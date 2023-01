Dakar 2023 – Victoire de Mattias Ekström au prologue avec l’Audi RS Q e-tron E2

Après sa première participation en 2022, Audi est de retour à la 45ème édition du Dakar en Arabie Saoudite et vise un podium voire une victoire au classement général. Une nouvelle génération de voiture de course à entraînement électrique avec une batterie haute tension se rechargeant via un convertisseur d’énergie est engagée dans l’édition 2023. Lors du premier jour de course, le pilote Audi Sport Mattias Ekström et son copilote Emil Bergkvist ont remporté le prologue avec le temps le plus rapide, 8 minutes 00.

Suite aux retours d’expériences de sa première voiture de course, la seconde génération – l’Audi RS Q e-tron E2 – embarque de nouvelles technologies et a une empreinte environnementale considérablement réduite grâce à un nouveau mélange de carburant.

Le prologue, qui a eu lieu le 31/12/2022 de Sea Camp (village temporaire au Nord-Est de l’Arabie Saoudite) à Sea Camp sur une boucle de 13 kilomètres, a été remporté par Audi via l’équipage suédois Mattias Ekström / Emil Bergkvist avec un temps de 8 min 00 s. Les premiers du prologue ont pu choisir leur position de départ pour la première étape du lendemain, le 1er janvier 2023.

La seconde Audi RS Q e-tron E2 – pilotée par Stéphane Peterhansel aux côtés d’Edouard Boulanger – a terminé à la troisième position avec un temps de 8 m 11,3 s.

Le dernier équipage Audi, composé des espagnols Carlos Sainz et Lucas Cruz, s’est hissé à la 6ème place avec un temps de 8 min 14,9 s.

Les principaux concurrents sont Sébastien Loeb / Fabian Lurquin (Prodrive Hunter) terminant à la seconde place ainsi que Nasser Al Attiyah / Matthieu Baumel (Toyota GR DKR Hilux) à la 4ème position.

L’étape 1 du rallye Dakara s’est déroulé le 1er janvier 2023 entre Sea Camp et Sea Camp, longue de 601 km : 234 km de liaison et 367 km de spéciale.

Classement du prologue (temps, écart)

1 – #211 : Mattias Ekström & Emil Bergqvist – 08m00.0 / 00h00’00

3 – #204 : Stéphane Peterhansel & Edouard Boulanger – 08m11.3 / +00h00’11

6 – #207 : Carlos Sainz & Lucas Cruz – 08m14.9 / +00h00’14

Résumé du prologue en vidéos





Photos : Audi / ASO – Vidéos : Audi / France TV Sport / Dakar