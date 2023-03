Porsche CarPolicy Flex : une nouvelle offre d’assurance innovante

Les clients Porsche en Allemagne peuvent désormais souscrire à un produit d’assurance innovant qui tient compte de manière flexible du kilométrage individuel du client. Avec la Porsche Car Policy Flex, les assurés paient une redevance mensuelle de base et une prime supplémentaire pour chaque kilomètre parcouru. Aucun prépaiement n’est requis, la facturation s’effectue en fin de mois. Le nouveau produit d’assurance est désormais disponible pour toutes les 911, Taycan, Panamera et Cayenne actuelles avec Porsche Connect. Avec l’aide de Porsche Connect Partner Services, le kilométrage peut être transféré directement depuis le véhicule. Le client n’a pas besoin de matériel supplémentaire.

Michael Löffler, Responsable marketing de Porsche Financial Services GmbH, a déclaré : « La mise en réseau croissante des véhicules ouvre des opportunités dans la conception d’assurances automobiles aussi individuelles que les voitures de sport Porsche et leurs conducteurs. Nous voulons profiter de ces opportunités. C’est pourquoi nous élargissons notre portefeuille d’assurances actuel avec un tarif basé sur les données. »

Autre avantage : la Porsche CarPolicy Flex peut être résiliée mensuellement. « Avec la Porsche CarPolicy Flex, nous offrons à nos clients un produit sur mesure. La confidentialité est la priorité absolue. Sur la base du consentement explicite du client, seul le nombre de kilomètres parcourus est transmis. Aucune information sur le comportement de conduite ou autre donnée n’est collectée. », a ajouté Arthur Willmann, responsable du commerce numérique chez Porsche AG. Un autre avantage pour le client est que le kilométrage annuel n’a plus à être estimé. Cela élimine également la nécessité de signaler à la compagnie d’assurance si le kilométrage change.

La Porsche Car Policy Flex est une offre allemande de Porsche Versicherungsdienst, une division de Porsche Financial Services GmbH. L’assureur et porteur de risques est HDI Versicherung AG, un partenaire de longue date de Porsche Financial Services.

Outre les assurances, la gamme proposée par Porsche Financial Services Group comprend également en Allemagne des offres de financement sur mesure pour les véhicules Porsche et les marques exclusives Volkswagen Bentley, Lamborghini et Bugatti ainsi que des financements concessionnaires, des offres de mobilité et une carte de crédit.

Photos : Porsche