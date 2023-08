De l’Audi S6 plus aux Audi RS 6 Avant performance &t RS 7 Sportback performance

« plus » : pour l’ancienne société quattro GmbH, ces quatre lettres représentaient les dérivés particulièrement sportifs des modèles RS 6 et RS 7, déjà très performants. Elles s’inscrivent dans une philosophie qui consiste à exploiter au maximum la technologie automobile, à savoir apporter une conduite plus dynamique tout en conservant la praticité au quotidien qui fait la réputation de ces véhicules. En 2016, « plus » est devenu « performance », mais la philosophie est restée la même. Tout a commencé il y a près de 30 ans avec l’Audi S6 plus : un regard porté à la fois vers le passé et vers l’avenir, sur les modèles les plus performants du portefeuille d’Audi.

L’histoire des modèles RS 6 performance a commencé avec la génération C4 de l’Audi S6 plus en 1996. La société quattro GmbH (aujourd’hui Audi Sport GmbH), d’abord fournisseur d’accessoires haut de gamme à partir de 1983, puis chargée d’un programme de personnalisation des véhicules à partir de 1995, se voit alors confier une nouvelle mission. Elle prend la responsabilité du dérivé sportif, appelé en interne Q1. Après le succès de l’Audi RS 2 Avant, l’objectif est alors de créer un nouveau modèle plus puissant et plus dynamique. L’Audi S6 V8 constitue la base idéale pour atteindre cet objectif.

L’ancêtre de tous les modèles haute performance : l’Audi S6 plus

Pour l’Audi S6 plus, l’équipe de développement des moteurs d’Audi à Neckarsulm a mis au point une version plus puissante du V8 de 4,2 litres qui équipait l’Audi S6 classique. La puissance du bloc est passée de 290 à 326,ch dépassant même celle de l’Audi RS 2 Avant. La voiture est équipée de freins avant plus grands, d’une boîte de vitesses à six vitesses à rapports plus courts à partir de la troisième vitesse, et d’une suspension plus rigide. Les deux essieux sont équipés de jantes de 17 pouces avec des pneus de 255. L’habitacle est essentiellement noir. La quattro GmbH de l’époque ajoutait des touches de bleu, de gris ou de blanc sur le pommeau du levier de vitesses et le cadran du compteur gradué jusqu’à 300 km/h. quattro GmbH a profité du Salon international de l’automobile de Genève pour présenter son premier véhicule au public en 1996. Au cours des 15 mois pendant lesquels la S6 plus a été disponible, 855 Avant et 97 berlines ont été construites.

L’arbre généalogique RS : de l’Audi RS 4 Avant et l’Audi RS 6 Avant à l’Audi RS 6 Avant plus

Audi a inauguré le marché du break sportif avec l’Audi RS 2 et l’Audi S6 plus. L’Audi RS 4 Avant (B5) de 1999 fût le premier véritable modèle RS de la société quattro GmbH. Comparée à l’Audi S4, elle est apparue avec une carrosserie élargie et un moteur développé en collaboration avec Cosworth, qui affichait à l’époque une puissance impressionnante de 381 ch. Dès le début de l’année 2000, l’Audi RS 4 Avant – annoncée et vendue sous le nom d’Audi RS 4 et de modèle spécial Audi RS 4 Sport – est devenue le nouveau fleuron de la série Audi A4 B5. Au lieu des 3 000 unités prévues, un peu plus de 6 000 modèles Audi RS 4 Avant ont été achetés par des clients très enthousiastes et satisfaits. quattro GmbH travaillait sur de nombreuses nouvelles idées d’autres modèles haute performance, alors que le retrait progressif de l’Audi RS 4 a également libéré des capacités à Neckarsulm pour le développement et la production d’un nouveau modèle. L’année 2002 n’a pas vu de successeur direct – la prochaine RS 4 (B7) ne sera disponible qu’en 2005 – au lieu de cela, l’Audi RS 6 a représenté une sorte de « grande sœur » basée sur l’A6 de la génération C5.

Les versions berline et Avant de la première Audi RS 6 sont accompagnées d’une nouvelle nomenclature. Désormais, tous les modèles RS porteront un espace dans leur nom. La série spéciale limitée RS 6 Avant plus a également vu le retour de l’insigne de performance « plus », déjà présent sur la S6 plus. Une unité de contrôle moteur optimisée a permis d’allonger la courbe de couple, ce qui s’est traduit par une augmentation de la puissance. Cette dernière a augmenté de 30 ch pour atteindre 480 ch. Pour assurer un refroidissement optimal du moteur, le système de refroidissement a également été mis à jour. L’Audi RS 6 plus a été la première Audi à dépasser officiellement les 250 km/h. La société quattro GmbH a fait passer l’Audi RS 6 plus à 280 km/h, ce qui en a fait le break sportif le plus rapide de l’époque. Les disques de frein perforés, le système d’échappement sport et la suspension DRC font désormais partie de l’équipement de série. Des jantes de 19 pouces et des combinaisons spéciales de peinture et d’habillage intérieur caractérisent cette édition. Audi a limité la production à 999 unités en version Avant. Stephan Reil, Responsable du Développement Technique chez Audi AG à Neckarsulm, se souvient : « Avec ses 480 ch, la RS 6 Avant plus était au sommet du segment. »

