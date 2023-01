Décès de Ken Block – le roi du gymkhana en Audi S1 Hoonitron

Nous venons d’apprendre le décès du pilote de rallye américain Ken Block suite à un accident de motoneige le lundi 02/01/2023 dans l’Utah. Époux, père de 3 enfants et âgé de 55 ans, Ken Block s’est fait un nom aux volants de bolides fortement préparés à sa sauce, réalisant des figures incroyables. Dernièrement, il s’était associé à Audi, montrant qu’il est possible de réaliser des gymkhanas époustouflants, notamment à Las Vegas avec l’Audi S1 Hoonitron entièrement électrique.



Lors d’une sortie en motoneige dans l’Utah, sa machine s’est retournée sur lui. Le bureau du shérif local a indiqué : « Ken Block pilotait une motoneige sur une pente raide lorsque le véhicule s’est renversé et a atterri sur lui. Sa mort a été déclarée sur place. »

Baptisés gymkhanas, les parcours sont parsemés d’obstacles et de diverses difficultés montrant l’adresse et les prouesses des pilotes qui les affrontent. Malgré un petit palmarès en courses automobiles, notamment en WRC et en rallyecross, Ken Block s’est fait fortement connaître via Internet depuis de nombreuses années pour sa maîtrise du volant dans des véhicules étonnants sur des parcours variés et spectaculaires.

Ses vidéos via sa chaîne YouTube Hoonigan ont été visionnées plus d’un milliard de fois, le rendant très populaire auprès du jeune public et dans le sport automobile.

Après 15 ans de partenariat avec Ford, sa dernière prouesse avait été réalisée à Las Vegas fin 2022 durant quelques nuits afin de réaliser une vidéo impressionnante au volant de son Audi S1 Hoonitron fabriquée par Audi Sport.

Ott Tänak – champion du monde des rallyes 2019 – lui a rendu hommage : « Notre sport a perdu un grand homme aujourd’hui. Ken était un visionnaire et une véritable légende qui a inspiré tant d’entre nous. Repose en paix, Ken ! «

Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille.

Photos : Audi – Vidéo : Hoonigan