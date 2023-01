Donkervoort F22 – Une supercar à moteur Audi de 500 ch

Le petit constructeur automobile hollandais Donkervoort a dévoilé mi-décembre 2022 le F22, sa nouvelle supercar ultra-légère (750 kg), propulsée par un moteur 5 cylindres d’origine Audi Sport développant 500 ch.



Une nouvelle supercar

Sous la direction du directeur général Denis Donkervoort (fils du fondateur Joop Donkervoort), la marque familiale néerlandaise (née en 1978) a créé une supercar qui innove dans tous les domaines, de la construction au design.

Avec 500 chevaux issus de son moteur turbo à cinq cylindres d’origine Audi et pesant seulement 750 kg, la Donkervoort F22 combine un design époustouflant, une vitesse importante, une maniabilité accrue et une facilité d’utilisation au quotidien tout en conservant des liens avec la disposition historique des roues ouvertes de Donkervoort.

Donkervoort a redéfini la pureté de conduite en doublant la rigidité en torsion et en flexion du F22 (par rapport à la D8 GTO), grâce à une construction de châssis hybride en tube d’acier à paroi mince et en fibre de carbone Ex-Core.

La supercar F22 est capable d’atteindre 2,15 G d’accélération latérale tout en restant la supercar biplace la plus légère au monde ne pesant que 750 kg à vide.

La Donkervoort F22 est devenue la première Donkervoort à être vendue sur la seule base de croquis de design avant même que la voiture ne soit vue.

Les membres du programme Donkervoort Ambassador ont rapidement réservé la production initiallement prévue de 50 unités, obligeant Donkervoort à étendre la production à 75 voitures.

Le F22 est le premier nouveau modèle depuis que Denis Donkervoort a pris la relève en tant que moteur de l’entreprise après la retraite de son père, le fondateur de Donkervoort Automobielen, Joop Donkervoort, au début de 2021 et marque la fin de l’ère D8 GTO.

Pilote accompli ainsi que directeur général de Donkervoort, le dossier d’ingénierie de Denis Donkervoort appelait à encore plus de rythme sur piste, un plus grand confort, une facilité d’utilisation à la limite et plus de praticité basée sur une voiture plus sûre et plus solide enveloppée dans un design révolutionnaire.

Déterminés à montrer que leur passion n’avait fait que grandir sous une nouvelle direction, les départements d’ingénierie et de design de Donkervoort ont élevé leur jeu vers de nouveaux sommets avec le programme F22.

« Le F22 est le summum de ce que nous savons avec une ingénierie légère, la force, les moteurs à combustion et la vitesse pure. Le F22 offre aux conducteurs de Donkervoort de nouveaux niveaux de vitesse, de maniabilité, de pureté de conduite, de design et de fonctionnalité, et montre au monde où Donkervoort va dans le futur. Il regorge d’innovations Donkervoort, comme les portes en fibre de carbone Ex-Core et le toit Twin Targa, mais il est également le fruit d’un travail d’équipe extraordinaire chez Donkervoort et tire parti des relations de travail que nous avons établies depuis 43 ans. Avec l’arrivée de la Donkervoort F22, aucune autre supercar ne vaut son poids. », a déclaré Denis Donkervoort.

Avec les 500 chevaux de son moteur turbo à cinq cylindres, le F22 à propulsion offre un étonnant rapport puissance/poids de 666 ch par tonne. Sans limiteur de vitesse, la Donkervoort F22 devrait atteindre une vitesse de pointe d’environ 290 km/h.

Pourtant, l’utilisation généralisée par Donkervoort de matériaux innovants et un programme d’éradication des frottements ont aidé le F22 à atteindre un chiffre confirmé d’émissions de CO2 de seulement 163 grammes/kg (selon la norme WLTP) – environ 28 grammes de moins que son prédécesseur, malgré un gain de 55 kg.

Il conserve l’intimité de conduite inégalée d’une chaîne cinématique purement mécanique, avec une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports à régime égal entraînant les roues arrière via un nouveau différentiel Torsen à glissement limité.