Plus de puissance et de couple : « plus » devient « performance »

La variante « plus » de la génération C6 a été commercialisée en 2010 et limitée à 500 exemplaires. Contrairement à son prédécesseur, elle n’a pas gagné en puissance, le V10 conservant ses 580 ch, mais elle affiche désormais une vitesse de pointe de 303 km. L’Audi R8 était la voiture la plus rapide à l’époque. Les clients pouvaient configurer leur modèle avec deux packs d’équipement : l’Audi RS 6 plus Sport est équipée d’un revêtement en cuir sur la console centrale et le tableau de bord, tandis que l’Audi RS 6 plus Audi exclusive est peinte dans une couleur personnalisée selon les préférences du client. Sur la version Audi exclusive, la sellerie, les commandes, les contre-portes et l’accoudoir central étaient revêtus de l’une des couleurs attrayantes du programme Audi exclusive. Tous les composants des sièges étaient assortis à la couleur de cuir choisie. Les deux variantes étaient équipées de jantes de 20 pouces, de la suspension sport plus, du système de navigation et de l’assistant de conduite, ainsi que du pack carbone pour le compartiment moteur.

Sur la génération C7, « plus » est devenu « performance » – les Audi RS 6 Avant et RS 7 Sportback performance ont été présentées pour la première fois en 2016. Avec un moteur légèrement modifié, la puissance a grimpé à 605 ch, soit 45 ch de plus que dans le modèle de base. La fonction overboost a permis d’augmenter brièvement le couple à 750 Nm en mode de conduite « dynamique ». Selon l’équipement, la vitesse maximale est limitée à 250, 280 ou 305 km/h. La voiture passe de 0 à 100 km/h 0,2 seconde plus vite (3,7 s), et à 200 km/h 1,4 seconde plus vite (12,1 s). Les jantes de 21 pouces sont désormais de série.

Cadrans blancs : un hommage à la RS 6 Avant plus de la génération C8

Les nouvelles Audi RS 6 Avant performance et RS 7 Sportback performance de la génération C8 poursuivent la stratégie de longue date d’Audi Sport en matière de modèles plus et performance. À ce jour, ces derniers sont toujours équipés d’une transmission intégrale et d’un moteur V8 à la puissance accrue. Le puissant moteur V8 biturbo TFSI de 4,0 litres a désormais une puissance de 463 kW (630 ch) et un couple maximal de 850 Nm. Utilisées pour la première fois sur l’Audi RS 2, véritable caractéristique distinctive des modèles au losange rouge, le coloris le bleu Nogaro est disponible à la commande. L’habitacle fait également écho à l’original. Pour les modèles performance, les clients peuvent choisir un fond blanc pour le tachymètre et le compteur de vitesse, en hommage à l’Audi Avant RS 2 de 1994 et à l’Audi S6 plus de 1996 qui étaient équipées de cadrans analogiques blancs.

L’ADN d’Audi reste inchangé : un regard sur l’avenir électrifié

« Chez Audi Sport GmbH, nous continuons à faire ce que nous faisons depuis 40 ans. Nous transportons maintenant notre ADN, c’est-à-dire ce qui nous différencie, vers un avenir passionnant. », a déclaré Steffen Bamberger, Responsable du Développement Technique chez Audi Sport GmbH. Selon Bamberger, quelques éléments clés différencient les modèles RS 6 performance et RS 7 performance actuels des modèles de base : leur design extérieur et intérieur caractéristiques, leur comportement dynamique et leur sonorité. Ces éléments continueront à marquer leur différence à l’ère de l’électrification. Cela inclut également un design extérieur qui se distingue du modèle de base par des éléments complémentaires sportifs et des jantes plus grandes. L’habitacle fera de plus en plus appel à des matériaux durables au look spécifique. De plus, la sonorité intérieure et extérieure sera également affinée afin de les différencier clairement du modèle de base et de générer de l’émotion.

La gamme dynamique des véhicules électrifiés combinera l’aspect confortable et adapté à un usage quotidien, avec le caractère incroyablement sportif et agile. Bamberger a ajouté : « Nous essaierons de tirer le meilleur parti possible de nos voitures électriques afin de transposer l’ADN des modèles RS ». « Une chose est sûre, les modèles RS continueront d’offrir aux conducteurs un grand plaisir au volant lorsqu’ils seront électrifiés. »

Photos : Audi