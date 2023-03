Voici le classement du Bugatti Service Excellence Progamme 2022

Au cours des 24 derniers mois, Bugatti a enregistré des résultats records, et ce succès est en partie imputable au travail des équipes après-vente qui, à travers le monde, offrent un service sans égal aux clients de la marque. Le Bugatti Service Excellence Programme a vu le jour l’année dernière pour rendre hommage à l’engagement et au dévouement de l’ensemble des partenaires de la marque. Les partenaires les plus performants de l’année 2022 viennent tout juste d’être dévoilés.

Le Bugatti Service Excellence Programme célèbre tous les Bugatti Service Partners, les partenaires officiels de la marque en charge de l’entretien et de la maintenance des véhicules. C’est à eux qu’est confiée la responsabilité de prendre soin des créations automobiles les plus avant-gardistes au monde. Au même titre que la modélisation, la conception, et l’assemblage, l’entretien d’une Bugatti ne peut être assuré que par des spécialistes rigoureusement formés. Ce programme récompense les plus exceptionnels d’entre eux, ceux qui tissent des liens forts, des liens de confiance, avec leurs clients, si bien qu’ils élèvent considérablement l’expérience client Bugatti à un autre niveau.

Le programme décerne quatre prix au total : trois reconnaissances régionales pour l’Amérique du Nord, l’Europe et la région Asie/Moyen-Orient et un prix au niveau mondial, le « World Best Performing Service Partner », qui départage les vainqueurs régionaux.

En Amérique du Nord, c’est Bugatti Greenwich qui remporte le prix « Bugatti Regional Service Partner » pour l’année 2022, tandis que Bugatti Zürich se place premier en Europe et que Bugatti Singapour remporte le titre pour la région Asie/Moyen-Orient.

« La compétition s’est révélée très intense car nos partenaires, tous plus passionnés les uns que les autres, tiennent à offrir à nos clients une expérience vraiment incomparable. En effet, cela s’est joué de peu pour départager les dix premiers en Amérique du Nord, les huit premiers en Europe et les trois premiers en Asie/Moyen-Orient car ils se tenaient tous dans un mouchoir de poche. », explique Trevor Hodgson-Phillips, Global After Sales Business Manager chez Bugatti Automobiles.

Dans le cadre du Bugatti Service Programme of Excellence, un certificat ainsi qu’un trophée en verre finement travaillé ont été remis aux trois équipes. Un tel niveau de service en toutes circonstances requiert l’implication totale de l’ensemble des forces vives. Voilà pourquoi Trevor et Bugatti ont tenu à inviter, pour chaque partenaire, toute l’équipe après-vente à célébrer le succès et le travail acharné de tous dans un restaurant gastronomique de la ville.

Malgré les excellentes performances des trois lauréats régionaux, Bugatti Zürich s’est finalement imposé en décrochant le prix du meilleur Service Partner Bugatti sur le plan mondial.

« Remporter ce prix au niveau régional constituait déjà une superbe reconnaissance pour toute l’équipe de Bugatti Zürich. Mais obtenir une reconnaissance internationale et être considéré comme le meilleur partenaire de la marque est un rêve qui devient réalité pour chacun de nous ici à Bugatti Zürich. Ce titre met à l’honneur la façon dont nous appréhendons le service après-vente et le service client de manière générale, à savoir, parfaitement en phase avec les valeurs, la vision et la recherche de perfection de la marque. Un chef d’œuvre Bugatti ne pourrait être le fruit du travail d’une seule personne, au même titre qu’un collaborateur ne pourrait offrir seul au client le sentiment d’être unique, privilégié et choyé. C’est un effort d’équipe, et c’est pourquoi ce prix, récompensant l’engagement de tous, signifie tellement pour nous. » déclare, ravi, le Directeur Après-Vente, Eligio Camiña.

Et Trevor Hodgson-Phillips d’ajouter : « Nos hypersportives définissent parfaitement ce que signifie être à l’apogée de la performance, du luxe et du design, et nous voulons nous assurer qu’à chaque étape du parcours client, sur le point de vente évidemment mais également tout au long de la durée de vie du véhicule, nous offrons des expériences incomparables. Nous constatons chez tous les Bugatti Service Partners un incroyable dévouement et une volonté sans faille de surpasser les attentes des clients. Ce niveau de prestation et d’exigence est commun à tous nos partenaires à travers le monde, si bien que tous pourraient aujourd’hui être considérés comme gagnants. Parmi toutes ces belles performances, je tiens à féliciter nos lauréats régionaux et Bugatti Zürich, notre top partenaire sur l’année 2022. »

Les hypersportives Bugatti sont pensées pour constituer un héritage intemporel qui pourra encore être apprécié pendant des centaines d’années. L’expérience après-vente joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre de cette vision, garantissant le parfait état de fonctionnement d’une Bugatti, quel que soit son âge et quelle que soit sa condition, pour qu’elle puisse toujours être appréciée au maximum de ses capacités. Grâce au travail passionné de nos Bugatti Service Partners à travers le monde, même après de nombreuses années, une hypersportive Bugatti aura toujours l’air aussi neuve qu’au premier jour, à sa sortie de l’Atelier de Molsheim.

Photos : Bugatti