Techart dévoile une GTstreet R Cabriolet Art Car au Manila Auto Salon 2023

Techart a occupé le devant de la scène avec une GTstreet R Art Car unique en son genre au Manila Auto Salon 2023. La Techart GTstreet R Cabriolet – sur base de Porsche 911 Turbo S Cabriolet – présente des œuvres d’art contemporaines de l’artiste mondialement reconnu Ronald Ventura.

En tant qu’importateur exclusif et seul distributeur autorisé de Techart aux Philippines, Import Hookup a exposé l’individualisation Porsche haut de gamme au Manila Auto Salon 2023 qui a eu lieu du 16 au 19 novembre au SMX Convention Center.

Pour la deuxième année consécutive, Techart Philippines a présenté une Techart GTstreet R unique basée sur la Porsche 911 Turbo S Cabriolet. Après la révélation spectaculaire de la première GTstreet R Art Car lors du salon de l’année dernière, la nouvelle GTstreet R Cabriolet Art Car présente une œuvre d’art impressionnante réalisée par le propriétaire et l’artiste philippin de renommée mondiale Ronald Ventura. Ce chef-d’œuvre multicouche transforme l’extérieur du modèle en édition limitée en une toile expressive. Ronald Ventura, considéré comme l’un des plus grands artistes d’Asie du Sud-Est, est reconnu pour ses peintures et ses sculptures caractérisées par une superposition complexe d’images et des styles distincts.

Photos : Techart