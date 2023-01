VW T-Roc Cabriolet « Edition Grey » – Une série limitée de 999 unités

Volkswagen lance une nouvelle édition limitée arrivant à temps pour le printemps 2023 : le VW T-Roc Cabriolet « Edition Grey ». Le SUV décapotable se caractérise extérieurement par une peinture mate spéciale dans la couleur gris Indium ainsi que des accents intérieurs et extérieurs en noir. Le modèle en série spéciale et limité à 999 exemplaires comprend également de nombreux systèmes d’aide à la conduite et une gamme d’équipements de haute qualité, avec un avantage tarifaire pouvant atteindre 1 400 euros.

La peinture mate est la tendance du moment et met l’accent sur l’élégance sportive. Volkswagen a déjà lancé en 2021 son premier modèle avec une peinture mate avec le T-Roc « Edition Blue ». Le caractère du nouveau T-Roc Cabriolet « Edition Grey » est désormais également défini par cette peinture spéciale. Au lieu d’une peinture brillante, la peinture de base en gris Indium a une couche transparente mate. Celle-ci offre le même niveau de protection que le vernis classique, notamment en ce qui concerne sa résistance aux rayons ultraviolets et aux éclats de pierre.

Accents noirs pour une apparence spéciale

La spécification sportive R-Line (y compris le train de roulement sport et la direction progressive) constitue la base du nouveau modèle en édition spéciale. L’équipement standard comprend également le pack design Black Style avec des baguettes décoratives et des coques de rétroviseurs noires et un aileron arrière noir. Les poignées de porte et le lettrage T-Roc à l’arrière sont également en Deep Black. Des jantes de 18 pouces peintes en noir au design Grange Hill complètent l’apparence générale.

Édition limitée

La petite série du VW T-Roc Cabriolet « Edition Grey » est limitée à 999 exemplaires. La numérotation des exemplaires est indiquée sur une moulure de panneau de seuil conçue spécialement pour ce modèle en édition spéciale.

Équipement technique étendu en série

L’édition spéciale « Edition Grey » est livrée de série avec des systèmes d’assistance pratiques et des détails d’équipement attrayants.

Ceux-ci incluent:

– le système de navigation multimédia (y compris Streaming et Internet);

– le pack d’assistance à la conduite IQ.DRIVE, comprenant l’assistance à la conduite semi-automatique Travel Assist, le système de maintien de voie Lane Assist et le système de changement de voie Side Assist;

– les phares matriciels à LED IQ. LIGHT LED, avec contrôle avancé des feux de route – Dynamic Light Assist;

– le pack hiver, incluant le volant chauffant;

– la caméra de recul.

Cette édition spéciale permet d’économiser jusqu’à 1 400 euros par rapport à l’équipement R-Line.

Supplément d’équipements via le pack Edition Plus

Le VW T-Roc Cabriolet « Edition Grey » est également disponible en option avec le pack supplémentaire Edition Plus.

Il inclut entre autres :

– des jantes noires de 19 pouces au design Suzuka;

– le contrôle de châssis adaptatif DCC;

– le système de navigation Pro;

– le système audio BeatsAudio.

L’avantage de prix de pack est de 2 400 euros.

Prix et disponibilité

Le VW T-Roc Cabriolet « Edition Grey » est proposé avec la motorisation 1,5 TSI de 150 ch (110 kW) au prix de 46 470 euros dans la spécification de base « Edition » ou 51 600 euros avec le package « Edition Plus ». Les livraisons débuteront à partir de février 2023.

