Calendrier Motorsport Classic 2024 de McKlein Publishing

L’éditeur allemand McKlein Publishing – spécialisé dans des publications automobiles (livres, calendriers, DVD) – propose son nouveau calendrier mural « Motorsport Classic 2024 » ayant pour thématique le sport automobile historique. Cette nouvelle édition 2024 propose de nouvelles magnifiques photos en noir et blanc mettant en scène diverses courses automobiles, mettant parfois en avant des modèles Porsche.

McKlein nous plonge au quotidien durant une année dans la course automobile d’autrefois via de superbes photos en noir et blanc retraçant des courses emblématiques comme le Grand Prix de Monaco de Monza et de Spa-Francorchamps. Le Safari Rally est également représenté tout comme la course sur les routes de Sicile.

Chaque photographie mise en avant dans ce nouveau calendrier raconte une histoire via des scènes de course comme lorsque le pilote allemand Hans-Joachim Stuck à l’Österreichring se sert de sa Formule 1 comme d’une tondeuse à gazon.

D’autres pilotes automobiles de renom sont aussi présents comme Niki Lauda, Walter Röhrl, John Surtees, Bruce McLaren et Phil Hill.

Ce grand calendrier offre chaque mois deux grandes photographies à choisir selon ses envies. Chaque photo est accompagnée d’un petit texte historique la décrivant tout comme les jours du mois correspondant.

Le calendrier «Motorsport Classic 2024» propose au total 25 photographies présentées chacune dans un format de 67 cm sur 48 cm et prêtes à orner le mur de votre maison, de votre atelier ou de votre bureau.

Le calendrier dédié au sport automobile d’antan est une décoration murale indispensable pour tous les fans de vitesse et d’élégance sur quatre roues depuis trois décennies. Une grande variété de voitures de courses y sont représentés, qu’il s’agisse de monoplaces, de voitures de rallye, de voitures de sport et de tourisme.

Comme tout calendrier de McKlein, le coup de foudre est assuré et il représente un objet de collection à garder précieusement pour ses photographies.

Ce calendrier est dorénavant disponible à l’achat sur le site de l’éditeur : https://www.rallyandracing.com/fr/mcklein-store/calendrier/motorsport-classic-2024-calendrier?c=1865 ou sur Amazon :

Caractéristiques

Taille: 67 x 48 cm

Nombre de pages : 26

Images : 25 en couleur sur papier glacé

Reliure en spirale avec crochet d’attache

ISBN : 978-3947156528

Prix : 49 euros

Photos : 4Legend.com