Et, conformément à la tradition familiale, la Donkervoort F22 porte le nom de la première fille de Denis Donkervoort, Filippa, née le 22 mai 2022.

Pourtant, la supercar à propulsion la plus axée sur le conducteur que l’on puisse acheter, les Donkervoort F22 seront vendues partout, de l’Amérique du Nord au Moyen-Orient et en Europe, à partir de 245 000 € sur les marchés européens (prix incluant les frais de préparation, mais hors taxes et hors frais de route).

Groupe motopropulseur et performances

Le cœur du groupe motopropulseur Donkervoort F22 est le moteur turbocompressé à cinq cylindres à moteur central avant. Le moteur en ligne a été construit à l’origine par Audi Sport, et les ingénieurs de Donkervoort l’ont réglé pour encore plus de puissance (500 ch), de couple et de maniabilité à bas régime.

Le développement du F22 avait une obsession extrême pour la réduction de poids – même selon les normes de Donkervoort – alors que la voiture grandissait physiquement pour répondre aux demandes des propriétaires et à la législation de trois continents.

Le moteur puissant était l’un des principaux avantages de la campagne d’économie de poids, Donkervoort évitant les groupes motopropulseurs hybrides et électriques et les centaines de kilogrammes qu’ils auraient ajoutés.

Donkervoort a également prouvé que le moteur de 2,5 litres d’Audi avait toujours plus d’efficacience, même avec une augmentation de puissance. Le F22 a un chiffre d’émissions combiné homologué WLTP de 163 grammes de CO2 par kilomètre – 28 de moins que son prédécesseur de 695 kg.

L’alésage et la course du moteur cinq cylindres sont inchangés, et il exécute un taux de compression de 10,0: 1 pour fournir une montagne de couple à partir de très bas dans la plage de régime.

L’énorme couple à bas régime, combiné au poids ultraléger de la voiture, signifie que la Donkervoort F22 peut utiliser les économies de taille et de poids de la boîte de vitesses à cinq rapports.

En plus d’économiser au moins 12 kg par rapport à une boîte de vitesses à six ou sept rapports, l’unité à cinq rapports plus courte signifie que le F22 peut transporter le moteur plus loin vers l’arrière, dans une position moteur avant-milieu, pour optimiser son équilibre et sa maniabilité.

La boîte de vitesses à course courte utilise la technologie de correspondance de régime Bosch, avec la possibilité de la désactiver pour permettre aux conducteurs d’utiliser leurs compétences talon-pointe.

La boîte de vitesses et le moteur s’accouplent à un différentiel à glissement limité Torsen tendu, enfermé dans un nouveau boîtier qui ne nécessite plus de système de refroidissement supplémentaire pour un travail concentré sur la piste. Le nouveau boîtier est plus solide et aide à minimiser le bruit de la chaîne cinématique dans l’habitacle.

Le F22 conserve le système de contrôle de traction à plusieurs étapes, qui peut être ajusté en fonction de l’humeur du conducteur ou des conditions de la route.

Ingénierie du châssis

Alors que la Donkervoort D8 GTO-JD70 a été la première supercar à franchir le seuil de virage 2G, la sophistication du tout nouveau châssis du F22 pousse encore plus loin l’adhérence extrême à 2,15 g.

Mais, surtout, le F22 ajoute une toute nouvelle dimension de l’habitabilité et de la polyvalence au jour le jour lorsqu’il n’est pas conduit aux limites extérieures de ses capacités.

Le châssis est un hybride d’acier tubulaire et une portion généreuse des capacités renommées de Donkervoort en fibre de carbone, y compris l’utilisation généreuse du système révolutionnaire de sandwich au carbone Ex-Core.

Le résultat est une carrosserie en blanc avec une augmentation de 100% de la rigidité en torsion et en flexion par rapport à la série individuelle D8 GTO sortante et des augmentations proportionnelles de la sécurité active et passive.

Ce châssis central ultra-rigide offre un saut quantique dans la maniabilité et la précision de la suspension tout en restant ultra-léger.

