Lamborghini Huracán Sterrato ‘Opera Unica’ – Un modèle unique

Inspiré par les bleus vibrants des mers et des ciels de Sardaigne, Lamborghini a conçu l’Huracán Sterrato « Opera Unica » : une œuvre d’art unique dans un processus de peinture à effet cristal créé par le département Ad Personam de Lamborghini. Dévoilée aux invités Lamborghini lors d’un dîner VIP organisé à l’occasion du 60e anniversaire dans la ville exclusive de Porto Cervo, où le Lamborghini Lounge est revenu pour les mois d’été, l’Huracán Sterrato unique célèbre également l’année anniversaire de Lamborghini, les couleurs emblématiques et vibrantes de la marque et l’expertise exceptionnelle de l’entreprise dans la création de teintes et de processus de peinture uniques au fil des décennies.

La Lamborghini Huracán Sterrato Opera Unica exhale le caractère inimitable et courageux de la super voiture de sport qui affronte parfaitement les routes pavées et non pavées de la Costa Smeralda, tandis que son extérieur unique, peint à la main, s’inspire des paysages bleu marine et des riches couleurs de la Sardaigne. Le processus de peinture à la main en trois couleurs crée l’effet cristallin d’un liquide gelé : le bleu Blu Amnis est utilisé comme première couleur de peinture solide, puis gravé à la main avec une deuxième peinture Blu Grifo et une troisième couleur Blu Fedra, au cours d’un processus qui dure plus de 370 heures.

« L’Huracán Sterrato est née de la remise en question des attentes et de la création d’une super voiture de sport qui va au-delà des conventions. L’Huracán Sterrato Opera Unica, une pièce unique, franchit une nouvelle étape et, dans la tradition Lamborghini, attire l’attention et pose des questions en tant que forme d’art. Lamborghini est toujours touchée par la beauté et les couleurs de la Sardaigne, et c’est l’occasion parfaite d’expérimenter un nouveau procédé de peinture, d’explorer les possibilités de notre personnalisation Ad Personam, puis de présenter ce Sterrato spécial à nos clients et invités dans l’environnement qui a inspiré l’effet cristal bleu. », a déclaré Stephan Winkelmann, président-directeur général d’Automobili Lamborghini.

L’extérieur de l’Opera Unica est recouvert d’une peinture noire mate qui recouvre le toit, les seuils et les boîtiers de feux avant, les déflecteurs avant et arrière et les ailes. La protection musclée et renforcée des passages de roues est également peinte en noir mat et met en valeur les jantes Morus de 19 pouces en noir mat. À l’intérieur, l’Opera Unica one-off est aussi unique que l’extérieur : avec de la fibre de carbone apparente, les sièges sport, les panneaux de porte et la console sont recouverts de cuir Blu Delphinus, le tableau de bord d’Alcantara teinté dans la même couleur, et le volant combine les deux matériaux. La teinte plus claire du cuir Celeste Phoebe est utilisée pour les panneaux complémentaires, les passepoils et les broderies, y compris le logo Lamborghini, rappelant le bleu de l’extérieur et l’ambiance d’un style de vie maritime. Le graphisme d’un panneau de siège est gravé au laser en argent, et même le couvercle du bouton start-stop sur la console centrale est fini dans l’effet cristal de la peinture extérieure. Comme tous les Huracán Sterrato produits, l’intérieur porte une plaque spéciale indiquant qu’il s’agit de l’un des 1 499 exemplaires d’une série limitée, ainsi que des plaques spéciales célébrant « Opera Unica Porto Cervo 2023 », finies dans la peinture à effet cristal, et le 60e anniversaire de Lamborghini.

Dévoilée lors du dîner des clients VIP de Lamborghini à l’hôtel Cala di Volpe, l’arrivée de l’Huracán Sterrato Opera Unica a été aussi spectaculaire que sa peinture bleu cristal : les 120 invités qui ont dégusté la cuisine de Matsuhisa Nobu dans un environnement bleu marine ont été surpris et captivés par le dévoilement de la voiture sur une plate-forme flottante au bord de l’eau, présentée par Stephan Winkelmann. Une équipe d’artistes et de danseurs a introduit le moment de dévoilement de l’Opera Unica avec une vidéo spéciale racontant le processus de création du véhicule.

Après sa présentation, l’Huracán Sterrato Opera Unica est exposé au Lamborghini Lounge de Porto Cervo.

Photos : Lamborghini