Dakar 2023 – 6ème étape catastrophique pour Audi avec 2 accidents et 1 abandon

En raison des récentes conditions météorologiques ayant amené beaucoup de pluie, les 6ème et 7ème étapes ont été modifiées et raccourcies pour les concurrents du rallye Dakar 2023. Alors que Mattias Ekström et Emil Bergqvist ont fait une meilleure course en terminant à la 6ème position, les deux autres équipages ont connu un vendredi noir : accident de l’Audi RS Q e-tron #204 pilotée par Stéphane Peterhansel, occasionnant l’évacuation de son copilote Edouard Boulanger et leur abandon. Le 3ème équipage (Carlos Sainz /Lucas Cruz ) a connu également un accident en franchissant une dune, cassant la voiture et les empêchant de terminer l’étape.

La spéciale de l’étape 6 a été réduite à 357 kilomètres en partant du Sud-Est de Ha’il direction Al Duwadimi. La piste était très sablonneuse avec de nombreuses dunes qui ont réservées de très mauvaises surprises à l’équipe Audi Sport.

La stratégie d’Audi Sport pour gagner le Dakar ou au moins terminer au minima sur le podium à la suite des 2 semaines de l’édition 2023 est de s’entourer de pilotes expérimentés dans cette discipline. Malheureusement l’accident peut arriver à tout moment, surtout lors de passage de dunes qui réservent parfois de mauvaises surprises.

La 6ème étape a été une hécatombe pour Audi Sport avec deux accidents et une évacuation sanitaire par hélicoptère. Les faits se sont déroulés après 212 kilomètres. Stéphane Peterhansel était en tête lorsque son copilote s’est plaint de maux de dos après un atterrissage brutal dont le pilote n’a aucun souvenir. Un hélicoptère a emmené Edouard Boulanger à l’hôpital, où les médecins ont diagnostiqué une blessure, mais aucun dommage permanent n’est attendu. Le Français va maintenant être transporté par avion en Allemagne pour subir un traitement supplémentaire par des spécialistes. L’Audi RS Q e-tron #204 a ainsi abandonné.

De leur côté, Carlos Sainz et Lucas Cruz ont endommagé la suspension de leur Audi RS Q e-tron derrière la même dune lors d’un incident séparé mais sont restés indemnes. Pour des raisons de sécurité, un expert en haute tension du camion de course a également surveillé les travaux car leur voiture a été provisoirement réparée dans l’étape suite à une casse de la suspension avant gauche.

« Toute l’équipe souhaite à Edouard un prompt rétablissement. Il y a déjà un an, nous avons vécu une première semaine difficile au Rallye Dakar. Pourtant, il est possible pour Mattias Ekström/Emil Bergkvist de concourir jusqu’à l’arrivée pour le podium que nous visons. Et si Carlos et Lucas peuvent continuer après les réparations, ils sont bons pour des victoires d’étape à tout moment. », a déclaré le directeur d’Audi Motorsport, Rolf Michl.

Au classement général, Mattias Ekström progresse de 3 position en terminant à la 5ème place. Ses collègues ne sont plus dans le classement, laissant un grand boulevard à leur concurrents. Les chances de gagner le Dakar 2023 se sont envolées tout comme de viser un podium, mais rien n’est joué avec encore 8 étapes restantes.

L’étape 7 du rallye Dakar se déroule le 7 janvier 2023 entre Riyadh et Al Duwadimi, longue de 861 km : 528 km de liaison et 333 km de spéciale.

Classement de l’étape 6 (temps, écart, pénalité)

6 – #211 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 03h 24′ 11 / + 00h 10′ 59 / –

/ – #207 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – – / – / –

/ – #204 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – abandon

Classement général (temps, écart, pénalité)

5 – #211 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 25h 47′ 43 / + 01h 46′ 55 / 00h 15′ 00

/ – #207 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – – / – / –

/ – #204 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – abandon

Résumé de l’étape 6 en vidéos





Photos : Audi / ASO – Vidéos : Audi / France TV Sport / Dakar