Histoire du succès d’Audi dans le sport automobile – De l’Ur-quattro au RS Q e-tron E2

Audi se positionne comme le constructeur le plus sportif du segment haut de gamme et dispose d’une base parfaite pour le faire : le sport automobile. Sportivité, technologie de pointe et design émotif sont à la base du succès de la marque Audi. Les gènes pour cela trouvent leur origine dans la course – depuis 1980 avec l’engagement de l’Audi quattro. Retour sur l’évolution des voitures de courses Audi en sport automobile, du quattro à l’e-tron.

L’histoire du succès a commencé avec l’Audi quattro

Si l’on exclut l’époque d’avant la Seconde Guerre mondiale, y compris les légendaires voitures de course Auto Union Grand Prix dans les années 1930, l’histoire du sport automobile d’AUDI AG a commencé avec l’Audi quattro. Les victoires dominantes et les deux titres de constructeurs et de deux pilotes remportés avec l’Ur-quattro (la quattro originale) dans le championnat du monde des rallyes entre 1982 et 1984 ont été un facteur important dans le succès commercial de la transmission quattro à 4 roues motrices.

quattro également victorieux en circuit

Après qu’Audi ait bouleversé les courses de rallye et pris d’assaut Pikes Peak (USA) avec l’Audi Sport quattro en un temps record à trois reprises, Audi a également adapté la transmission quattro aux courses sur circuit : d’abord avec l’Audi 200 quattro Trans-Am et l’Audi 90 quattro IMSA GTO aux États-Unis, en 1990 et 1991 avec deux titres de champion pour l’Audi V8 quattro dans le championnat allemand des voitures de tourisme (DTM) – et finalement aussi avec l’A4 dans les super voitures de tourisme de série. Des versions courses des 80 et 90 étaient aussi engagées en compétition. En 1996, l’Audi A4 quattro a remporté des titres de championne dans sept pays. Entre 2012 et 2016, le système de traction intégrale est revenu sur la piste de course en endurance sous le nom d’e-tron quattro via l’Audi R18.

L’Audi R8 est la voiture de sport la plus titrée des 24 Heures du Mans dans les courses actuelles

Après l’interdiction de la transmission intégrale quattro dominante dans les courses de voitures de tourisme, Audi est passé aux prototypes sportifs et a soutenu son slogan « Vorsprung durch Technik » dans cette catégorie de sport automobile pendant 18 ans également. Dès ses débuts aux 24 Heures du Mans, la course d’endurance la plus dure au monde, Audi, en 1999, réussit immédiatement à monter sur le podium, en troisième position. Dans les années suivantes, l’Audi R8 (la voiture de course prototype et non le modèle de série) était dans une catégorie à part. De 2000 à 2002, Audi a réalisé un triplé historique, notamment grâce à la technologie FSI qui a fait ses débuts en 2001 et a ensuite fait son entrée en production également. En 2004 et 2005, les équipes clientes ont remporté deux autres victoires générales pour Audi. Le R8 a assuré sa place dans l’histoire du sport automobile avec un total de 63 victoires en 80 courses de voitures de sport.

Un retour triomphal en DTM

Après la victoire de Laurent Aiello avec l’ABT-Audi TT-R en 2002, Audi est revenue au DTM avec un engagement soutenu par l’usine en 2004 et a instantanément remporté le titre avec Mattias Ekström. En 2007, le Suédois a de nouveau triomphé, suivi de Timo Scheider en 2008 et 2009 – faisant d’Audi le premier et jusqu’à présent le seul constructeur automobile de l’histoire du DTM à avoir réussi un triplé pour le titre. Martin Tomczyk a complété la success story de l’Audi A4 DTM lors de la saison 2011 avec une autre victoire au titre – le cinquième au total pour l’Audi A4 DTM. En 2013, Mike Rockenfeller dans l’Audi RS 5 DTM a décroché le numéro neuf du titre DTM pour Audi. René Rast a fait sensation en 2017 lorsqu’il a décroché un autre titre pour Audi lors de sa première année. Audi a remporté le championnat des constructeurs la même année. En 2019 et 2020, Rast a remporté le prestigieux titre deux fois de plus. Les pilotes Audi ont ainsi déjà remporté douze fois le DTM. A cela s’ajoutent six titres constructeurs et huit titres équipes. Sur le plan technologique, Audi a maîtrisé avec brio l’un des plus grands bouleversements de l’histoire de la série de courses. Au cours des deux années de l’ère du moteur turbocompressé, l’Audi RS 5 DTM avec son moteur turbo de deux litres très efficient était la référence avec 28 victoires, 95 podiums, 29 pole positions, 28 tours de course les plus rapides ainsi que les six titres de champion. Depuis 2021, le DTM est exclusivement réservé aux voitures de sport GT3. Audi Sport customer racing est en charge des inscriptions.

