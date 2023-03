Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2023 – Victoire de Sebastian Job à Long beach

Sebastian Job de l’équipe Oracle Red Bull Racing Esports a remporté la course virtuelle de Long Beach. Lors de la troisième manche de la saison Porsche TAG Heuer Esports Supercup, le champion 2020 a battu de justesse Charlie Collins (VRS Coanda). Avec ce résultat, le Britannique a pris la tête du classement général de la meilleure série organisée sur la plateforme iRacing. Le champion en titre Diogo C. Pinto de l’équipe Redline est reparti des rues de la ville portuaire californienne les mains vides.

Les deux courses sur le circuit urbain de 3,1 kilomètres sur la côte ouest des États-Unis ont livré des duels passionnants et de nombreux accidents. Dans la course de sprint sur 13 tours, Simone Maria Marcenò de l’équipe Altus Esports a remporté une victoire surprenante devant son coéquipier et poleman Jordan Caruso. L’Italien a rapidement dépassé l’Australien en début de course et a dès lors défendu avec succès son avance sur le spectaculaire circuit urbain. Derrière Caruso et le pilote Stormforce Alejandro Sanchez, les deux frères britanniques Bryn et Charlie Collins ont marqué des points importants pour leur équipe VRS Coanda. Dans la bataille pour la huitième place, synonyme de pole position pour la course finale, Bobby Zalenski (VRS Coanda) a eu la chance de son côté dans un dernier tour chaotique en proie à de nombreux accidents.

Cependant, l’Américain n’a pas pu profiter longtemps de la première place de la course après 26 tours. Après que la course soit passée au vert, la Porsche 911 GT3 Cup virtuelle est partie en tête-à-queue. Zalinski retomba en dixième position au cours du premier tour et perdit son mot à dire dans la lutte pour la victoire.

Le grand bénéficiaire était Sebastian Job. Le Britannique a contrôlé la première place pendant 25 tours et n’a dû repousser les attaques de ses poursuivants que dans le tout dernier tour. Le champion de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2020 a enfin fêté sa première victoire de la saison.

Derrière lui, Yohann Harth de l’Apex Racing Team avait initialement mené une meute de poursuivants fougueux. Le Français devait garder un œil sur ses rétroviseurs à tout moment alors qu’il poursuivait le leader Sebastian Job. Peu avant la mi-course de la course de fond, une erreur mineure sur le circuit étroit de onze virages s’est avérée être sa perte : Charlie Collins a dépassé le premier, suivi peu après par Jordan Caruso et l’Australien Cooper Webster (Oracle Red Bull Racing Esports). Harth a dû se contenter de la cinquième place. La malchance a tourmenté l’ancien leader du championnat Diogo C. Pinto (Team Redline). La Porsche 911 GT3 Cup du champion en titre a été durement bousculée dans la course de sprint et a atterri sur son toit. Le Portugais a chuté à l’arrière du peloton et s’est classé 18ème dans la course principale. Pinto occupe désormais la troisième place du classement général derrière Charlie Collins et Jordan Caruso, Sebastian Job est le nouveau quatrième.

Les créateurs de contenu s’affrontent dans des duels passionnés dans la compétition All-Stars

Le participant invité Laurin Heinrich et le professionnel Esport Casey Kirwan ont clairement laissé leur marque sur la course de sprint All-Stars. L’Américain avait obtenu la pole position avec une marge très mince devant le pilote Porsche Junior allemand de 2022, mais Heinrich a pris un départ fulgurant et l’a catapulté dans son véhicule n°911. Kirwan poursuit alors le futur pilote DTM comme une ombre et attaque dans le tout dernier virage – en vain. Le coureur de simulation américain est entré en collision avec Heinrich, qui a finalement franchi la ligne d’arrivée avec 1,5 seconde d’avance sur Kirwan, la troisième place revenant à Oliver « Basic Ollie » Furnell.

Comme d’habitude, la course vedette Allstars a commencé dans l’ordre inverse du résultat du sprint. Dave « Davecam » Cameron et Javier « Stradi » Soto ont partagé la première ligne, tandis que Laurin Heinrich et Casey Kirwan ont dû commencer la course de 20 tours par le tout dernier. Le duo, qui a si bien réussi le sprint, et Cameron ont offert un spectacle palpitant jusqu’à la ligne d’arrivée. Heinrich et Kirwan se sont systématiquement frayés un chemin à travers le peloton sur le circuit urbain étroit juste à l’extérieur de Los Angeles et ont battu le leader britannique « Davecam » avec quatre tours à faire. Le créateur de contenu s’est bien défendu, les deux poursuivants n’ayant pas trouvé d’occasion de passer. Lors d’une dernière attaque dans le dernier tour, les trois Porsche 911 GT3 R virtuelles ont accéléré roue contre roue dans la ligne droite départ-arrivée : Dave « Davecam » Cameron a pris le drapeau en premier, derrière lui Laurin Heinrich a décroché la deuxième place dans une photo-finish juste devant de Casey Kirwan.

De la Californie au Texas : la course 4 se disputera à Austin

La Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2023 effectue un autre voyage virtuel aux États-Unis dans exactement deux semaines. Le 18 mars, le quatrième événement de la saison 2023 se tiendra sur le Circuit des Amériques près de la capitale du Texas, Austin. La course de sprint sur le circuit de Formule 1 de 5,516 kilomètres se déroule sur huit tours, tandis que la course principale se passe sur deux fois la distance. Pour la première fois cette saison, les All-Stars seront dans le cockpit de la version virtuelle de la Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport.

Résultats

Long Beach, course de vitesse

1. Simone Maria Marcenò (I/Altus Esports)

2. Jordan Caruso (Australie/Altus Esports)

3. Alejandro Sanchez (E/Stormforce Racing ART)

4. Bryn Collins (Royaume-Uni/VRS Coanda)

5. Charlie Collins (Royaume-Uni/VRS Coanda)

Long Beach, course principale

1. Sebastian Job (Royaume-Uni/Oracle Red Bull Racing Esports)

2. Charlie Collins (Royaume-Uni/VRS Coanda)

3. Jordan Caruso (Australie/Altus Esports)

4. Cooper Webster (Australie/Oracle Red Bull Racing Esports)

5. Yohann Harth (F/Stormforce Racing ART)

Classement général après 3 manches sur 10

1. Charlie Collins (Royaume-Uni/VRS Coanda), 197 points

2. Jordan Caruso (Australie/Altus Esports), 194 points

3. Diogo C. Pinto (P/Team Redline), 146 points

4. Sebastian Job (Royaume-Uni/Oracle Red Bull Racing Esports), 146 points

5. Cooper Webster (Australie/Oracle Red Bull Racing Esports), 120 points

Photos : Porsche