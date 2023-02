Découverte en réalité augmentée du Bentley Bentayga EWB

Les clients et les passionnés peuvent désormais explorer le Bentayga Extended Wheelbase (EWB) et l’emmener pour un trajet virtuel dans un lieu réel de leur choix, ou simplement vérifier à quoi il ressemble sur leur allée.

Bentley a lancé une nouvelle application de réalité augmentée – Bentayga EWB AR Visualiser – pour présenter le meilleur SUV de luxe au monde. Les peintures extérieures, la couleur du cuir et les styles de l’intérieur peuvent tous être modifiés pour produire son propre Bentayga EWB personnellement commandé.

Cependant, si vous ne pouvez pas choisir, deux spécifications prédéfinies ont été élaborées pour représenter les deux caractéristiques clés du Bentayga EWB : le luxe et la performance, combinés dans l’archétype de l’harmonie des polarités Bentley. La spécification « Luxe » est un extérieur en or rose, avec un intérieur fini en peau de marsouin et de lin.

En revanche, la spécification «Performance» a un extérieur gris violet avec du cuir Damson et lin accentué de surpiqûres contrastées. Les deux configurations présentent la spécification Azure, le système de divertissement des sièges arrière, l’éclairage Bentley Diamond et le nouveau design matelassé autour de l’habitacle. La spécification « Performance » comprend également la spécification contemporaine Blackline.

L’application (sous Android et iOS) utilise les dernières technologies de réalité augmentée et est parmi les plus avancées de l’industrie automobile. En plus de choisir plusieurs spécifications, les utilisateurs peuvent modifier la taille de la voiture, la visualiser sur une table ou passer à une simulation grandeur nature. Les utilisateurs peuvent également prendre le Bentayga EWB pour un essai routier de réalité augmentée.

Le Bentayga EWB AR Visualiser fournit également un lien vers le vaste configurateur Bentley menant à plus de 24 milliards de combinaisons de spécifications différentes.

Photos : Bentley