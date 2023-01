Dakar 2023 – Double podium (Sainz / Peterhansel) pour Audi à l’étape 5

Du sable à perte de vue : tel était le paysage de la 5ème étape du rallye Dakar 2023 dont la spéciale longue de 374 km entre Ha’il et Ha’il était considérée comme la plus dure depuis le début de la course. Adieu les pierres et les crevaisons et vive les sauts au passage des dunes et les vitesses folles sur le plat. Cette topographie a été bénéfique aux Audi RS Q e-tron E2 qui ont pu exprimées leurs performances et leurs agilités. A l’arrivée, 2 des 3 voitures de course électrifiées de la marque aux quatre anneaux ont signé les deuxième et troisième meilleurs temps de la journée au classement auto. Les équipages Carlos Sainz / Lucas Cruz et Stéphane Peterhansel / Edouard Boulanger sont montés sur le podium alors que Mattias Ekström et Emil Bergqvist ont terminé à la 23ème position.

La 5ème étape du Dakar 2023 s’est de nouveau poursuivie dans la région de Ha’il avec une boucle au sud de la ville pour une spéciale 100% sable avec de longue portions de hors-piste demandant un grand talent de navigation.

Alors que les deux Audi de Stéphane Peterhansel et Carlos Sainz ouvraient la voie, Nasser Al Attiyah en a profité pour suivre leurs traces et remporté l’étape.

Les sauts étaient nombreux, sollicitant fortement les suspensions des véhicules de course. Certains se sont retournés comme Sébastien Loeb ayant pu repartir suite à une aide extérieure afin de remettre le véhicule sur ses roues.

Le dernier équipage Audi – Mattias Ekström / Emil Bergqvist – a eu des ennuis techniques avec son Audi RS Q e-tron E2. Un voyant s’est allumé au tableau de bord indiquant un problème et forçant l’équipage à s’arrêter et demander conseil par téléphone satellite aux ingénieurs de la marque aux quatre anneaux. Cette perte de temps d’environ 45 km à 100km de l’arrivée les a fait terminer à la 23ème position.

Au classement général, Stéphane Peterhansel progresse d’une place pour se hisser à la seconde place derrière Nasser Al Attiyah en tête. Carlos Sainz malgré sa seconde place reste à ma 3ème place à 12 minutes de son collègue alors que Mattias Ekström reste en 8ème position.

L’étape 5 du rallye Dakar se déroule le 6 janvier 2023 entre Ha’il et Al Duwadimi, longue de 876 km : 409 km de liaison et 467 km de spéciale.

Classement de l’étape 5 (temps, écart, pénalité)

2 – #207 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – 04h 15′ 20 / + 00h 01′ 57 / –

3 – #204 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – 04h 17′ 07 / + 00h 03′ 44 / –

23 – #211 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 04h 59′ 19 / + 00h 45′ 56 / –

Classement général (temps, écart, pénalité)

2 – #204 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – 21h 10′ 12 / + 00h 22′ 36 / –

4 – #207 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – 21h 22′ 28 / + 00h 34′ 52 / –

8 – #211 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 22h 23′ 32 / + 01h 35′ 56 / 00h 15′ 00

Résumé de l’étape 5 en vidéos



Photos : Audi / ASO – Vidéos : Audi / France TV Sport / Dakar