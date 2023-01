Court métrage « Reef encounter » – Des aventures sous-marines avec une Porsche 911 refroidie par air

Deux artistes polonais ont collaboré afin de réaliser un petit film de 3 minutes – « Reef encounter » – racontant une histoire autour d’une Porsche historique transformée en une installation surnaturelle.

Une oeuvre d’art sur base d’une Porsche 911

Alors que le soleil se levait sur la ville portuaire polonaise de Gdynia un matin de l’été dernier, une grande foule s’est rassemblée sur le quai pour contempler une forme étrange mais familière. Au-dessus de sa tête se dressait la silhouette indubitable d’une des première Porssche 911, sa carrosserie rouge fanée presque entièrement recouverte d’un enchevêtrement dense de coraux et d’algues.

Ce que les spectateurs perplexes assistaient n’était pas, malgré les premières apparences, la récupération tardive d’une Porsche perdue depuis longtemps. Au lieu de cela, il s’agissait d’une installation artistique unique créée pour le festival d’art annuel « Gdynia Design Days » par les artistes conceptuels Ada Zielinska et Rafal Dominik. Jouant avec les thèmes du festival 2022 autour de l’océan et du changement climatique, les artistes ont créé une vision fantastique d’un récif artificiel, en utilisant une véritable Porsche 911 refroidie par air et un récit onirique imaginant comment cette précieuse voiture aurait pu être abandonnée dans la Baltique pour plusieurs générations.

« L’histoire a commencé lorsque Porsche nous a invités à préparer une installation pour les Design Days. Rafal et moi voulions faire quelque chose qui reliait Porsche à la mer et nous nous sommes inspirés de l’exposition de Damien Hurst à la Biennale de Venise en 2017, qui présentait des artefacts anciens apparemment tirés de l’océan et recouverts de corail. Aujourd’hui, les gens créent des récifs avec de vieilles voitures et des navires coulés et nous avons pensé qu’il serait intéressant d’utiliser une 911 classique de la même manière et de l’exposer directement au bord de la mer. », se souvient Ada Zielinska.

Trouver la voiture pour un voyage artistique mais aussi extraordinaire

Le premier défi était peut-être le plus grand : trouver la voiture pour un voyage artistique mais aussi extraordinaire. Marek Sworowski, directeur marketing de Porsche Pologne, a commencé à chercher un sujet approprié, utilisant les contacts de l’entreprise dans tout le pays pour trouver une Porsche dont le propriétaire pourrait supporter de la voir transformée, bien que temporairement, en un récif artificiel.

« C’était difficile de trouver quelqu’un qui nous permettrait de faire ça à sa voiture. Nous avons limité la recherche aux contacts que nous avions dont les voitures étaient sur le point d’être restaurées, et lorsque nous avons trouvé une 911T de 1973, cela semblait être le choix parfait. Quoi qu’il en soit, tout le monde reconnaîtrait la forme traditionnelle de la 911. « , a daclaré Marek Sworowski avec un sourire.

Le processus artistique verrait Zielinska et Dominik créer des structures de corail artificiel en utilisant l’impression 3D et des coquillages écrasés, en collant les formes finies à la surface de la voiture sur une période laborieuse et intensive de deux semaines. Une fois terminée, la voiture était méconnaissable de l’élégante et jolie 911 qui, jusqu’à quelques jours auparavant, attendait tranquillement sa restauration à la perfection. « Le propriétaire avait tellement confiance en notre approche et il croyait vraiment au projet. Il nous a juste demandé de ne pas mettre sa voiture à la mer ! », a ajouté Sworowski.

Présentation au Gdynia Design Days Festival 2022

Une fois la pièce finie et intitulée « Sunken Romance », elle a été dévoilée pour la première fois au festival Gdynia Design Days 2022, hissée au-dessus du port par une grue. Les spectateurs ont été naturellement séduits. « Beaucoup de gens ont été assez choqués et pensait vraiment qu’elle avait été retirée de la mer. Les gens couraient vers elle de toutes les directions, sortant leurs téléphones pour prendre des photos. », a ajouté Ada.

L’installation est rapidement devenue une sensation sur Internet parmi les fans de Porsche et la communauté artistique au sens large, mais après la fin du festival, la voiture a rapidement été dépouillée de son revêtement corail et rendue à son propriétaire pour que les travaux de restauration commencent. Le succès du projet a cependant incité Zielinska à recontacter Porsche et à suggérer de créer un court métrage imaginant l’histoire des origines de « Sunken Romance ». Le résultat, réalisé par Zielinska et Dominik Panasiuk, est une exploration cinématographique surréaliste de l’amour interdit, entre les sirènes et les mortels, entre les voitures anciennes et leurs chauffeurs dévoués.