« La clé de tout ce que nous faisons est le poids. Moins vous portez de poids, moins vous avez de poids pour vous arrêter, tourner et accélérer, et moins vous consommez de carburant et plus la voiture peut être intime. Le F22 n’est pas qu’une question de puissance ou de vitesse, de spécifications ou de chiffres. C’est personnel, et il s’agit de ce que la conduite signifie pour ses conducteurs, car la perspective est primordiale. », a déclaré Denis Donkervoort.

Donkervoort s’est appuyé sur cette philosophie en déployant un nouveau système d’amortisseur actif pour répondre aux exigences les plus calmes et les plus frénétiques d’un conducteur.

« Nous voulions la conduite active depuis de nombreuses années car, lors d’une journée sur piste, vous deviez régler manuellement la hauteur de caisse et les amortisseurs, mais maintenant vous pouvez le faire depuis le cockpit. », a-t-il ajouté.

Les nouveaux amortisseurs comprennent un système de hauteur de caisse hydraulique réglable, qui peut élever ou abaisser le F22 jusqu’à 35 mm.

Il met également en jeu un nouveau système de freinage AP Racing, avec des disques en acier et une configuration d’étrier avant à quatre pistons, permettant d’économiser 10 kg par rapport au système déjà poids plume de la voiture sortante.

Tout aussi critique, les performances de freinage se sont améliorées de 30% par rapport au système sortant de la série individuelle D8 GTO.

Après avoir utilisé le pneu Nankang AR-1 sur son prédécesseur, Donkervoort a renforcé sa relation avec son fournisseur officiel de pneus en développant des pneus AR-1 personnalisés pour le F22 ultra-léger et en augmentant d’un pouce le diamètre des pneus.

Alors que les jantes en alliage font partie de l’équipement standard, le F22 peut être équipé de jantes forgées ou de jantes en fibre de carbone, qui permettent toutes deux d’économiser du poids là où cela compte le plus et d’ajouter de la rigidité.

La jante en alliage standard pèse 12 kg, l’alliage forgé pèse 8 kg par roue, tandis que les jantes en fibre de carbone ne pèsent que 5,4 kg par roue.

Dimensions et intérieur

La toute nouvelle Donkervoort F22 a grandi dans la plupart des dimensions pour répondre aux normes d’homologation aussi loin que les États-Unis et les Émirats Arabes Unis.

Pourtant, son poids total reste d’une légèreté convaincante à 750 kg, ce qui en fait facilement la machine à deux places la plus légère du secteur des supercars.

La Donkervoort F22 a atteint une longueur totale de 4 039 mm, une largeur de 1 912 mm et une hauteur de 1 105 mm, ce qui le rend plus long, plus large et plus haut que son prédécesseur.

Le F22 à deux portes a un habitacle beaucoup plus grand, avec les 80 mm supplémentaires de largeur d’épaule et 100 mm de longueur de cabine, créant un intérieur plus confortable.

Le tout nouvel intérieur utilise des sièges Recaro légers conçus sur mesure en option et les premiers harnais à six points homologués pour la course et la route.

Le Twin Targa utilise deux plaques de toit en fibre de carbone de part et d’autre d’une barre centrale amovible en fibre de carbone Ex-Core. Chaque plaque de toit contient son propre petit spoiler pour une stabilité à grande vitesse et une réduction du bruit, et chacune peut être retirée avec trois loquets manuels. Les plaques de toit peuvent être rangées dans un sac assorti pour s’adapter au coffre à bagages.

La barre centrale peut être détachée via un bouton à commande électronique, tout comme le capot monobloc à charnières avant.

Design

Le F22 plus long, plus élégant et plus agressif rend hommage à l’histoire de Donkervoort tout en établissant un marqueur de design pour son avenir. Certains des points forts du design comprennent un nouveau toit amovible en fibre de carbone Twin Targa en trois parties, le maintien d’une disposition à roues ouvertes et un intérieur plus spacieux et confortable.

