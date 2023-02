Rétromobile 2023 – Audi R10 TDI & Audi R18 TDI Ultra à l’honneur

Le centenaire des 24 Heures du Mans ont été célébré à Paris à l’occasion du salon Rétromobile 2023 via l’exposition de nombreuses voitures ayant couru sur le circuit manceau ou des modèles similaires. Deux voitures développée par Audi Sport et engagées en endurance étaient mise en avant afin de les proposer à la vente : Audi R10 TDI de 2007 et Audi R18 TDI Ultra de 2011.

Audi R10 TDI de 2007

L’une des deux seules Audi R10 TDI ayant été engagée par une équipe privée, le châssis 201, était exposée. Engagée en 2007 par Audi Sport Team Joest en 2007 et par AUDI Sport North America en 2008 dans des courses d’endurance, elle a ensuite été utilisée en course deux années de suite aux 24 Heures du Mans par le Team Kolles.

Il s’agit de la première voiture de course LMP1 diesel, motorisée par un V12 TDI de 5,5 litres, ouvrant la voie aux voitures de course diesel, dont Audi a été le premier constructeur automobile à remporter les 24 Heures du Mans.

Elle sera ensuite remplacée par les Audi R15 TDI puis R18 TDI et enfin la dernière version hybride.

Après une pause de 6 années, cette voiture de course a été entièrement révisée et remise en service pour sa vente. Son nouvel acquéreur va l’ajouter à son importante collection de voitures en Amérique du Sud.

Audi R18 TDI Ultra de 2011

La seconde Audi LMP1 exposée à Rétromobile était la seule Audi R18 TDI Ultra entièrement fonctionnelle détenue par un propriétaire privée. Il s’agit de la version non hybride de 2011 – prête à reprendre la piste. L’Audi R18 était une formidable voiture de course diesel qui a été dévoilée en décembre 2010 pour son succéder à la R15 TDI.

Pour sa première participation, elle a remporté les 24 Heures du Mans l’été suivant avec Marcel Fässler, André Lotterer et Benoît Tréluyer au volant, devançant de moins de 14 secondes la Peugeot 908 suite à une course haletante. Les deux autres voitures de course engagées par Audi Sport – pilotées respectivement par Allan McNish et Mike Rockenfeller – ont été détruites dans des accidents spectaculaires ne faisant aucun blessé.

Comme sur le R15 TDI à moteur V10, le R18 utilise un moteur diesel turbocompressé, mais avec une capacité réduite de 3,7 litres dans une configuration V6, qui produit 532 ch.

L’Audi R18 TDI Ultra de 2011 proposée à la vente est le châssis n°100. Cette voiture a été utilisée pour les essais et l’homologation FIA, puis est devenue un châssis de réserve lors de plusieurs courses ILMC. C’est l’une des huit voitures construites et l’une des six encore existantes.

Le châssis 100 a ensuite été adapté pour ressembler à une voiture hybride de 2013 à des fins médiatiques. Il a ensuite été entièrement reconstruit, restauré aux spécifications de 2011. Sur ces voitures, la durée de vie du moteur est d’environ 10 000 kilomètres et la boîte de vitesses de 7 000 kilomètres.

Construit au plus haut niveau de qualité jamais vu sur un prototype, il s’agit ,de la seule Audi R18 TDI qui est entièrement fonctionnelle avec son calculateur en place. Tous les autres Audi R18 TDI ont été vendues non fonctionnelles. Grâce à l’absence du dernier bloc d’alimentation hybride, cette voiture est beaucoup plus facile à utiliser et à entretenir que ses cousines.

Photos : 4Legend.com