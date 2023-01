Dakar 2023 – Hécatombe pour l’Audi RS Q e-tron E2 de Carlos Sainz lors de l’étape 3

La 3ème étape du Dakar entre Alula et Ha’il a été perturbée par de très fortes pluies qui ont inondé le bivouac et rendu le passage d’une rivière difficile. La spéciale a été en circonstance et pour raison de sécurité raccourci à 377 kilomètres pour une bonne partie des équipages. L’Audi RS Q e-tron E2 de Carlos Sainz a rencontré des ennuis techniques lui faisant perdre un temps conséquent et le reléguant loin du podium. La chance a enfin sourit à Stéphane Peterhansel et Edouard Boulanger qui sont bien remontés, terminant 3ème au classement général. Mattias Ekström a fait une petite remontée au classement général.



L’étape du jour a été épique pour certains équipages, devant affronter des conditions météo par endroits difficiles avec des pluies torrentielles et même de la grêle à travers de grands canyons entourant des pistes sablonneuses et parfois rocailleuses. Ce n’est pas un hasard si la fin de l’étape était à Ha’il signifiant « grêle » en anglais (hail).

Encore une fois, les crevaisons furent nombreuses obligeant les équipes, notamment Audi Sport, de s’arrêter afin de changer les pneus. Mais cela ne s’est malheureusement pas arrêté à cela pour Carlos Sainz et son copilote Lucas Cruz. Tout était bien parti pour « El Matador » qui visait un nouveau podium d’étape. Après 213 km dans encombre, leur Audi RS RS Q e-tron #207 a été victime d’un problème de coupelle de suspension arrière gauche obligeant un arrêt et sa réparation rendue plus compliquée suite à un dysfonctionnement du vérin soulevant la voiture côté gauche. Cela leur a coûté 45 longues minutes les reléguant en fond du classement du jour (43 ème position).

Du côté de Stéphane Peterhansel et Edouard Boulanger, cette journée fut excellente se terminant sur une 4ème place et avec aucun soucis majeur rencontré. La remontée est spectaculaire au classement général, terminant à la 3ème position à 20 minutes du nouveau leader, Nasser Al-Attiyah.

Le 3ème équipage Audi Sport – Mattias Ekström & Emil Bergqvist – termine à la 10ème position. Ce temps récupéré leur permet de remonter au classement général à la 12ème position.

L’étape 4 du rallye Dakar se déroule le 4 janvier 2023 entre Ha’il et Ha’il, longue de 573 km : 148 km de liaison et 425 km de spéciale.

Classement de l’étape 2 (temps, écart, pénalité)

4 – #204 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – 03h 30′ 44 / + 00h 07′ 47 / –

10 – #211 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 03h 43′ 00 / + 00h 20′ 03 / –

43 – #207 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – 04h 19′ 18 / + 00h 56′ 21 / –

Classement général (temps, écart, pénalité)

3 – #204 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – 12h 41′ 18 / + 00h 20′ 45 / –

8 – #207 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – 12h 53′ 44 / + 00h 33′ 11 / –

12 – #211 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 13h 01′ 54 / + 00h 41′ 21 / 00h 15′ 00

Résumé de l’étape 3 en vidéos



Photos : Audi / ASO – Vidéos : Audi / France TV Sport / Dakar