Volkswagen a habillé l’ID.4 GTX dans un costume de chat à fourrure

Voici un habillage pour le moins original d’une VW ID.4 GTX réalisé par l’importateur suédois Volkswagen : une carrosserie entièrement recouverte de fourrure transformant le SUV électrique en un gros chat.

Volkswagen Suède a de l’humour et le montre. Ce concept éphémère et unique a été dévoilé sur le compte Instagram de Volkswagen Sverige juste avant Noël 2022. Chaque centimètre carré de la carrosserie du VW ID.4 GTX (un best-seller en Suède) a été recouvert de fourrure. Les détails n’ont pas été oubliés pour plus de réalisme : moustaches à l’avant et une longue queue attachée à l’essuie-glace arrière afin de bien représenté un chat gris.

L’importateur nordique est allé encore plus loin en nettoyant la fourrure avec du shampoing, la rinçant à l’eau et la séchant au sèche-cheveux et même la peignant.

La petite touche finale a été apportée en peignant les moustaches, en brossant l’entrée d’air inférieur avant, en ajoutant des broches à cheveux sur les capuchons des rétroviseurs en fourrure et même ne massant le capot.

Photos : Volkswagen