Réalisations pionnières avec la technologie TDI

Avec la technologie TDI, Audi a réalisé un exploit de pionnier et, en même temps, a une fois de plus démontré « Vorsprung durch Technik ». En 2006, l’Audi R10 TDI au nouveau concept a été la première voiture de sport à moteur diesel à triompher aux mythiques 24 Heures du Mans. Au total, la technologie TDI s’est imposée huit fois au Mans. En 2007 et 2008, Audi a de nouveau remporté la victoire avec la R10 TDI dans la Sarthe. De plus, Audi a remporté trois fois de suite l’American Le Mans Series (ALMS) avec les voitures de course à moteur diesel et, en 2008, l’European Le Mans Series (ELMS) également. Avec la R15 TDI, Audi a célébré en 2010 un doublé dans la course la plus rapide au Mans de tous les temps et a établi un nouveau record de distance qui n’a pas été battu à ce jour. En 2011, 2012, 2013 et 2014, la technologie TDI de la marque aux quatre anneaux a de nouveau remporté la victoire au Mans. En 2014, la marque a fêté sa 13ème victoire en seulement 16 participations. Audi fait également preuve de « Vorsprung durch Technik » en termes d’efficacité énergétique. Pendant toute l’ère du TDI, Audi a réduit sa consommation de diesel de 46% en l’espace d’une décennie.

Premier vainqueur au Mans avec la technologie hybride

En remportant la première victoire d’une voiture de course hybride aux 24 Heures du Mans en 2012, Audi a réalisé un autre exploit de pionnier dans la course d’endurance la plus importante au monde. Trois fois consécutives (2012, 2013 et 2014), l’Audi R18 e-tron quattro est restée invaincue au Mans. De nombreuses autres innovations telles que l’Audi Laser Light ont été ajoutées à ces prouesses technologiques pionnières. Les titres de pilotes et de constructeurs remportés avec la voiture de sport hybride lors du Championnat du monde d’endurance (WEC) de la FIA en 2012 et 2013 complètent le palmarès de l’ère des voitures de sport d’Audi qui s’est terminée en 2016.

Audi Sport customer racing pour les clients de la marque

Depuis 2009, Audi utilise ses produits les plus compétitifs pour remporter des trophées dans le monde entier lors de courses client avec une technologie basée sur la production. L’Audi R8 LMS est disponible dans sa deuxième génération dans des variantes pour les catégories GT2, GT3 et GT4. La voiture de tourisme Audi RS 3 LMS TCR existe également déjà dans une deuxième génération pour la course et concourt sur les cinq continents. Les modèles entre les mains des clients ont déjà remporté plusieurs centaines de titres de course dans le monde. Les succès individuels les plus remarquables incluent deux victoires de catégorie pour la voiture de sport GT3 aux 24 Heures de Daytona, trois victoires au général aux 12 Heures de Bathurst, quatre fois le modèle a triomphé à la course sur route de Macao ainsi qu’aux 24 Heures de Spa et déjà six fois aux 24 Heures du Nürburgring.

Continuité du Vorsprung durch Technik

L’entreprise poursuit systématiquement l’électrification de son programme de sport automobile entamé en 2012 en endurance. Après le programme LMP avec la voiture de sport hybride R18, Audi a été le premier constructeur automobile allemand à participer à la série de courses de Formule E tout électrique lors de la saison 2017/2018. Avec quatre victoires et un total de onze places sur le podium, Audi Sport ABT Schaeffler a remporté le championnat par équipe après douze courses. La marque aux quatre anneaux participe au célèbre rallye Dakar depuis 2022 avec le RS Q e-tron, un prototype innovant. Pour la première fois, le concept de propulsion alternative associe un groupe motopropulseur électrique à une batterie haute tension et à un convertisseur d’énergie très efficace. En 2022, Audi a annoncé son entrée en Formule 1 avec une motorisation hybride et présenté son projet de voiture de course F1. Enfin, une voiture de course électrique – Audi S1 quattro Hoonitron – a été conçue exclusivement pour le pilote de course américain Ken Block (décédé début janvier 2023) afin de réaliser des prouesses lors de gymkhanas. L’électrification est le fer de lance de l’engagement en sport automobile du constructeur automobile bavarois.

Photos : Audi