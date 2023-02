Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2023 – Victoire de Collins à Magny-Cours

La deuxième manche de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2023 a de nouveau été dominée par l’équipe VRS Coanda : Zac Campbell a remporté la course de sprint, son coéquipier Charlie Collins remportant la victoire lors de la course de fond. Laurin Heinrich, le pilote Porsche Junior 2022, a souligné son talent de pilote de simulation dans la compétition All-Star.

Marquant la deuxième place de la course de fond sur le circuit de Nevers en France, le champion en titre Diogo C. Pinto a pris la tête de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup (PESC). Au volant de l’équipe Redline, le pilote de simulation portugais a franchi la ligne d’arrivée à environ 6,6 secondes de Charlie Collins après 20 tours. Plus tôt dans la journée, le coéquipier VRS-Coanda de Collins, Zac Campbell, a remporté la course de sprint sur la moitié de la distance. Une collision dans l’événement de fond, cependant, a signalé la fin prématurée de la course de l’Américain. La coupe monomarque esports avec la Porsche 911 GT3 Cup numérique est disputée sur la plateforme de simulation iRacing. Lors de dix manches cette saison, 30 concurrents se battent pour un prix en argent totalisant 200 000 USD.

A Magny-Cours, Zac Campbell a repris là où il s’était arrêté lors de l’ouverture de la saison à Hockenheim : sur le circuit de Formule 1 long de 4,411 kilomètres, l’Américain s’est qualifié pour la P1 avec seulement 0,005 seconde d’avance. Cela lui a valu des points cruciaux pour le TAG Heuer Pole Award et la première place sur la grille pour le sprint. Derrière lui, le Britannique Sebastian Job de l’équipe Oracle Red Bull Racing Esports, le défenseur du titre Diogo C. Pinto (Team Redline) et Cooper Webster. Pilotant pour Oracle Red Bull Racing Esports, l’Australien a remporté le classement des recrues 2022.

Campbell a également dominé la course de sprint. Après dix tours, il a battu Webster, Pinto et Job au drapeau. Derrière le peloton de tête se trouvaient les deux pilotes de simulation Altus Esports Oscar Mangan d’Italie et Jordan Caruso (Australie), ainsi que les Finlandais Tuomas Tähtelä et Charlie Collins. Le Gallois a été traîné sur la ligne d’arrivée par son jeune frère Bryn. Terminer huitième, cependant, s’est avéré extrêmement avantageux pour lui : cela signifiait qu’il pouvait s’attaquer à la course de fond depuis la pole position, tandis que le vainqueur de la course de sprint, Campbell, était relégué en P8 sur la grille.

Lorsque les feux sont passés au vert, Charlie Collins s’est immédiatement catapulté en tête et a tenté de s’écarter du peloton. Campbell a eu moins de chance : une collision dans l’épingle à cheveux d’Adélaïde l’a exclu de la course. Tähtelä s’est d’abord installé à la deuxième place, suivi de Job, Pinto et Caruso. Job a ensuite lancé une attaque qui a vu le Finlandais retomber à la cinquième place. Vers la fin de la course, une bataille passionnante à trois pour la deuxième place s’est déroulée. Dans le dernier tour, Pinto a pris la décision décisive et a devancé Job – une tactique qui lui a valu la tête du championnat. Caruso est également passé. Presque au même moment, Webster a dépassé Tähtelä et s’est hissé à la cinquième place. Charlie Collins a pris le drapeau en tant que vainqueur incontesté avec un avantage de 6,605 secondes.

Casey Kirwan brille parmi les créateurs de contenu dans les courses All-Star

Le pilote invité Laurin Heinrich a de nouveau souligné son talent en simracing lors de la deuxième manche de la Porsche TAG Heuer Esport Supercup : le pilote sous contrat Porsche a dominé les qualifications sur le circuit de Nevers à Magny-Cours et a remporté la course de sprint All-Star de onze tours au volant de sa 911 GT3 Cup virtuelle. L’Allemand a franchi la ligne d’arrivée avec une avance confortable de plus de trois secondes sur le professionnel de l’esport Casey Kirwan, Emily « Emree » d’Australie et l’Américain Tyson « Quirkitized » Meier.

