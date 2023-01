Les jeux de simulation de conduite deviendront-ils des sports dominants, sans parler des e-sports ?

Offrant une expérience immersive proche du réel, les jeux de simulation de conduite pourraient bien devenir des sports dominants. S’ils ont connu un début difficile, ils sont de plus en plus populaires. Ils offrent d’ailleurs de nombreux avantages surprenants. Découvrons davantage ces jeux de simulation de conduite.

Découvrir les jeux de simulation de conduite

Un jeu de simulation de conduite est une activité ludique permettant de conduire virtuellement un véhicule. Il peut s’agir d’une voiture de course, d’un camion, d’un tracteur, d’un deux-roues, un avion, un train… La conduite peut se faire sur des manettes, un simulateur, un volant ou les touches d’un ordinateur.

En effet, il existe un grand nombre de jeux de simulation de conduite. Les fans de courses et de vitesse peuvent jouer à de nombreux jeux comme iRacing, Gran Turismo, Sim-Arcade, Need For Speed et Forza Horizon. Sinon, il existe également d’autres jeux de simulation conduite de voiture utilitaire comme American Truck.

Mêlant aventure, adrénaline, stratégie…, les jeux de simulation de conduite attirent un grand nombre de gamers, de conducteurs et même des pilotes automobiles expérimentés. Nécessitant souvent l’élaboration de stratégie pour gagner une course ou atteindre un objectif, ils peuvent même séduire les amateurs de jeux de stratégie. Bien que ces derniers demandent une vitesse de réflexion que de la vitesse proprement dite, les deux font travailler l’intellect et comportent différentes activités.

Avantages des jeux de simulation de conduite

Les meilleurs jeux de simulation de courses et de conduite offrent de nombreux avantages. Ils permettent d’effectuer différentes activités qu’il est parfois impossible dans le monde réel comme piloter un avion, conduire un camion ou participer à une course de voitures. Ils sont souvent riches en adrénaline et offrent des moments agréables au volant d’un véhicule.

Les jeux de simulation de conduite peuvent également initier à la conduite d’un véhicule. Proposés avec des paramètres de réalisme avec un volant, une vitesse en mode manuel ou automatique, un frein, un accélérateur…, ils promettent une expérience proche du réel.

Un jeu de simulation de course présente, par ailleurs, d’autres avantages comme :

● L’augmentation des capacités de traitement : le conducteur doit assimiler les données présentées tout en restant concentré sur la route ;

● Le travail de la concentration : le conducteur devra se concentrer sur la route et sa mission pour réussir ;

● Le divertissement : jouer à ces jeux permet de prendre plaisir à conduire.

Les jeux de simulation de conduite constituent ainsi un réel passe-temps. Mais, pourraient-ils devenir un sport dominant ?

Jeux de simulation de conduite, un sport dominant ?

Certains pilotes automobiles jouent à des jeux de simulation de course pour gagner en expérience. Ils sont souvent très réalistes et permettent à ces professionnels de pratiquer. Si ces jeux sont de plus en plus utilisés comme outil pour pratiquer et sont populaires dans le domaine de l’e-sport, ils ne sont pas encore en vue de devenir un sport dominant.

Comme le monde du jeu et de la technologie ne cessent d’évoluer, les jeux de simulation de conduite évolueront certainement dans un avenir proche, et peut-être en un sport dominant.

Photos : Porsche / Lamborghini