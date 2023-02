Construction d’une nouvelle installation ultramoderne chez Bentley à Crewe

Bentley Motors a franchi une nouvelle étape dans son parcours pour devenir le constructeur automobile de luxe le plus durable au monde avec une cérémonie d’inauguration des travaux pour son nouveau centre de qualité de lancement et son centre technique d’ingénierie. La nouvelle installation au siège de Bentley à Crewe, en Angleterre, fera partie intégrante des préparatifs de la marque pour la production future de véhicules électriques à batterie (BEV) et établira une nouvelle référence dans les opérations de fabrication de nouvelle génération, numériques, flexibles et à haute valeur ajoutée.

Dans un premier temps, les nouveaux bâtiments comprendront une réplique de la chaîne de montage BEV en vue de l’introduction du premier BEV de Bentley en 2026. De plus, renforçant cela en tant que plaque tournante pour le développement de futurs modèles, il comprend un centre d’intégration de logiciels, un atelier de prototypes, une métrologie tests et un espace dédié se concentrant sur le développement futur des matériaux.

Pour marquer l’occasion, Peter Bosch, membre du conseil d’administration de Bentley en charge de la fabrication et le Dr Matthias Rabe, membre du conseil d’administration en charge de la R&D, ont signé une colonne structurelle clé – l’une des 101 colonnes de ce type dans le bâtiment. D’un coût de construction de 35 millions de livres sterling, le centre fait partie d’un programme d’investissement de 2,5 milliards de livres sterling sur dix ans dans les produits futurs et dans l’usine Pyms Lane de Crewe, où tous les modèles Bentley sont fabriqués à la main.

Transformer Crewe en une « usine de rêve » est la clé de la stratégie Beyond100 de Bentley, leader de l’industrie, qui verra l’entreprise réinventer toute sa gamme de produits pour soutenir un avenir électrifié, tout en atteignant le statut de neutralité carbone d’ici 2030. Cette solution numérique, sans impact environnemental, flexible et une usine de fabrication à haute valeur ajoutée introduira une approche zéro sur les impacts environnementaux de la fabrication et dirigera l’industrie automobile de luxe dans les applications numériques de nouvelle génération.

Le nouveau Launch Quality Center occupera deux étages, chacun couvrant 4 000 mètres carrés. L’équipe interne de métrologie sera située au rez-de-chaussée, chargée de mesurer chaque pièce d’une Bentley selon les normes de précision les plus élevées ; le rôle de l’équipe est fondamental pour la qualité, les performances et la longévité de chaque voiture de luxe qui sort de la chaîne de production. Le deuxième étage abritera un terrain d’essai de production pratiquement complet, comprenant un laboratoire pour les futurs tests de matériaux et une mini chaîne de montage pour tester le futur assemblage BEV.

Le centre technique d’ingénierie sera également situé sur deux étages, couvrant un total de 13 000 mètres carrés. Le centre abritera un atelier de prototypes pour les modèles du futur, le développement de matériaux et un centre d’intégration de logiciels. La clé de l’intégration harmonieuse de l’installation est une application structurée et complète des compétences en matière de formation, de test et de préparation au lancement de tous les logiciels et systèmes électriques et numériques à haute tension.

Tous ces départements seront déplacés de leurs logements actuels dans le bâtiment A1, qui est le plus ancien bâtiment existant sur le site de Pyms Lane et qui sera transformé en assemblage BEV à temps pour que la production commence en 2026. Au total, le Launch Quality Le centre et le centre technique d’ingénierie accueilleront environ 300 collègues de Bentley et devraient être achevés d’ici la fin de 2023.

La création d’une « Dream Factory » fait partie de la stratégie avant-gardiste Beyond100 de Bentley, le plan le plus audacieux du genre dans le secteur. La clé de cet ambitieux programme est le plan Five-in-Five, qui engage la marque britannique à lancer un nouveau modèle électrique chaque année, avant 2030.

Peter Bosch, membre du conseil d’administration de Bentley en charge de la fabrication, a déclaré : « L’inauguration du nouveau centre de qualité de lancement et du centre technique d’ingénierie est une autre étape majeure de notre parcours vers un avenir électrifié et neutre en carbone. L’industrie automobile est au milieu d’une révolution numérique, les voitures devenant de véritables appareils numériques, et cela représente une opportunité importante pour Bentley alors que nous visons une position de référence dans la fabrication de nouvelle génération à haute valeur ajoutée qui soutient notre Dream Factory en évolution et souligne à nouveau notre engagement envers notre stratégie Beyond100 et notre avenir à long terme sur le site. »

Photos : Bentley