Les pompiers de l’usine Audi de Neckarsulm ont fêté leur 125 ans

Les pompiers de l’usine Audi Neckarsulm se développent depuis 125 ans et évoluent avec leur temps tout comme leurs véhicules dont certains sont de marques Audi et Volkswagen.

Origine des pompiers de l’usine Audi

Il y a plus de 125 ans, le 1er juillet 1897, de fortes pluies dans la région ont déclenché une brigade de pompiers séparée dans l’actuelle usine de Neckarsulm, qui était alors encore Neckarsulmer Fahrradwerke AG. Toute la zone étant touchée sur une grande surface, les sapeurs-pompiers publics n’étaient pas en mesure de prioriser les interventions dans l’usine : il fallait fonder une unité de sapeurs-pompiers pour l’usine. Une équipe d’employés d’Audi qui travaillaient à temps partiel sont devenus les premiers pompiers de l’usine.

Plus de 50 ans plus tard, l’avis officiel de reconnaissance suit avec des employés à temps plein et donc plus de protection pour l’usine Audi. Depuis lors, les pompiers de l’usine se sont professionnalisés : des mesures préventives à la formation et à l’amélioration des équipements, l’équipe Audi évoluant avec son temps.

Gamme de tâches diversifiées

En raison de la situation géographique de l’usine, les inondations du Sulm voisin ont été un problème dès le départ. Enfin, le développement constant des pompiers de l’usine se traduit également par des mesures préventives telles que le bassin de rétention près d’Amorbach, les systèmes d’alerte précoce contre les inondations et l’acquisition de divers dispositifs. Les pompiers de l’usine sont déjà impliqués dans la planification du bâtiment et réfléchissent aux mesures de sécurité, comme le sait le commandant des pompiers Alexander Link : « L’extinction des incendies n’est pas la chose la plus importante pour nous : nous essayons de ne pas le laisser aller aussi loin avec notre travail de prévention. »

Günter Vogel, qui a travaillé au sein des pompiers de l’usine pendant 30 ans, dont douze en tant que commandant, a ajouté : « Les pompiers sont également responsables de la surveillance des portes de l’usine, et plus tôt également du courrier de l’argent services avec des paquets de salaire. «

Exposition temporaire sur cet les 125 ans des pompiers de l’usine à l’Audi Forum Neckarsulm

A l’occasion de cet anniversaire, une exposition (21 au 26/11/2022) de véhicules (historiques et modernes) et de matériels utilisés par les pompiers de l’usine a permis de les découvrir au rez-de-chaussée de l’Audi Forum Neckarsulm et devant.

Photos : Audi