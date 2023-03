Bugatti et Master & Dynamic dévoilent leur collection d’accessoires audio

Du vrombissement du 8 cylindres de la Type 35 au puissant grondement du moteur W16 de la Chiron, le son a toujours été au cœur de l’expérience Bugatti. Bugatti dévoile une nouvelle collection d’accessoires audio réalisée en collaboration avec l’une des références en la matière, la marque new-yorkaise haut de gamme, Master & Dynamic.

Tout comme l’expérience de conduite d’une Bugatti est conçue pour être sans comparaison possible, la nouvelle collection Master & Dynamic for Bugatti réussit à marier art et innovation technologique pour une expérience d’écoute sans égale.

« Au volant d’une Bugatti, tous les sens sont stimulés, y compris l’ouïe. Le sifflement des quatre turbos du moteur W16, le son puissant de l’échappement et le bruit de l’air qui s’engouffre à travers la carrosserie avec une intensité et une vitesse sans pareilles ont été de vraies sources d’inspiration pour nous. Nous avons souhaité instiller cette sonorité si particulière dans cette collection en dotant nos produits les plus innovants d’une technologie capable d’évoquer la puissance d’une Bugatti, tout en procurant une expérience d’écoute aussi exaltante que la conduite d’une Bugatti. », explique Jonathan Levine, CEO et fondateur de Master & Dynamic.

Les articles audio de la collection Master & Dynamic for Bugatti comptent parmi les modèles les plus sophistiqués de la marque new-yorkaise : le MW75, casque sans fil avec réduction de bruit active, offre pas moins de trois niveaux de réduction de bruit et 32 heures d’autonomie, laquelle passe même à 42 heures sur le très léger et très résistant modèle MW08 d’écouteurs sans fil. Le casque de gaming sans fil MG20 propose quant à lui une expérience de son surround 7.1 complètement immersive.

Les couleurs de la collection rendent hommage à l’histoire de Bugatti ainsi qu’à sa gamme moderne d’hypersportives. Les nuances de bleu « French Racing Blue » font en effet écho aux véhicules pionniers de la marque ayant couru les Grands Prix et contribué à établir la renommée de Bugatti dans le sport automobile. La teinte orange choisie est quand à elle un clin d’œil aux véhicules modernes ayant battu des records de vitesse, comme la Chiron Super Sport par exemple. La grille qui renferme les puissants haut-parleurs, fabriqués en béryllium, un matériau léger et résistant, s’inspire de la célèbre calandre Bugatti en fer à cheval.

Dans leur conception également – pensée pour une durabilité et des performances optimales – les produits de la collection Master & Dynamic for Bugatti rappellent les hypersportives de la marque. Les coques du casque MG20 sont par exemple réalisées en magnésium, une matière incroyablement solide et légère également utilisée pour les roues de certains modèles Bugatti. De la même manière, les commandes tactiles en aluminium évoquent les détails complexes que l’on trouve dans les hypersportives, comme notamment le levier de vitesses de la W16 Mistral fraisé à partir d’un seul bloc d’aluminium.

« Les marques avec lesquelles Bugatti choisit de s’associer doivent être reconnues comme des leaders dans leur domaine, mais elles doivent également proposer des produits avec un supplément d’âme. Master & Dynamic est l’une de ces marques. Elle se distingue en offrant cette collection d’accessoires audio en édition limitée qui permet une expérience sonore immersive intense, à la hauteur de celle ressentie au volant de l’une de nos hypersportives. La précision et l’élégance apportées au design et à la fabrication des produits Master & Dynamic correspondent en tous points à la philosophie de notre marque. », a déclaré Wiebke Ståhl, Directrice Générale de Bugatti International.

La collection Master & Dynamic for Bugatti est disponible dès aujourd’hui en pré-vente sur les sites MasterDynamic.com, MasterDynamic.co.uk, MasterDynamic.eu. Le casque sans fil à réduction de bruit active MW75 sera en vente au prix de 699 €, tandis que le casque sans fil de gaming MG20 et les écouteurs sans fil à réduction de bruit active MW08 seront disponibles respectivement au tarif de 599 € et 449 €.

Photos : Bugatti