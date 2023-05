Porsche célèbre le « Festival of Dreams » au Hockenheimring. Les clients, les fans et les personnes intéressées peuvent s’attendre à un programme passionnant au Porsche Experience Center Hockenheimring. Des billets gratuits pour le festival peuvent maintenant être réservés.

Autour du Porsche Experience Center au Hockenheimring, Porsche célèbre le « Festival of Dreams » à l’occasion de son 75e anniversaire. Le festival ouvrira ses portes à 9h11 le samedi 10 juin et proposera une programmation variée tout au long du week-end. Les tickets du festival gratuits pour les deux jours peuvent désormais être réservés via le site Internet www.festival-of-dreams.de.

« Nous sommes ravis que le Hockenheimring autour du Porsche Experience Center soit à nouveau le lieu d’un événement pour nos clients et nos fans. 75 ans de voitures de sport Porsche, 60 ans de la Porsche 911 et le 100e anniversaire des 24 Heures du Mans sont l’occasion parfaite pour notre « Festival of Dreams ». », a déclaré Alexander Pollich, PDG de Porsche Deutschland GmbH.

Programme de soutien passionnant pour toute la famille

Lors du festival, les visiteurs pourront découvrir le monde de Porsche : outre son propre stand, le Musée Porsche sera également représenté avec le Heritage Truck « Driven by Dreams » spécialement conçu pour l’année anniversaire et la boutique du musée. Pour en savoir plus sur ce qui y est proposé, consultez les informations du Porsche Experience Center, tandis que le « Dreamer’s Garage » offre une expérience d’achat unique. Des collections emblématiques inspirées du sport automobile peuvent être expérimentées dans différents univers Porsche. Le point culminant est la 75Y Collection pour le 75e anniversaire. En plus de divers produits typiques de l’anniversaire de Porsche, la collection comprend une édition spéciale limitée du légendaire Porsche Design Chronograph. Les clients peuvent également faire personnaliser leur T-shirt Porsche 75Y limité dans le « Customization Corner ».

Au Dreamers Plaza, le cœur du festival, les visiteurs peuvent s’attendre à un programme scénique varié, animé entre autres par Steven Gätjen. Dans Dreamer Talks, des personnalités bien connues telles que Toni Garrn, Paul Ripke et Walter Röhrl parlent de leurs rêves. Lors de discussions techniques, les spécialistes Porsche expliquent des détails passionnants sur les voitures de sport. Point culminant du samedi soir : un concert exclusif d’Alvaro Soler.

De nombreux food trucks proposent une variété de plats régionaux et internationaux sur le terrain du festival. Les jeunes hôtes en ont pour leur argent dans le Kids Area. De plus, « United in Dreams » propose un programme de sport automobile plein d’action pour les enfants et les jeunes. Le projet – en collaboration avec le Deutscher Motor Sport Bund e.V. – s’engage en faveur de l’inclusion dans le sport automobile. À l’aide d’un kart électrique spécialement modifié, les jeunes handicapés et non handicapés peuvent participer au slalom de kart et démontrer leurs compétences dans une compétition équitable.

Michelin, partenaire de longue date de Porsche, rend compte du développement de pneus durables spécialement fabriqués pour la Porsche 718 Cayman GT4 e-Performance exposée. Le salon TAG Heuer se trouve dans l’espace Porsche Club. Un autre anniversaire y est célébré avec les 60 ans de la montre TAG Heuer Carrera.

Dans le « Dreamland Camp », un hébergement pour les visiteurs du festival avec des vans ou des Porsche avec des tentes de toit sera proposé pour la première fois. Les billets pour cela peuvent être achetés via la page d’accueil du festival.

Porsche Carrera Cup au Hockenheimring

Tous les visiteurs ont également la possibilité de suivre la Porsche Carrera Cup Deutschland, la Porsche Carrera Cup Benelux et les ADAC GT Masters en direct depuis la tribune du Hockenheimring. Le Porsche Sprint Challenge Classic Deutschland, dans lequel les véhicules historiques de la Cup des générations 964 et 993 sont au départ, célèbre sa première. En plus des courses, il existe une vaste gamme de sports mécaniques, d’expositions de véhicules et de trajets en taxi. La course des 24 heures du Mans fête ses 100 ans durant le week-end du festival. L’intégralité de la course sera retransmise sur le toit-terrasse du Porsche Experience Center en collaboration avec Mobil 1, partenaire de longue date de Porsche dans le sport automobile.

Photos : Porsche