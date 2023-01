Collaboration Bentley x The Surgeon sur des sneeakers adidas Forum Low sur mesure

Bentley Motors a collaboré avec le leader de l’industrie de la chaussure personnalisée Dominic Ciambrone, connu sous le nom de The Surgeon, pour créer une ligne en édition limitée de baskets inspirées de Bentley, réservées aux clients Mulliner et collectionneurs. La collaboration réunit deux icônes du design, chacune connue pour son propre mélange de savoir-faire et de style inégalé, pour créer des pièces de mode exceptionnelles et uniques. Bentley a dévoilé début décembre 2022 le véhicule unique Bentley x The Surgeon lors de la semaine du design à Art Basel Miami pour illustrer la collaboration. En plus de la voiture, un acheteur recevra une paire assortie de baskets 1 sur 1 – la « Bentley x The Surgeon adidas Forum Low ».



Créatif et créateur autodidacte, les compétences artisanales et les sensibilités de conception de Dominic Ciambrone se concentrent sur la capacité de combiner la haute couture avec la culture de la rue. En utilisant son œil pour mélanger l’intersection de ces deux mondes, il a réussi à créer une catégorie de chaussures unique. Semblable à la capacité de Bentley à fusionner durabilité et innovation, il réinvente et fusionne les baskets avec des matériaux ultra-premium, créant son propre style inimitable.

La collaboration Bentley x The Surgeon a commencé au début de 2022 lorsque Dominic Ciambrone s’est rendu sur le campus de Bentley à Crewe pour s’immerger dans la marque britannique de luxe et explorer la variété de matériaux, de finitions et d’éléments sur mesure utilisés tout au long de la création de chaque Bentley. Il a puisé dans la division de carrosserie de la marque, Bentley Mulliner, pour réaliser des détails créatifs supplémentaires et des éléments sur mesure à ses créations, avec une direction exquise.

Chacune des baskets fabriquées à la main en édition limitée présente des facettes uniques, y compris, mais sans s’y limiter, le matelassage en diamant signature de Bentley, les points de croix trouvés sur le volant et les peaux de qualité supérieure identiques à celles utilisées pour décorer les designs intérieurs inégalés de Bentley. Ces beaux éléments se combinent avec l’esthétique signature de The Surgeon et le monogramme crâne et scalpel.

Dominic Ciambrone et l’équipe Bentley Mulliner ont travaillé pour créer des paires de baskets pour incarner la variété de la gamme de modèles Bentley. Exploitant les caractéristiques de trois familles de voitures, les baskets identitaires présentent des couleurs spéciales propres à leurs valeurs fondamentales :

– Un objectif de performance, reflétant les gammes S et Speed de Bentley. Représentée par une palette de couleurs gris Titan Grey et rouge foncé Cricket Ball cette chaussure imite la position athlétique prête pour la performance de la Continental GT Speed Cabriolet. La voiture est le summum des performances de grand tourisme en plein air et définit le cabriolet Bentley le plus dynamique jamais conçu, sans compromis sur le confort ou le luxe.

– Un accent bien-être, selon la nouvelle gamme de modèles Azure de Bentley. Le bleu Portofino de la Bentley Bentayga Extended Wheelbase Azure caractérise la gamme, offrant aux clients Bentley une sélection de fonctionnalités conçues pour améliorer le bien-être et le confort des occupants du véhicule, faisant de chaque trajet une expérience relaxante, quelle que soit la distance. Complétant l’extérieur aux couleurs calmes, la chaussure est mise en valeur avec des détails de couleur selle à l’intérieur.

– Un design de pointe pour correspondre à la prochaine voiture de collaboration Mulliner sur mesure – un extérieur furtif Beluga (noir) et anthracite (gris foncé métallisé) avec un intérieur complémentaire en lin et béluga.

Christophe Georges, PDG de Bentley Americas, a déclaré : « La créativité et la conception sur mesure sont constamment ancrées dans notre ADN et ce depuis 1919, en particulier en ce qui concerne notre division de carrosserie privée de Mulliner. Se connecter et produire avec un créateur aux vues similaires comme The Surgeon est non seulement gratifiant mais aussi excitant à regarder car nous soutenons la prochaine génération d’artisans diversifiés qui partagent les mêmes valeurs de marque.

En grandissant, je construisais, peignais, cousais et pas seulement des chaussures, c’était tout ce sur quoi je pouvais mettre la main. C’est un moment très spécial pour la marque The Surgeon et pour montrer notre créativité sous un nouveau jour en collaborant avec Bentley. Ils sont au sommet de leur métier et comprennent le luxe et l’artisanat au plus haut niveau comme nous le faisons – c’est très excitant de s’associer à eux et de donner vie à ces visions. »

Photos : Bentley