La grille de la course All-Stars de 17 tours s’aligne dans l’ordre inverse des résultats de la course de sprint. Deux autres spécialistes du monde de la vraie course se partageaient la première ligne de la grille : le Brésilien Tony Kanaan – champion IndyCar 2004 et vainqueur Indy500 2013 – est parti de la pole position, suivi du pilote d’usine Porsche Laurens Vanthoor. Le Belge a raté son départ et est tombé loin dans le peloton. Heinrich a également perdu du terrain lorsqu’un rival a fait partir sa voiture en tête-à-queue. Cela a donné la tête à Kanaan, tandis que Casey Kirwan a lancé sa charge à travers le peloton. Après le deuxième tour, l’Américain avait déjà progressé jusqu’à la sixième place. Peu de temps après, il courait à la deuxième place. À mi-parcours, Kirwan a balayé Kanaan pour prendre la tête et franchir la ligne d’arrivée en premier avec un avantage de 12 secondes. La deuxième place est revenue à Oliver « Basic Ollie » Furnell du Royaume-Uni devant Jaroslav « Jardier » Honzik de la République tchèque et l’Espagnol Xabier « Heikki360ES » Sánchez. Après une excursion hors piste, Kanaan s’est frayé un chemin pour terminer septième.

Les électeurs ont décidé : la 3ème manche du PESC se disputera à Long Beach

Les fans de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup ont voté sur les réseaux sociaux d’iRacing : dans deux semaines, l’entourage de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup se rendra en Californie « virtuelle ». Le 4 mars, le circuit numérique du Grand Prix de Long Beach accueillera la troisième manche de la coupe monotype de course de simulation disputée avec la Porsche 911 GT3 Cup. Le circuit urbain de 3,167 kilomètres autour du Long Beach Convention Center tourne dans le sens des aiguilles d’une montre et a servi de piste de course depuis 1975. Ses caractéristiques uniques incluent un virage à droite serré à la fin du tour et un départ-arrivée rapide le long du Pacifique côte. Entre 1976 et 1983, la Formule 1 a couru ici sur une piste temporaire. Depuis lors, le circuit a accueilli les séries ChampCar et IndyCar ainsi que les courses IMSA. L’E-Prix de Long Beach du Championnat de Formule E de la FIA se déroule sur une version plus courte de 2,131 kilomètres depuis 2015. Le PESC célèbre ses débuts sur cette piste. La course de sprint se déroule sur 13 tours avec la course caractéristique disputée sur deux fois la distance.

Commentaires après la course

Charlie Collins (Royaume-Uni/VRS Coanda) : « Mes qualifications ont été horribles, il n’y a pas moyen de contourner cela. Pourtant, j’ai terminé la course de sprint à la huitième place, ce qui signifie que j’ai commencé la course de fond depuis la pole position. Au premier tour, les choses sont devenues chaotiques derrière moi après le départ. Heureusement, je n’ai pas été touché et j’ai réussi à contrôler la course. Nous partons maintenant pour le spectaculaire circuit de Long Beach. Ce sera excitant ! »

Diogo C. Pinto (P/Team Redline) : « J’ai rencontré des problèmes techniques avant le départ de la course d’aujourd’hui. Je ne savais même pas si je pouvais commencer. Heureusement, les choses se sont arrangées. J’étais très content de ma qualification et de mon résultat en course sprint. J’ai eu beaucoup de chance dans la course de fond : au départ, j’ai vu un écart, je l’ai saisi et j’ai gagné beaucoup de positions. Mes pneus étaient encore en très bon état à la fin. J’ai dû me battre dur pour la deuxième place – c’était certainement une décision difficile mais juste, qui m’a valu la deuxième place. »

Jordan Caruso (AUS/Altus Esports) : « Nous avons travaillé dur en équipe et en avons récolté les fruits. J’ai terminé troisième avec mon coéquipier Oscar Mangan dans le top huit. Il a fait un énorme effort dans la pratique et a fait de grands progrès. J’en ai aussi profité. Nous méritons ces résultats, même si cela semble encore parfois un peu bizarre : une minute tout va bien, et la minute d’après je perds du coup quelques dixièmes de seconde. Je ne peux pas vraiment l’expliquer correctement pour le moment. »

Résultats

Magny-Cours, course de sprint

1. Zac Campbell (États-Unis/VRS Coanda)

2. Cooper Webster (Australie/Oracle Redbull Racing Esports)

3. Diogo C. Pinto (P/Team Redline)

4. Sebastian Job (Royaume-Uni/Oracle Redbull Racing Esports)

5. Oscar Mangan (I/Altus Esports)

Magny-Cours, course principale

1. Charlie Collins (Royaume-Uni/VRS Coanda)

2. Diogo C. Pinto (P/Team Redline)

3. Jordan Caruso (Australie/Altus Esports)

4. Sebastian Job (Royaume-Uni/Oracle Redbull Racing Esports)

5. Cooper Webster (Australie/Oracle Redbull Racing Esports)

Classement général après la deuxième des 10 manches

1. Diogo C. Pinto (P/Team Redline), 138 points

2. Charlie Collins (Royaume-Uni/VRS Coanda), 136 points

3. Jordan Caruso (Australie/Altus Esports), 122 points

4. Zac Campbell (États-Unis/VRS Coanda), 100 points

5. Sebastian Job (Royaume-Uni/Oracle Redbull Racing Esports), 87 points

Photos : Porsche