Bugatti Veyron Limousine – Un étrange véhicule créé aux USA

Après la Lamborghini Aventador Limousine, voici la Bugatti Veyron Limousine qui ne risque pas de passer inaperçue. Vous ne rêvez pas, il s’agit bien d’une hypercar rallongée, du moins en apparence…

Si vous êtes à la recherche d’une limousine au look unique et que vous souhaitez vous démarquer, cette réplique allongée de Bugatti Veyron est faite pour vous. Cette limousine ressemble bien à une Bugatti Veyron mais cela reste une voiture américaine recarrossée via un kit en fibre de verre donnant parfaitement l’illusion.

La construction est basée sur une Lincoln Town Car de 2001 qui a été entièrement dépouillée afin de permettre la conversion. La nouvelle carrosserie en fibre de verre repose sur un cadre en tube d’acier et reprend les lignes de la Veyron et malgré la présence d’un bon gros moteur américain sous le capot avant.

Cette voiture américaine Lincoln Town Car est propulsée par un moteur V8 Ford de 4,6 litres et d’une transmission automatique Lincoln.

Il difficile de croire que le moteur soit bien resté à l’avant tant la transformation est stupéfiante. Les faces avant et arrière ainsi que les phares et feux arrière tentent de reproduire la Bugatti Veyron. En s’approchant, l’emplacement de l’aileron arrière rétractable est un simple couvercle de coffre sur charnières permettant de ranger quelques affaires.

Vendu aux enchères aux États-Unis, ce modèle a été adjugé pour un peu moins de 73 000 euros.

Un autre modèle (toujours basé sur une Lincoln Town Car) en cours de construction (inachevé) a été adjugé le 5 mars 2023 à environ 25 000 euros sur un célèbre site de ventes aux enchères, un prix bien inférieur au coût des pièces seules.

Un kit de carrosserie en fibre de verre a été modifié pour s’adapter à cette limousine. La fibre de verre a été complètement encadrée avec un tube en acier à l’intérieur, intégré dans la carrosserie, puis soudé à la voiture. Ensuite, les jantes Asanti de 20 pouces ont été installées tout comme une paire de portes en élytre personnalisées, intégrant des vitres électriques.

L’habitacle à l’avant est issu de la Lincoln alors que l’intérieur à l’arrière est identique à la limousine d’origine avec des banquettes en cuir et une double climatisation (avant et arrière). L’accès y est possible via une grande porte papillon localisée du côté droit.



Bien que personne ne soit assez fou pour sacrifier une vraie Bugatti pour en faire une limousine, cette réplique une fois terminée peut être assez convaincante si le kit carrosserie est bien proportionné et que les détails sont respectés.

Il y aurait 2 modèles existants au pays de l’Oncle Sam. La version noire a fait une apparition dans le clip de Pitbull « Greenlight ».

Photos : tljv2013 / Unique Cars For Sale / DR – Vidéo : Pitbull