Volkswagen dévoile sa berline électrique ID.7

A l’occasion du salon CES 2023 (Consumer Electronics Show) de Las Vegas, Volkswagen a présenté sa première berline 100% électrique basée sur la plateforme modulaire d’électrification (MEB), dissimulée sous un camouflage astucieux. La technologie inédite faisant appel à une peinture multicouche peut révéler certains éléments du véhicule en leur conférant un éclairage différent. Elle est interactive et symbolise la prochaine étape de la numérisation du futur modèle haut de gamme de la famille ID. Le prototype ID. AERO, présenté en Chine, donnait déjà un aperçu du nouveau modèle, qui se distingue en outre par un design aérodynamique et une autonomie pouvant atteindre 700 kilomètres (selon la norme WLTP). Six ans après, Volkswagen Group of America est de retour au CES, le plus grand salon professionnel de l’électronique au monde, avec un produit exceptionnel présenté avec sa première mondiale.



« La nouvelle ID.7 vient coiffer notre gamme de modèles électriques. La berline offrira une technologie et une qualité de pointe. L’ID.7 est l’un des dix nouveaux modèles électriques que nous comptons lancer sur le marché d’ici 2026. Notre objectif : disposer dans chaque segment d’une offre adaptée à nos clientes et nos clients. », a déclaré Thomas Schäfer, CEO de la marque Volkswagen.

L’ID.7 offre une expérience inédite de climatisation et de confort

Avec son dernier modèle en date basé sur la plateforme modulaire d’électrification (MEB), Volkswagen réagit aux commentaires de ses clients et améliore le confort d’utilisation dans les domaines concernés.

De nombreuses innovations sont proposées de série sur la VW ID.7 :

– un nouveau concept d’affichage,

– un affichage tête haute à réalité augmentée,

– un écran de 15 pouces (38 centimètres),

– une nouvelle commande de la climatisation intégrée dans le premier niveau du système d’infodivertissement,

– des curseurs tactiles éclairés.

Le nouveau concept de climatisation doté de diffuseurs intelligents offre des fonctions variées. L’ID.7 reconnaît à sa clé le conducteur qui s’approche et, avant que celui-ci ne monte à bord, commence déjà à refroidir l’habitacle par temps estival ou à le réchauffer par temps froid. Les « Smart Air Vents », des diffuseurs d’air de conception innovante, commandent alors le flux d’air et le brasse dynamiquement pour le répartir le plus rapidement possible sur une grande surface. Quand les passagers ont pris place à bord, il est possible, au choix, d’orienter directement le flux d’air vers le corps ou d’assurer une ventilation indirecte de l’habitacle. Ces fonctions sont toujours visibles, activables et enregistrées individuellement en fonction de l’utilisateur sur le nouvel écran grand format. Des souhaits particuliers peuvent être activés par commande vocale. L’ID.7 réagit au message « Bonjour ID., j’ai les mains froides ! » en démarrant le chauffage de volant. En supplément, de l’air chaud est dirigé de manière ciblée vers les mains.

Le concept de camouflage original est interactif

Volkswagen révèle l’intelligence de sa nouvelle ID.7 de façon singulière lors du salon CES de Las Vegas. La berline se dissimule sous un design de camouflage numérique faisant appel à une peinture du véhicule inédite, qui révèle l’ID.7 par un éclairage interactif. 40 couches de peinture qui sont tantôt conductrices, tantôt isolantes, ont été appliquées. Sous la couche supérieure de la peinture, 22 zones du véhicule pouvant être commandées individuellement sont électrisées (électroluminescence) et peuvent être illuminées. Si l’on couple le tout à une sonorisation, le rythme est rendu visible par l’illumination de certaines zones.

Les QR codes sur le capot avant et les deux flancs jouent le rôle d’interface entre le monde physique et le monde numérique. Le camouflage est intégralement relayé dans le thème du QR code, masquant ainsi les contours du futur véhicule de série.

La plateforme modulaire d’électrification (MEB) permet de réaliser un design aérodynamique et un concept d’habitacle spacieux

L’ID.7 reprend le langage stylistique de la gamme tout électrique ID. Le langage des formes de la berline se caractérise par l’aérodynamique particulièrement soignée de la face avant et du toit qui contribue à la réduction de la consommation d’énergie et à l’augmentation de l’autonomie. Les entrées d’air traversantes à l’avant permettent au vent de s’écouler de manière ciblée vers l’arrière, sur les côtés du véhicule. Elles créent ainsi un « rideau d’air » qui modère le flux d’air sur les côtés du véhicule. Le toit plongeant de style Coupé explique en partie l’excellent coefficient de traînée de l’ID.7. L’autonomie est de l’ordre de 700 kilomètres (WLTP).

Comme tous les modèles de la famille ID., l’ID.7 se base sur la plateforme modulaire d’électrification (MEB) du Groupe Volkswagen. Les avantages de la plateforme modulaire présentant des porte-à-faux courts et un empattement long (2,97 mètres) se retrouvent dans l’habitacle. Il en résulte pour l’ID.7 un caractère de berline haut de gamme offrant une sensation d’espace aux dimensions particulièrement généreuses.

Après les modèles ID.3, ID. 4, ID.5 et ID.6 (uniquement en Chine) ainsi que le nouvel ID. Buzz, le VW ID.7 sera le sixième modèle de la famille ID. Après l’ID.4, il s’agit de la deuxième voiture mondiale de Volkswagen basée sur la plateforme modulaire d’électrification (MEB). La berline électrique devrait être commercialisée dans les trois principaux marchés que sont la Chine, l’Europe et l’Amérique du Nord. L’ID.7 destinée au marché européen sortira de l’usine Volkswagen d’Emden. Après l’ID.4, c’est le deuxième modèle basé sur la plateforme modulaire d’électrification (MEB) produit à Emden.

Photos – Vidéo : Volkswagen