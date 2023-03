Chasing the Future – Collaboration entre Lamborghini et l’artiste japonais IKEUCHI

Automobili Lamborghini célèbre son 60ème anniversaire en 2023 et pour commémorer cette année importante, Lamborghini et l’artiste contemporain japonais le plus perturbateur IKEUCHI se sont réunis dans une collaboration artistique avant-gardiste.



Inspiré par la devise du 60ème anniversaire « Le futur a commencé en 1963 », ce projet commun a été nommé « Chasing the Future » et englobe le Time Gazer et l’Huracán STO Time Chaser_111100.

Automobili Lamborghini, avec son solide réseau de 180 concessionnaires dans 53 pays différents, a décidé d’organiser des projets transversaux pour lesquels différents marchés coopéreront avec des artistes de renommée internationale pour célébrer son 60ème anniversaire. La société a créé la plate-forme artistique pour explorer, sous toutes ses formes, les valeurs fondamentales de Lamborghini qui l’ont toujours distinguée dans le passé, le présent et en tant que référence future également. Cette première collaboration japonaise a été présentée à Tokyo avec IKEUCHI.

Stephan Winkelmann, PDG d’Automobili Lamborghini, a déclaré : « Nous sommes très fiers de présenter cette œuvre d’art avec IKEUCHI en cette mémorable année du 60ème anniversaire. La Lamborghini Huracán STO Time Chaser_111100 allie véritablement tradition et innovation, passé et futur tout en incarnant parfaitement les valeurs de Lamborghini. En cette étape importante de notre 60ème anniversaire, Lamborghini promet de continuer à se développer en tant que marque audacieuse et non conventionnelle, sans jamais cesser de se remettre en question. »

Depuis son apparition sur la scène artistique au début des années 2010, le talent inégalé d’IKEUCHI a rapidement attiré l’attention du monde entier et a conduit à des collaborations avec des marques de renommée mondiale et des artistes influents.

Inspiré par le cyberpunk et l’anime robotique, il combine des modèles en plastique avec des pièces de produits industriels pour créer une vision du futur complète avec des fonctionnalités conventionnelles.

IKEUCHI, qui a créé le modèle collaboratif, a déclaré : « Je suis très honoré de collaborer avec une marque comme Automobili Lamborghini, en particulier pour son 60ème anniversaire. C’est une marque qui s’efforce constamment de façonner l’avenir et de défier le statu quo comme je le fais avec mon art. Le Time Gazer et le Time Chaser ont été créés en incorporant des pièces originales de modèles d’anniversaire passés et sont censés être une célébration de l’histoire de Lamborghini du passé dans le but de vivre plus longtemps également dans le futur. J’espère que les propriétaires de Lamborghini et bien d’autres pourront apprécier cette collaboration comme une œuvre d’art qui commémore le prochain chapitre de la marque en constante évolution. »

Ces projets explorent au maximum les thèmes communs partagés par Lamborghini et IKEUCHI, à savoir les concepts de « temps » et « d’intemporalité »: le Time Gazer a été construit à partir de pièces d’origine Lamborghini et représente une œuvre d’art à grande échelle destinée à résumer la vision d’IKEUCHI du passé, présent et futur à travers le prisme de l’évolution de Lamborghini.

La Lamborghini Huracán STO Time Chaser_111100, d’autre part, est un « Opera Unica », une édition limitée unique en son genre qui exprime avec brio le thème de la cybernétique d’IKEUCHI et les 60 ans historiques de Lamborghini englobant les valeurs communes d’être toujours à l’avant-garde des temps et brisant les règles du passé par une expression créative et authentique. L’influence de l’héritage de Lamborghini sur cette Opera Unica est remarquée par les références claires aux couleurs de lancement des modèles anniversaire précédents et par l’utilisation de 111100, le code binaire du numéro 60, dans la dénomination elle-même.

S’inspirant du riche héritage de Lamborghini, pour ces créations, IKEUCHI a utilisé des pièces d’origine de modèles anniversaire précédents tels que Lamborghini Countach 25th Anniversary, Lamborghini Diablo SE30, Lamborghini Murciélago 40th Anniversary et Lamborghini Aventador LP-720-4 50th Anniversary. En combinant ces pièces et d’autres éléments, IKEUCHI a interprété le Huracan STO dans son style cyber-industriel futuriste.

Davide Sfrecola, directeur d’Automobili Lamborghini Japan, a ajouté : « Nous sommes très heureux de consacrer une collaboration aussi précieuse avec IKEUCHI qui représente l’avenir du Japon. Des cartes mères cassées, du plastique au câblage électrique étroitement moulés ensemble pour établir une esthétique cyberpunk apocalyptique, il amplifie et étudie la connexion et la relation entre les humains et la technologie dans un pays si riche en traditions millénaires et en culture contemporaine. Il y a une grande passion pour l’art sous toutes ses formes qui se confond inévitablement même avec des aspects de la vie quotidienne. À une marque qui a enrichi un pays de couleurs, cette collaboration contribuera à ajouter des nuances supplémentaires de reconnaissance au Japon et à Automobili Lamborghini. »

Photos – Vidéo : Lamborghini