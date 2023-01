Formule E – Victoire et doublé pour les Porsche 99X Electric Gen3 à Mexico

Porsche a bien démarré la saison 2023 de Formule E : lors de l’E-Prix de Mexico, la nouvelle Porsche 99X Electric Gen3 a réalisé un brillant doublé. L’équipe client Porsche Avalanche Andretti a remporté la manche d’ouverture du championnat du monde de Formule E ABB FIA à Mexico avec son pilote Jake Dennis (GBR). Pour le TAG Heuer Porsche Formula E Team, le pilote d’usine Pascal Wehrlein (GER), vainqueur en 2022 au Mexique, a franchi le drapeau à la deuxième place après une charge fougueuse à travers le peloton.



Suivie par 40 000 fans passionnés, la course a marqué la première sortie des spectaculaires voitures de troisième génération (GEN3) lors de la manche d’ouverture de la saison sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez. Pour Porsche, ce fut un début remarquablement réussi dans la nouvelle ère de la Formule E. Après 41 tours sur le circuit exigeant, quatre Porsche 99X Electric Gen3 ont terminé dans le top sept, André Lotterer marquant la quatrième place devant Avalanche Andretti et António Félix da Costa franchissant la ligne d’arrivée septième lors de sa première course pour l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E.

Résumé de la course

Dans le cadre époustouflant du légendaire stade de baseball du Foro Sol, Pascal Wehrlein s’est aligné sur la grille pour le premier tour de la saison 9 en P6. Grâce à une excellente stratégie d’équipe et au groupe motopropulseur extrêmement efficace de la Porsche 99X Electric Gen3, il a mis en place une conduite solide, en particulier dans la seconde moitié de la course. Wehrlein a utilisé le mode Attaque pour gagner du terrain et bien se positionner pour la phase décisive de la course. Au 29ème tour, il a dépassé un autre rival pour arracher la deuxième place. Son nouveau coéquipier António Félix da Costa, qui n’était qu’à deux millièmes de seconde des qualifications pour les duels, a pris le départ de sa première course pour Porsche depuis P9 et a terminé septième.

Commentaires sur l’E-Prix de Mexico

Thomas Laudenbach, vice-président de Porsche Motorsport : « Quel formidable début de saison. Un doublé et quatre Porsche 99X Electric Gen3 dans le top sept, c’est un résultat exceptionnel. Nous avons montré que nous pouvions gagner. Maintenant, il s’agit de maintenir ce niveau aussi longtemps que possible sur le reste de la saison. Nous sommes ravis de cette belle performance. Ça peut continuer comme ça. »

Florian Modlinger, Directeur de la Formule E chez Porsche : « Ce fut une première journée de course réussie de la saison 9. Les deux voitures d’usine se sont qualifiées dans le top 10. En course, Pascal a rapidement gravi les échelons et a fini par marquer le premier podium de notre équipe de la saison. Antonio a continué à s’empêtrer dans des duels plus loin mais a également réussi à progresser. Nous savons maintenant où nous en sommes sur le circuit comme le Mexique par rapport à la concurrence. Félicitations à notre équipe client victorieuse Avalanche Andretti. Au final, les quatre Porsche ont terminé dans le top sept, nous pouvons nous en réjouir. Ce fut un début de saison exceptionnel pour Porsche. »

Pascal Wehrlein, pilote officiel Porsche (#94) : « C’était un super début de saison. Je suis très reconnaissant pour la voiture que l’équipe m’a donnée pour cette course. Tout le monde a travaillé si dur ces dernières semaines pour nous mettre dans une excellente position pour le début de la nouvelle saison. Après cette formidable manche d’ouverture, il s’agit maintenant de continuer à progresser dans les courses à venir. Notre nouvelle voiture a encore beaucoup de potentiel. Pour l’instant, cependant, profitons de ce que nous venons de réaliser. Tout le monde dans l’équipe peut être fier d’eux-mêmes. »

António Félix da Costa, pilote d’usine Porsche (n°13) : « Je suis content de ma première course en tant que pilote d’usine Porsche. C’est un jour record pour Porsche. C’est fantastique de voir que nous avons un bon package. Je suis nouveau dans l’équipe donc j’ai encore quelques petites choses auxquelles je dois m’habituer, mais nous travaillons très bien ensemble. Je suis content d’avoir gagné des points pour Porsche lors de la première sortie. C’est certainement un bon début. L’équipe est très motivée et je suis certain que nous continuerons à nous améliorer. »

Prochaines courses

L’équipe Porsche disputera les manches 2 et 3 du championnat du monde de Formule E lors du E-Prix de Diriyah les 27 et 28 janvier 2023.

Photos : Porsche