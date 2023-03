The Bentley Record Room – Une expérience VIP très exclusive à Co-op Live

Le club de luxe le plus exclusif de Manchester – The Bentley Record Room – est un lounge intime conçu par l’équipe de design de Bentley Motors à Co-op Live, l’arène de musique et de divertissement très attendue de Manchester.

La Bentley Record Room sera située à côté de la salle verte des artistes interprètes ou exécutants à l’intérieur du nouveau lieu de musique et de divertissement de 365 millions de livres sterling – qui devrait être la plus grande arène de musique live du Royaume-Uni. Les membres Luxe auront accès à l’espace avant, pendant et après les événements de Co-op Live, avec les meilleurs billets pour les spectacles en direct ainsi qu’un accès à une gamme passionnante d’événements spéciaux dans la Bentley Record Room.

Le club de 100 places offrira le summum du luxe et de l’intimité aux mélomanes, avec des options de restauration haut de gamme, un service privé d’hôte et de serveur, un parking désigné et une entrée VIP. Ses intérieurs somptueux seront conçus par l’équipe de design Bentley reproduisant les finitions et les conceptions personnalisées de ses voitures de luxe. L’espace comprendra des sièges en cuir Beluga à faible teneur en carbone et des meubles Bentley Home fabriqués par des experts, créés en partenariat avec Luxury Living Group.

Christoph Hohmann, responsable mondial des communications de marque chez Bentley Motors, a déclaré : « Nous sommes ravis d’offrir aux mélomanes un espace Bentley dédié – un environnement aussi luxueux et douillet que l’intérieur d’une Bentley – leur permettant de découvrir le savoir-faire, la beauté et le luxe que vous pouvez trouver dans chacune de nos voitures mais à une échelle beaucoup plus grande et totalement immersive. »

Sam Piccione, président d’OVG International, a ajouté : « Bentley est le numéro un du luxe britannique, c’est donc la marque exemplaire pour nommer cette pièce unique. En tant que premier club privé de membres de luxe au Royaume-Uni dans une arène, The Bentley Record Room placera Manchester devant n’importe où ailleurs, y compris à Londres, pour un divertissement de qualité inégalée. Il ne fait aucun doute que ce sera l’un des meilleurs endroits et des plus somptueux pour profiter d’événements en direct partout dans le monde. »

Photos : Bentley