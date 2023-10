Ouverture d’un CUPRA City Garage à Berlin

CUPRA a ouvert un nouveau CUPRA City Garage en plein cœur du quartier animé d’Am Tacheles de Berlin Mitte, un site emblématique bien connu pour son héritage culturel et artistique. Pour célébrer ce lancement, CUPRA a organisé un événement dans le nouvel espace, marquant le lien entre Berlin et Barcelone, deux villes synonymes d’architecture, d’art, de culture et de design.

« L’Allemagne est notre plus grand marché, ce qui fait de Berlin un choix évident pour l’ouverture de notre dernier CUPRA City Garage en date. À chaque ouverture, nous apportons un peu de notre ville natale dans ces espaces. Nous voulons inspirer le monde depuis Barcelone, et notre voyage nous a conduits dans des destinations aux quatre coins du globe, du Mexique à l’Australie en passant par différents endroits en Europe. Le moment est venu d’apporter cette expérience à Berlin », a déclaré le PDG de CUPRA, Wayne Griffiths.

Depuis le début de ses activités il y a cinq ans, CUPRA s’est distinguée par ses méthodes bien éloignées des conventions, et les CUPRA City Garages sont devenus des éléments clés de la stratégie de la marque. Avec les City Garages, CUPRA souhaite se rapprocher des villes et de leur culture, en accueillant des événements et des expositions, mais aussi en contribuant au développement de collaborations et de nouveaux talents locaux. Situés dans des lieux exclusifs et emblématiques des plus grandes villes du monde, ces nouveaux espaces permettent à la marque d’offrir une expérience client non conventionnelle et unique, en plaçant les personnes au centre de sa stratégie de distribution.

Connecté à la ville

Tacheles est l’endroit idéal pour inaugurer le nouveau CUPRA City Garage de la marque. Après la chute du mur de Berlin, son histoire est intimement liée à celle d’une poignée de visionnaires, qui étaient déterminés à transformer ce site en centre dédié aux arts, à la musique et à l’organisation d’événements, de sorte à empêcher son éventuelle démolition. Leur parcours a été marqué par une foi inébranlable, l’authenticité et un esprit franc et direct. En allemand : « Lass Tacheles reden ».

Ainsi, CUPRA et la légende de Tacheles forment un couple parfait. Toutes deux ont été façonnées par la passion d’une poignée de personnes dévouées. En effet, CUPRA n’a rien d’une marque automobile comme les autres, en étant le symbole d’un style de vie unique imprégné d’émotion, de performance, de design, d’art et de musique. De la même façon, Tacheles est synonyme de persévérance et un emblème de l’art. Le CUPRA City Garage de Berlin a l’ambition de devenir une source d’inspiration, qui reflète à la fois l’essence de Barcelone et de Berlin, et qui fera office de point de rencontre pour la musique, l’art et les événements.

Conçu par le cabinet d’architectes Herzog & de Meuron, le nouveau CUPRA City Garage Berlin allie l’art urbain et la musique berlinoise. Il s’articule autour d’un open-space qui s’étend sur deux niveaux, avec une superficie totale de 500 mètres carrés.

« Berlin bénéficie d’une culture riche et d’une incroyable diversité, mais aussi d’une importante scène artistique. Nous voulons intégrer l’esprit de la ville dans notre CUPRA City Garage, et donner de nouvelles impulsions en l’alliant à celui de notre ville natale Barcelone. », a déclaré Bernhard Bauer, directeur général de CUPRA en Allemagne.

La marque collabore déjà avec son nouveau voisin Fotografiska, le musée suédois de la photographie moderne. D’autres partenariats locaux suivront, afin que l’espace devienne un lieu où le style distinctif de Barcelone se mêle à celui de Berlin, pour créer une fusion dynamique de musique, d’art et d’événements.

L’expansion mondiale de CUPRA

Le nombre croissant de CUPRA City Garages dans le monde reflète le développement mondial actuel de la marque. Après Mexico, Munich, Milan, Lisbonne, Rotterdam, Sydney et maintenant Berlin, CUPRA continue d’inspirer le monde depuis Barcelone. Avant l’inauguration prochaine du CUPRA City Garage à Paris, et d’autres ouvertures à venir.

La croissance de CUPRA est allée crescendo depuis son lancement sur le marché australien en 2022. Rien qu’au premier semestre, la marque challenger a étendu ses activités à des pays tels que le Maroc, l’Égypte et la Tunisie. Elle prépare également son lancement en Amérique du Nord dans le cadre de sa stratégie de d’expansion.

De plus, CUPRA continue de battre des records en 2023. La marque a livré 150 000 voitures depuis le début de l’année, soit 60% de plus par rapport à la même période en 2022. Depuis sa création en 2018, CUPRA a vendu plus de 400 000 véhicules, et ambitionne désormais de vendre 500 000 voitures par an à moyen terme.

Photos : CUPRA