Miniature VW Golf Mk1 White Custom de Solido au 1:18

Solido propose une nouvelle déclinaison de sa VW Golf 1 de 1983 en miniature avec une version 5 portes personnalisée notamment par des jantes BBS et une caisse rabaissée. Direction le Sud de la Suisse à Saas Fee afin de découvrir cette Volkswagen Golf L White Custom.



Personnalisation sobre

L’un des best sellers de Solido à l’échelle 1:18 – la VW Golf 1 – est proposée en édition limitée dans une version personnalisée. La base connue est déjà de bonne facture avec des proportions conformes au modèle original. La carrosserie en métal reçoit une peinture blanche bien appliquée.

De nombreux éléments en plastique sont fixés sur le véhicule apportant une bonne dose de réalisme. Citons par exemple les pare-chocs bien reproduits, la calandre, le bas de caisse avant, les phares réalistes, les poignées de porte imitant le plastique et le chrome, les essuie-glaces, les feux arrière, la trappe à carburant, les rétroviseurs, ….

Cette série spéciale se démarque par ses jantes BBS dorées et chromées apportant une touche de sportivité, malgré des pneus étroits et assez bien sculptés. L’extérieur n’est pas extravagant et est assez sobre.

Le dessous n’a pas été oublié avec une reproduction du bas moteur, de la ligne d’échappement et même du bac de roue de secours. Les triangles avant sont représentés comme la barre transversale arrière. Les roues sont directionnelles, faisant tourner le volant dans l’habitacle.

En ouvrant les portes, l’intérieur assez sobre de couleur noire se dévoile. Le compteur rond est bien reproduit tout comme les divers boutons présents sur le tableau de bord ainsi que la radio. Les sièges ainsi que la banquette arrière sont reproduits en plastique avec le design du modèle original.

Ce nouveau modèle custom est de très bonne facture qui a la particularité d’être original. Les passionnés de Volkswagen et notamment de Golf seront ravis de se procurer cette miniature rejoignant les différentes versions précédemment commercialisées par Solido.

Le petit détail

La marque Solido s’est faite une spécialité dans la personnalisation de miniatures. La mode du custom arrive aussi en miniature et l’une des marques phares et représentatives est Volkswagen. Le choix d’une VW Golf 1 est une base idéale. Cette série limitée se démarque par une calandre avant avec un liseré rouge rappelant la Golf GTI, des jantes BBS dorées et chromées, un rabaissement et notamment des décalcomanies fournies dans l’emballage permettant de customiser l’extérieur. Les bandes noires prennent places sur le bas de portes et portent l’inscription BBS. Un outil en plastique est également fourni afin d’ouvrir facilement les portes avant.

Disponibilité et prix

Commercialisée à l’automne 2022 en édition limitée chez les revendeurs spécialisés et dans certains magasins de jouets sous la référence S1800211, la miniature Solido au 1:18 de la Volkswagen Golf L White Custom 1983 est proposée au prix recommandé de 44,95 euros. Elle rejoint les autres modèles réduits au 1:18 de la VW Golf Mk1 proposés en différentes couleurs et décorations.