La plupart des commutateurs se déplacent vers le volant, tandis que la conception plus épurée du tableau de bord comprend un système d’infodivertissement iPad Mini intégré en option.

Après cinq ans de développement, le design du F22 est le fruit d’une collaboration entre le directeur technique de Donkervoort, Jordi Wiersma, le directeur général Denis Donkervoort et le directeur du design Europe de Ford, Amko Leenarts.

Alors que Wiersma mène depuis longtemps le design et l’innovation chez Donkervoort, Leenarts est un fan de longue date de Donkervoort, siège au conseil consultatif de Donkervoort et a un rôle essentiel à jouer en tant que caisse de résonance et partenaire créatif.

Le F22 est apparu comme une interprétation plus moderne du légendaire concept de design de roue avant ouverte, apprécié des acheteurs traditionnels de Donkervoort, qui ouvre également la porte à un nouveau niveau de vitesse et de sophistication chez Donkervoort.

La longueur supplémentaire de 264 mm par rapport à son prédécesseur a été utilisée pour sculpter une surface aérodynamique plus glissante pour le F22 de quatre mètres, l’aidant à accélérer les temps de piste avec une stabilité aérodynamique accrue. Il a également ajouté 100 mm à la longueur intérieure, ce qui rend le F22 confortable pour les conducteurs plus grands.

« Nous avons utilisé Ex-Core et ajouté de la force et créé une conception intégrée qui est liée à notre héritage tout en faisant progresser le design du F2. Nous avons essayé de faire quelque chose de beaucoup plus moderne et avons intégré avec des éléments du passé afin que le design soit complètement nouveau et moderne tout en faisant référence à notre long héritage. Le système de toit Twin Targa est tout nouveau, et il ajoute beaucoup pour les conducteurs de Donkervoort, et il ajoute également de la rigidité en flexion au châssis. », a déclaré Jordi Wiersma.

L’avant est entièrement nouveau et Donkervoort a un processus unique pour ses feux arrière qui couvrent les ailes arrière du F22, certifiant chaque feu arrière individuellement.

Il y a beaucoup plus de râteau sur le pare-brise, avec son cadre en fibre de carbone Ex-Core, que sur n’importe quel Donkervoort précédent. Il est intégré profondément dans le châssis pour plus de solidité et de cohésion visuelle.

Le F22 a des références de design de la légendaire Donkervoort D8 GT 2007; la première Donkervoort sur laquelle Wiersma a travaillé : « La GT a été ma première voiture, et nous avons pensé aux grandes choses sur cette voiture, comme les ailes sur les roues arrière et le toit rigide. Le Twin Targa nous offre le meilleur des deux mondes, avec la capacité d’être un coupé et un roadster. Nous avons également pris les ailes au-dessus des roues de la GT pour nous donner un meilleur profil aérodynamique pour l’air derrière le volant et une position plus solide à l’arrière. »

Les points de contrôle directeurs ont été établis pour le F22 lors des réunions du mercredi soir, voire lors des sessions en ligne pendant la pandémie : « Au départ, l’idée était de faire quelque chose de simple et propre, mais Amko nous a sortis de là. Nous voulons sentir qu’il y a beaucoup d’espace, et Amko nous a aidés à travailler sur cette idée pour créer une sensation d’espace dans une zone plus petite. Nous avons rempli le tableau de bord dans l’autre sens, et tout à coup nous avions tellement plus d’espace et avons connecté toutes les lignes pour un sentiment de sécurité. »

Les deux leaders du design ont été dirigés par Denis Donkervoort mais sont sortis du processus F22 avec rien d’autre que du respect l’un pour l’autre.

« Jordi est un designer et un ingénieur formidable et extrêmement compétent. Il sait comment les pièces vont ensemble, comment rendre les choses belles et traduire cela en quelque chose de vraiment réalisable. La façon dont l’extérieur du F22 est, j’ai poussé pour la même philosophie à l’intérieur. C’est bien d’avoir de beaux bijoux, mais nous avons poussé pour avoir un intérieur moins occupé qui se sentait plus intégré. Maintenant, il embrasse le passager et le conducteur d’une manière qui semble beaucoup plus grande, avec moins de pièces et une sensation plus cohérente. », a déclaré Amko Leenarts.

