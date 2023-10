Bugatti lance une nouvelle collection de lunettes

Bugatti et le designer de légende Larry Sands ont, une fois de plus, uni leurs forces pour créer Collection Two. Inspirée d’un héritage riche et incomparable, mêlant haute performance, luxe exquis et design innovant, cette seconde collection de lunettes de soleil par Bugatti Eyewear fait ses débuts aujourd’hui au salon SILMO à Paris.

Capturant l’essence même de Bugatti, Collection Two arbore des lignes épurées, des contours audacieux et des détails complexes qui reflètent l’exigeance inébranlable de la marque en termes d’excellence et d’ingénierie de précision.

Elle s’appuie sur Collection One, une première collection à la pointe des tendances, lancée en février 2023 à Milan et déjà très plébiscitée par les clients comme les professionnels. Collection Two se compose de 16 styles parfaitement pensés, qui présentent des détails rappelant les hypersportives de la marque et leurs performances hors du commun. On y trouve notamment l’emblématique macaron rouge, des motifs inspirés de la calandre des véhicules – découpés au laser avec précision, le célèbre logo « EB » et la signature distincte d’Ettore Bugatti.

Des matériaux très haut de gamme ont été utilisés pour les nouvelles lunettes Bugatti, notamment de l’argent sterling 925, de la fibre de carbone, de l’ébène de Macassar avec des incrustations en nacre, du titane de grade 5, de l’or 18 carats et des touches de palladium noir. S’inscrivant dans la quête sans compromis de Bugatti pour la perfection, chaque lunette est méticuleusement conçue pour offrir un style unique et une esthétique luxueuse.

Wiebke Ståhl, Directrice Générale de Bugatti International, a déclaré à propos de Collection Two par Bugatti Eyewear: « Cette seconde collection de lunettes de soleil Bugatti présente un design innovant et avant-gardiste et place encore une fois la barre très haut. Cette nouvelle série a été soigneusement conçue avec Larry Sands afin de repousser ce qui avait été fait avec Collection One et de renforcer l’offre Bugatti Eyewear. Pour Bugatti Eyewear Collection Two, nous avons encore élevé l’esthétique de nos pièces en utilisant des matériaux rares de très haute qualité, des procédés de production de pointe et un design résolument innovant pour offrir des lunettes de soleil vraiment uniques et intemporelles. Cette nouvelle collection est tout simplement incomparable, car elle capture l’histoire riche de la marque et l’essence de ses automobiles. Le design de chaque pièce témoigne de l’engagement de Bugatti à sans cesse repousser les limites. »

Larry Sands a ajouté : « Je suis ravi de présenter notre nouvelle collection de lunettes de luxe au salon SILMO Paris 2023. Cette collection incarne parfaitement les valeurs de Bugatti que sont le luxe, l’élégance et l’innovation et marie harmonieusement l’excellence – notamment en matière de design, avec un choix de matériaux haut de gamme et ma vision artistique. Notre première collection n’était que le commencement. Avec deux fois plus de styles, Bugatti Eyewear Collection Two a quelque chose à offrir à tout le monde. »

La salon SILMO est devenu le rassemblement le plus important au monde pour les professionnels de l’optique, les passionnés de mode et les leaders de l’industrie. Plateforme idéale pour présenter les innovations et les concepts qui façonneront le monde de demain, SILMO est le cadre rêvé pour présenter Collection Two de Bugatti.

Jusqu’à présent uniquement disponible via un réseau exclusif de revendeurs internationaux, les pièces de la gamme exclusive de lunettes Bugatti sont également disponibles sur le nouvel e-shop de Bugatti Eyewear : www.bugattieyewear.com.

