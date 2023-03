Coopération entre Volkswagen France et la FFF pour une plateforme de covoiturage

En tant que partenaire majeur des Equipes de France de Football, Volkswagen France s’associe à la Fédération Française de Football (FFF) pour le lancement d’une plateforme de covoiturage afin de promouvoir une électromobilité durable.

Le transport représentant 75% des émissions de carbone liées à l’organisation d’un événement, Volkswagen France et la FFF ont décidé de s’associer pour réduire l’empreinte carbone des matchs de football organisés par la FFF. Ensemble, ils lancent une plateforme de covoiturage. Lors des matchs des équipes de France de football (masculine, féminine et Espoirs), les supporters pourront publier leur itinéraire pour permettre à d’autres fans de se joindre à eux afin de se rendre ensemble au stade, partageant ainsi le trajet et les frais. Si dans un stade, rien ne rend plus fier que de voir tous les sièges des tribunes occupés pour soutenir les équipes nationales, il en est de même dans les voitures des covoitureurs.

Afin d’inciter le plus grand nombre de supporters à faire du covoiturage et promouvoir l’électromobilité, un large éventail d’avantages sera proposé : places de parking gratuites, accès privilégiés au bord du terrain ou encore le prêt de véhicules électriques Volkswagen.

Lors de chaque rencontre, un bilan carbone Scope 3 sera réalisé pour mesurer le volume d’émissions évité par les covoitureurs.

En tant que partenaire majeur électromobilité, Volkswagen France avait présenté en 2021 sa feuille de route électromobilité dans le cadre de son partenariat avec la Fédération Française de Football. A travers son initiative Way To Zero et son objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050, Volkswagen France souhaite accompagner la FFF dans sa transition vers une mobilité plus responsable. Cet accompagnement s’adresse ainsi à tous les acteurs liés à la pratique du football en France : la Fédération Française de Football, les clubs et licenciés, mais aussi les supporters. Cette application de covoiturage s’inscrit parfaitement dans le cadre de cette stratégie.

La plateforme est d’ores et déjà accessible et prête pour le prochain match de l’Equipe de France masculine face aux Pays-Bas, prévu le 24 mars 2023 au Stade de France. Elle est accessible sur tous les supports via le lien : https://www.covoiturage.fff.fr

Photo : Volkswagen