Collection Bugatti Eyewear – Des lunettes de soleil créées par Larry Sands

Une collection de lunettes engagée, audacieuse et avant-gardiste composée de neufs styles différents et 37 pièces, dévoilée dans le cadre du tout nouveau partenariat de Bugatti Brand Lifestyle sur le segment des lunettes de soleil.

Révélée lors d’un prestigieux événement privé qui a eu lieu à l’hôtel Principe di Savoia à Milan, en Italie, Collection One réunit d’un côté l’essence même de ce qui fait Bugatti – marque au sommet de l’automobile en termes de luxe, de performance et de design – et de l’autre le génie de Larry Sands – pionnier et esprit libre dans le monde de l’optique mode.

Les 9 modèles de la collection et les 37 pièces – disponibles dans différents matériaux dont le palladium, l’argent sterling 925, la fibre de carbone et l’ébène de Macassar – allient tradition et modernité. Collection One arbore une identité visuelle inspirée des éléments de design iconiques passés et présents qui symbolisent aujourd’hui la marque Bugatti mais réinterprétée dans une esthétique contemporaine qui incarne le monde de demain. Portée par la vision d’Ettore Bugatti selon laquelle « Si c’est comparable, ce n’est plus Bugatti », Collection One réussit à capturer et à transposer les valeurs fondamentales de Bugatti dans des lunettes exclusives à l’avant-garde de la mode, offrant ainsi des accessoires hautement désirables et très luxueux. Pour créer de tels modèles, seul un véritable leader, un expert dans son domaine, est capable non seulement d’avoir l’idée et de lui donner forme mais aussi de la concrétiser. Voilà pourquoi Bugatti a cherché à collaborer avec le meilleur pour le lancement de sa collection de lunettes.

Dire que Larry Sands est un précurseur dans le monde des lunettes de mode serait un euphémisme. Sa carrière de légende – longue de plus de 60 ans – parle d’elle-même : il a contribué à dessiner, créer et produire une gamme incroyablement vaste de pièces et de collections pour les plus grandes maisons de mode et les plus grandes marques d’optique.

« Lorsque Bugatti m’a contacté, j’ai été un peu surpris, mais ce fut un véritable honneur d’être sollicité par le constructeur automobile le plus puissant et le plus luxueux au monde pour m’occuper de créer sa première marque de lunettes. Tout ce que je fais est inattendu, et Bugatti Eyewear est l’un de mes projets les plus inattendus à ce jour. Le convenu, l’attendu est l’ennemi de la créativité. », se rappelle Larry Sands.

Il aura fallu deux années de travail créatif et d’échanges entre Larry Sands et Bugatti pour créer des lunettes qui soient fidèles à la vision d’Ettore. Exploitant l’alchimie qui opère lorsque deux visionnaires travaillent ensemble, Collection One repousse les normes établies et les limites du design.

Cette dernière a nécessité le recours à des matériaux rares et le développement de techniques de fabrication inédites, jamais encore utilisées dans le domaine de l’optique. Chaque pièce est méticuleusement fabriquée au Japon, à partir d’argent sterling 925 garni d’or véritable 18 carats et de palladium – les matériaux les plus chers au monde.

L’utilisation de la technique nommée « PVD » en anglais – un processus dans lequel un matériau solide est pulvérisé sous vide et déposé sur la surface des lunettes – pour la création de Collection One constitue une autre avancée majeure pour l’industrie. Le « PVD » agit comme un revêtement diamant en créant une surface très résistante à l’usure et au temps, à l’instar de ce qui est utilisé pour les véhicules Bugatti.

L’utilisation de la fibre de carbone et de l’ébène de Macassar tout comme l’usage du célèbre macaron rouge émaillé, sont autant d’illustrations de la volonté de rendre hommage aux hypersportives Bugatti. Sur chacune des 37 créations, l’emploi d’un fil métallique complexe réalisé sur mesure et travaillé en feuilles pour faire écho à l’intemporelle grille de radiateur en forme de fer à cheval que l’on retrouve sur les Bugatti modernes, permet de créer un lien exquis entre le passé et le présent.

Wiebke Ståhl, Directrice Générale de Bugatti International, a déclaré : « La décision de s’associer à un artiste aussi vénéré et expérimenté que Larry Sands reflète une vision commune des objectifs à atteindre en termes de conception et de standards de qualité pour réaliser des produits véritablement emblématiques. La création de cette nouvelle collection de lunettes de luxe est également essentielle car elle permet de poursuivre la diversification de notre portefeuille de produits Bugatti Brand Lifestyle ; je ne pourrais être plus enthousiaste à l’idée de lancer enfin nos nouvelles lunettes Bugatti ! »

Collection One a été présentée le 4 février 2023 à Milan en Italie dans le cadre du MIDO, l’un des salons professionnels les plus importants pour le secteur de l’optique. Le prix des pièces varie entre $1 295 et $15 000. Dès son lancement, elle sera disponible dans le réseau de boutiques très exclusives Bugatti Eyewear.

Photos : Bugatti