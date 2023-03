NSU Prinz – Une compacte populaire des années 1950

La marque traditionnelle NSU, qui célèbre son 150e anniversaire en 2023, représente la transformation. Ceci est mieux illustré dans les années 1950 par la voiture compacte NSU Prinz. En 1955, NSU était le plus grand employeur de la région de Neckarsulm et le leader de l’industrie en tant que plus grand fabricant mondial de véhicules à deux roues. Mais la demande de motos était en déclin : à mesure que la prospérité augmentait, le désir des gens d’avoir un « toit au-dessus de leur tête » augmentait également – ils voulaient conduire des voitures. Alors NSU se réinvente, lançant un retour réussi en tant que constructeur automobile avec la NSU Prinz en 1958.

C’est l’époque du Miracle sur le Rhin : après les ravages de la Seconde Guerre mondiale, les années 1950 voient l’économie allemande se redresser. Les revenus augmentent et de plus en plus de personnes peuvent s’offrir une voiture. Chez NSU, cependant, la transition de deux à quatre roues n’a pas été immédiate. Au départ, la division développement a expérimenté un trois-roues appelé Max Kabine. Le nom est dérivé d’une moto NSU, la NSU Max. Mais les performances du prototype Max Kabine lors des essais routiers n’étaient pas prometteuses et, fin 1955, la direction de NSU donna plutôt le feu vert au projet de voiture compacte.

Transformer une usine de deux-roues en usine automobile relève de l’exploit, tant sur le plan organisationnel que financier. Mais grâce à un prêt bancaire d’environ 30 millions de marks à l’époque et à une garantie accordée par l’État du Bade-Wurtemberg, NSU a pu achever l’usine comme prévu. Pendant tout ce temps, une équipe de développement travaillait sur le nouveau projet de voiture. Dès le milieu de 1956, les trois premiers prototypes de la nouvelle voiture NSU ont pris la route pour des essais et étaient prêts pour la production en série un an plus tard. À l’été 1957, la société basée à Neckarsulm a dévoilé la NSU Prinz, initialement appelée NSU Lido, en production de pré-série.

La NSU Prinz était une berline moderne à deux portes avec une carrosserie tout acier autoportante. La brochure de la voiture indique : « La Prinz offre tout ce que l’on attend d’une voiture de sa catégorie aujourd’hui : des proportions agréables, suffisamment d’espace pour quatre adultes, une excellente puissance moteur, des caractéristiques de conduite optimales et un bon confort de conduite. » NSU a opté pour une conception à moteur arrière avec un moteur bicylindre de 20 ch et a proposé deux modèles. Le Prinz I était une version de base réduite, qui n’était disponible qu’en vert clair, tandis que le Prinz II, était la version dite d’exportation, avec des barres stabilisatrices chromées à l’avant et à l’arrière, le lettrage Prinz sur le côté, un tableau de bord tableau de bord, et fenêtres à volets roulants. Le Prinz II était disponible dans une large gamme de couleurs : blanc calla, bleu indigo, vert cèdre, gris lave et beige saharien, pour n’en nommer que quelques-uns. Au lancement, la NSU Prinz de base coûtait 3 645 marks, tandis que la Prinz II était disponible départ usine pour 3 985 marks.

Succès économique attendu pour les membres ultérieurs de la famille Prinz

La première NSU Prinz est sortie de la chaîne de montage en mars 1958. Les 6 500 employés de NSU à l’époque avaient de grands espoirs pour cette petite voiture. Cependant, le succès des ventes n’a pas été immédiat: au cours de sa période de production (1958 à 1960), seuls 1 648 modèles Prinz I ont été vendus; les clients ont clairement préféré le Prinz II, plus luxueux, qui s’est vendu à 62 587 unités au cours de sa période de production de trois ans.

En 1959, la société lance une autre version, la NSU Sport Prinz, avec une forme de carrosserie unique inspirée des tendances du design italien de l’époque. Dévoilé pour la première fois en 1961, le nouveau slogan de la société se vantait : « Conduisez un Prinz et vous êtes un roi ». (« Fahre Prinz und du bist König »)

Après le NSU Prinz III (dont 30 332 ont été construits entre 1960 et 1962), c’est le successeur nouvellement développé, le Prinz 4, qui a commencé à séduire la plupart des conducteurs à partir de 1961. Jusqu’en 1973, un total de 576 619 voitures Prinz 4 ont été fabriquées. Suite à la domination du segment des petites voitures par la Prinz 4, NSU s’est aventuré à établir une position plus haut de gamme en 1964, lorsque la société basée à Neckarsulm est entrée dans la classe moyenne inférieure avec le Prinz 1000.

À ce jour, la NSU Prinz a une base de fans fidèles – et non négligeables – qui organisent régulièrement des balades, des réunions de club et même des séries de courses.

Photos : Audi