Sécurité

L’intégrité de la sécurité de la Donkervoort F22 a fait avancer le jeu pour les supercars ultra-légères, à la fois concernant sa sécurité active et passive. Avec une rigidité en torsion passant de 20 000 Nm/degré à 40 000 et une rigidité en flexion doublée, le F22 offre une plate-forme solide comme le roc pour tous les mouvements d’évitement qu’un conducteur pourrait avoir besoin d’effectuer en cas d’urgence.

« Nous avons pris grand soin d’améliorer la sécurité. La rigidité en torsion est essentielle, et toutes les pièces cruciales du F22 sont désormais fabriquées à partir d’Ex-Core. Le passage de roue qui recouvre les parties tubulaires du châssis, les panneaux latéraux, la barre centrale du toit Twin Targa et l’auvent ; ils sont tous Ex-Core. », a déclaré Denis Donkervoort.

La conception symétrique utilise également le tuyau d’échappement à sortie latérale comme crash box pour la protection contre les chocs latéraux sur le côté gauche, renforçant ainsi les rails latéraux Ex-Core.

Le F22 intègre également la construction sandwich Ex-Core ultra-résistante, des segments en fibre de carbone avec des sections en tube d’acier dans une construction de châssis hybride.

Ex-Core est une innovation Donkervoort qui a été transformée en sa propre société autonome, et elle est utilisée par tout pour la Formule 1, d’autres marques d’hypercars et même des yachts de course océanique.

Ex-Core peut même créer des plis à rayon zéro dans la fibre de carbone en doublant l’intérieur des feuilles de fibre de carbone avec une mousse qui se dilate avec la chaleur, de sorte qu’elle pousse les couches de fibre de carbone dans les coins du moule. La mousse se solidifie ensuite, restant à l’intérieur des pièces en fibre de carbone pour ajouter de la résistance et de la durabilité tout en réduisant les vibrations.

La résistance étonnante du châssis, avec le double de la rigidité en torsion et en flexion de son prédécesseur, se combine avec les harnais à six points standard pour aider le F22 à respecter toutes les réglementations en matière de collision sans avoir besoin de coussins gonflables lourds.

« On ne peut nier la sécurité supplémentaire qui vient avec un harnais à six points. Nos données ont montré que 98% de nos acheteurs ont choisi le harnais à six points en option plutôt que le harnais à trois points standard pour leurs D8 GTO-JD70, nous avons donc certifié un nouveau harnais à six points pour tous les types d’utilisation. », a ajouté Denis Donkervoort.

Personnalisation

La Donkervoort F22 est incontestablement la supercar la plus axée sur le conducteur que l’on puisse acheter, avec un niveau d’implication du conducteur unique et pur. Cette supercar ouvre également la porte au monde de la personnalisation des hypercars.

La supercar F22 peut être customisée et personnalisée par ses propriétaires bien avant qu’un seul morceau de fibre de carbone ou de cuir n’ait été mesuré. Il y a des choix fondamentaux à faire pour les acheteurs de F22, notamment s’ils préfèrent un système de direction sans servo-assistance ou un système d’assistance électrique léger, à alimentation électronique et réglable.

Les clients ont le choix entre un système de climatisation électrique ou le léger avantage de poids qui en découle. Il existe d’autres options de choix du conducteur, comme un système ABS Bosch, pour ceux qui aiment fréquemment les journées sur piste.

Au-delà de cela, même le moindre détail du F22 peut être personnalisé, de la peinture et du design intérieur uniques à l’estampage des initiales du propriétaire ou du logo de l’entreprise dans les garnitures de siège.

Un autre point clé est une longévité incroyable. La capacité de réparation des Donkervoorts signifie que plus de 99% de toutes les Donkervoorts jamais construites sont toujours sur la route en tant qu’actifs d’appréciation.

Photos – Vidéo : Donkervoort