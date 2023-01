Volkswagen et Enel X Way créent Ewiva, le réseau HPC le plus vaste d’Italie

Le Groupe Volkswagen et Enel X Way, la société du Groupe Enel dédiée à la mobilité électrique, ont lancé Ewiva. Cette coentreprise à parité est créée en vue de contribuer au développement de la mobilité électrique en Italie grâce au déploiement d’un réseau de recharge haute puissance (HPC – High Power Charging) alliant fiabilité et forte capillarité sur l’ensemble du territoire. Avec l’annonce faite aujourd’hui et l’ouverture de la première station de recharge premium d’Ewiva à Rome, les groupes Enel et Volkswagen réaffirment leur volonté de poursuivre leur collaboration fructueuse en vue de créer un écosystème complet dans le secteur de l’électromobilité en Italie.

Thomas Schmall, membre du Directoire du Groupe Volkswagen en charge des Nouvelles Technologies et CEO de Volkswagen Group Components, a déclaré : « Pour assurer le succès des voitures électriques, il faut impérativement développer les infrastructures de recharge. Enel et Volkswagen, deux partenaires solides issus de secteurs différents, ont donc uni leurs forces pour œuvrer au succès de l’électromobilité en Italie. »

« La création de cette coentreprise représente une nouvelle étape dans l’effort continu entrepris par Enel X Way et le groupe Enel pour développer la mobilité électrique en Italie grâce au déploiement d’un réseau de recharge haute puissance de pointe. Il s’agit à terme de contribuer à faire des véhicules électriques le premier choix des automobilistes. Dans le cadre de ce processus, et conformément à la stratégie adoptée par Enel X Way pour développer les infrastructures de recharge publiques, nous adoptons une approche ouverte, notamment en mettant notre réseau de recharge à la disposition de tous les fournisseurs de services de mobilité et des conducteurs de véhicule électrique, quel que soit le constructeur. », a déclaré Elisabetta Ripa, CEO d’Enel X Way.

Aujourd’hui, Ewiva déploie déjà le plus grand réseau de recharge ultrarapide d’Italie, avec 750 points de recharge, dont certains sont actuellement en attente d’activation, répartis sur 233 stations, auxquels s’ajoutent les quelque 17 000 points de recharge déjà exploités par Enel X Way. La coentreprise prévoit d’installer des points de recharge répartis sur 500 sites au total d’ici la fin de 2023. L’objectif est d’atteindre, d’ici 2025, un total de 3 000 points de recharge alimentés par une énergie 100% renouvelable, doté chacun d’une capacité pouvant atteindre 350 kW. Au total, Ewiva exploitera plus de 800 stations implantées principalement dans les centres-villes et les périphéries urbaines, mais aussi sur les principaux axes routiers empruntés par les automobilistes sur leur trajet travail-domicile et par les touristes. Les conducteurs de tous les types de véhicules électriques, quel que soit le constructeur, pourront bénéficier du réseau HPC déployé par la coentreprise.

Ewiva a inauguré le 13 décembre 2022 à Rome (Via Flaminia, 871) sa première station de recharge premium qui dispose d’un salon d’accueil ouvert à tous les clients et de 14 points de recharge ultrarapides, avec une capacité unitaire pouvant atteindre 300 kW. Le toit de la station est équipé de panneaux photovoltaïques fabriqués sur le site de la Gigafactory 3Sun d’Enel en Sicile.

Enel X Way est la nouvelle société du groupe Enel dédiée à l’électromobilité. À ce jour, Enel X Way opère dans 16 pays et gère près de 430 000 points de recharge dans le monde, directement ou via des accords d’itinérance conclus avec des opérateurs partenaires. Plateforme mondiale dédiée à l’électromobilité, l’entreprise entend développer des technologies et des solutions de recharge flexibles afin d’améliorer l’expérience client et d’œuvrer à l’électrification des transports pour les particuliers, les professionnels, les villes et les administrations publiques.

Avec la stratégie NEW AUTO, le Groupe Volkswagen a placé les solutions de recharge et de gestion de l’énergie au cœur de son activité. L’entreprise investit, comme nul autre constructeur automobile, dans le développement des réseaux de recharge rapide ouverts au public partout dans le monde. D’ici à 2025, près de 45 000 points de recharge haute puissance (HPC) devraient voir le jour en Europe, en Chine et aux États-Unis, en collaboration avec nos partenaires. L’offre comprend l’ensemble des solutions de recharge pour les particuliers et les entreprises : bornes de recharge murales pour les entreprises, stations de recharge ultrarapide, services de recharge et tarification innovante et intelligente pour l’approvisionnement en électricité verte. La prochaine étape pour Volkswagen consistera à faire de la voiture électrique une unité de puissance mobile intégrée au système énergétique pour créer de la valeur ajoutée supplémentaire pour les propriétaires de voitures électriques.

