de Almería en Espagne.

La voiture, qui fera ses débuts en compétition lors de l’ouverture de la saison 2024 du Championnat du monde d’endurance de la FIA au Qatar en mars prochain, a été partagée par les pilotes d’usine Andrea Caldarelli et Romain Grosjean, ce dernier effectuant ses premiers tours de piste.

Les tests de fiabilité et de procédure ont été les principaux objectifs de ces trois jours sur le circuit de 4,2 km situé dans le désert andalou du sud-ouest de l’Espagne. Les techniciens de Squadra Corse et d’Iron Lynx se sont concentrés sur les longs runs afin que l’équipe apprenne à mieux connaître le prototype.

Un seul châssis a été utilisé pendant les trois jours, ce qui a permis d’atteindre l’objectif fixé avant le test, à savoir parcourir près de 2 000 km. Le test a également permis aux techniciens de Squadra Corse et d’Iron Lynx de simuler le Full Corse Yellow et les procédures et stratégies de redémarrage qui caractérisent souvent les courses d’endurance, en vue de la saison prochaine.

Le test a également marqué les débuts de Romain Grosjean au volant de la Lamborghini SC63. Le pilote suisse – qui a participé à certaines épreuves d’endurance du WeatherTech IMSA Sports Car Championship avec Iron Lynx cette année – a commencé son programme l’après-midi d’ouverture, en alternance avec Caldarelli. Les deux pilotes se sont ensuite partagé équitablement le kilométrage pendant le reste du test.

Romain Grosjean a déclaré : « Ces trois jours ont été très intenses, mais je suis très heureux d’avoir pu travailler avec l’équipe et la voiture sur la piste pour la première fois. La voiture s’est révélée très bonne dès les premiers tours et j’ai hâte de faire encore plus de kilomètres avec elle lors des prochains essais. Je suis heureux d’être à Almerían avec toute l’équipe et de découvrir tous les gens et le travail qui a été fait en coulisses. Je suis donc très excité d’être ici, la voiture s’est sentie très bien dès le début, mais il est évident que nous avons encore un peu de chemin à parcourir [devant nous]. Mais le travail qui a été fait avant mon arrivée a été très bon et je suis impatient d’en apprendre plus sur la voiture. »

Après la poursuite du programme d’essais en Europe, l’équipe d’essais Lamborghini Iron Lynx se rendra aux États-Unis pour poursuivre le processus d’homologation par l’IMSA (International Motor Sports Association) et pour une série d’essais sur les circuits nord-américains.

Photos : Lamborghini