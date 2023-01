Dakar 2023 – Deux Audi RS Q e-tron E2 sur le podium à l’étape 4

Après les déboires d’hier, notamment pour Carlos Sainz, la 4ème étape du rallye Dakar 2023 sur une boucle de 573 km en Ha’Il et Ha’Il a sourit aux 3 équipages Audi Sport : une seconde place pour, un pied de podium pour Carlos Sainz & Lucas Cruz et une 7ème place pour Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger. Les trois Audi RS Q e-tron E2 se sont bien comportées sur une spéciale entièrement sur du sable. Au final, tous les équipages Audi Sport sont remontées dans le classement général.

Avec des pistes en sable, loin des cailloux dévastateurs de la veille, les voitures ont beaucoup moins souffertes malgré de nombreux sauts. Les performances des Audi RS Q e-tron E2 ont pu se constater avec des vitesses importantes sur le sable.

L’une des moment fort de cette étape était la superbe et spectaculaire montée de dune de Carlos Sainz frôlant parfois le retournement. Impressionnant! (voir la dernière partie de la vidéo ci-dessous).



Du côté de Mattias Ekström & Emil Bergqvist, la remontée douce au classement général (8ème) continue grâce à une bonne performance grâce à leur 7ème position. Ils ont perdu un peu de temps en voulant franchir certaines dunes très abruptes et hautes.

Au bout de 4 étapes, l’équipe Audi Sport se place en bas du podium grâce à la belle remontée de Stéphane Peterhansel et Edouard Boulanger suivi à la 4ème place par El Matador et son coéquipier.

Audi conserve ses chances pour terminer sur le podium si les voitures conservent leur fiabilité et leurs performances.

Suite au décès de Ken Block en début de semaine et annoncé la veille, les équipages et membres de l’équipe Audi Sport lui ont rendu hommage en apposant des autocollants sur les montants du parebrise de chaque RS Q e-tron E2 portant la mention « Racing for Ken #43 ».

L’étape 5 du rallye Dakar se déroule le 5 janvier 2023 entre Ha’il et Ha’il, longue de 643 km : 270 km de liaison et 373 km de spéciale.

Classement de l’étape 2 (temps, écart, pénalité)

2 – #204 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – 04h 11′ 47 / + 00h 00′ 13 / –

3 – #207 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – 04h 13′ 24 / + 00h 01′ 50 / –

7 – #211 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 04h 22′ 19 / + 00h 10′ 45 / –

Classement général (temps, écart, pénalité)

3 – #204 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – 16h 53′ 05 / + 00h 18′ 52 / –

4 – #207 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – 17h 07′ 08 / + 00h 32′ 55 / –

8 – #211 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 17h 24′ 13 / + 00h 50′ 00 / 00h 15′ 00

Résumé de l’étape 4 en vidéos





Photos : Audi / ASO – Vidéos : Audi / France TV Sport / Dakar