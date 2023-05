Bugatti se lance dans l’immobilier

Le très méticuleux sens du détail d’Ettore Bugatti dépassait largement ses simples véhicules. Il façonna avec soin un style de vie Bugatti qui proposait des expériences inégalées au Château Saint Jean, berceau de la marque, où il organisait des fêtes somptueuses et des dîners raffinés et où étaient conviés les pilotes et célébrités les plus en vogue de l’époque. Aujourd’hui, Bugatti offre un aperçu de cette approche visionnaire avec sa première résidence à Dubaï, conçue en collaboration avec Binghatti, le principal promoteur immobilier des Émirats Arabes Unis.

La collaboration entre Bugatti et Binghatti témoigne de la synergie entre les deux marques. Grâce à une architecture très distinctive, caractérisée par un design audacieux et complexe, Binghatti a apporté à l’immobilier le même savoir-faire et le même talent artistique que celui qui a permis à Bugatti de transformer l’industrie automobile. Tout en préservant son patrimoine et son ADN, Binghatti a su faire preuve tout au long de ses réalisations, d’une grande innovation en matière de conception architecturale.

Les deux marques, unies par une même vision, vont donner naissance à une résidence unique qui transposera la philosophie et l’ADN visuelle de Bugatti « Art, Forme Technique » dans un chef-d’œuvre architectural.

Mate Rimac, PDG de Bugatti Rimac, a déclaré : « La rencontre de nos deux maisons semble être le fruit du destin. Nous partageons la même idée de ce que devrait être une résidence Bugatti. Muhammad Binghatti possède une profonde sensibilité pour le monde du design automobile et le luxe, ainsi qu’un talent inné pour créer une architecture iconique. Avec ce partenariat, nous nous inscrivons parfaitement dans les pas d’Ettore Bugatti dont la devise était : « Si c’est comparable, ce n’est plus Bugatti. »

Les premières résidences Bugatti au monde transposeront l’expérience Bugatti non pas seulement en appliquant des éléments de design caractéristiques des hypersportives de Molsheim à une réalisation architecturale, mais avant tout en offrant une atmosphère résolument authentique inspirée de l’ADN de Bugatti, où se mêlent excellence et flair. Ce projet est également guidé par l’expertise, l’artisanat et l’héritage exceptionnels qui font de Bugatti une marque de luxe française de renom et ce chef-d’œuvre architectural aura la vocation de susciter des émotions dignes de celles qui ont conquis le cœur des passionnés de Bugatti depuis 1909 à travers le monde.

Muhammad Binghatti, PDG de Binghatti, a ajouté : « Lorsque vous ouvrez la porte d’une Bugatti et que vous prenez place à l’intérieur, vous comprenez instantanément que vous êtes en train de vivre quelque chose de très spécial, de véritablement incomparable. Seules quelques personnes auront un jour l’occasion de vivre cela et, avec les résidences Bugatti, nous avons souhaité recréer ce sentiment en proposant une retraite très exclusive au cœur de la métropole. Toute grande marque qui a eu un impact au niveau mondial – que ce soit avec une voiture, une montre ou un autre produit de luxe – a une philosophie très ancrée en termes de design et une vision claire du style de vie qu’elle veut incarner. C’est ainsi que nous avons construit la marque Binghatti. »

Les résidences Bugatti insuffleront l’art de vivre et la sérénité de la Côte d’Azur au centre de Dubaï, créant ainsi un oasis intemporel en plein cœur de cette métropole animée. Les détails de ce projet seront dévoilés lors du lancement de Bugatti Residences by Binghatti, à l’occasion d’un événement d’envergure réunissant les deux marques qui se tiendra le 24 mai 2023 à la Coca-Cola Arena de Dubaï.

Photos : Bugatti