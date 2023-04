Lamborghini fête les 60 ans de son usine à Sant’Agata Bolognese

Automobili Lamborghini est devenue une entreprise de renommée mondiale, avec plus de 2 000 employés et livrant 9 233 voitures en 2022. Cependant, lorsque Ferruccio Lamborghini a fondé l’entreprise en 1963, il est parti de zéro. Au cours des 60 dernières années, le siège social de Lamborghini basé à Sant’Agata Bolognese en Italie, où les voitures emblématiques continuent d’être fabriquées, a subi des mises à niveau, des extensions et des reconfigurations en fonction des besoins de production, environnementaux et technologiques, mais il n’a jamais perdu sa structure centrale d’origine.

Ferruccio Lamborghini a cherché un emplacement pour installer sa nouvelle entreprise et a choisi le terrain pour construire sa nouvelle usine à Sant’Agata Bolognese, à quelques kilomètres seulement de sa ville natale de Cento. La construction de la première partie de l’usine, considérée comme l’une des plus modernes de son temps, a été très rapide et achevée en seulement huit mois entre l’automne et l’hiver 1963. Le 20 octobre de la même année, lorsque Ferruccio Lamborghini a invité le presse au lancement de la première voiture Lamborghini, le prototype 350 GTV, la structure principale achevée de l’usine était déjà visible en arrière-plan de la photographie.

En 1966, lorsque la boîte de vitesses et le différentiel ont également commencé à être fabriqués en interne, la production, les bureaux, les salles d’essai et l’atelier de service se trouvaient dans la zone couverte de 12 000 m2 de la structure d’origine. Il y avait deux lignes d’assemblage de production : l’une pour les moteurs et les pièces mécaniques et l’autre pour l’assemblage des voitures avec des machines auxiliaires pour la production de pièces et le réglage des véhicules. Les bureaux, d’une superficie de 260 mètres et situés en façade et au centre, comprenaient le bureau du président et les bureaux des services techniques et commerciaux. Sur le côté droit du bâtiment se trouvaient les salles d’essais et sur la gauche l’atelier du service client et les salles du personnel. Dès le début, Lamborghini s’est concentré sur l’utilisation de machines technologiquement avancées, combinant les compétences artisanales des travailleurs avec la technologie la plus avancée disponible, une valeur qui reste au cœur de la vision industrielle de l’entreprise aujourd’hui.

Le 18 octobre 1968, Lamborghini annonce l’achèvement imminent de trois nouveaux bâtiments industriels, ajoutant 3 500 m2 de surface couverte. Il s’agissait de bâtiments qui, en plus de renforcer les installations de production, créeraient également un département d’essais moderne et bien équipé. La photographie accompagnant ce communiqué est désormais emblématique puisqu’elle montre, outre le département en construction, une 400 GT, une Islero, une Espada et deux Miura.

La production est passée de 67 Lamborghini produites en 1965 à 425 en 1971, tombant à 55 en 1979 en raison de la crise économique des années 1970. Les années 1980 marquent une reprise de la production, atteignant 470 voitures produites en 1987 ainsi que 300 moteurs de bateaux.

En 1983, Lamborghini a lancé pour la première fois le développement et l’utilisation de la fibre de carbone. Le nouveau département ‘Esperienza Materiali Compositi’ (appelé E.Co), a été créé grâce à l’arrivée du savoir-faire de Seattle qui a été développé à partir des premiers composants en fibre de carbone et Kevlar du Boeing 767. Le premier châssis en fibre de carbone prototype de la Countach Evoluzione est créé : c’est la première utilisation de matériaux composites par Lamborghini et une première absolue pour un projet de ce type pour une voiture de route.

En 1990, les équipements nécessaires à la recherche, au développement et aux essais dans le domaine des systèmes électroniques et des nouveaux matériaux composites sont achetés. Un atelier d’essais et de développement des systèmes de contrôle des émissions a également été créé, permettant désormais de gérer ce processus directement en interne.

En rejoignant le Groupe Audi en 1998, la vitesse de développement de Lamborghini a augmenté de façon exponentielle, tout comme le nombre de voitures produites et le nombre d’employés. En 2000, Lamborghini a produit 296 voitures et employait 440 personnes ; en 2001, la rénovation du siège social a été achevée, la première après de nombreuses années, impliquant la construction d’un nouvel immeuble de bureaux, d’un musée à deux étages et d’un nouvel espace de recherche et développement, en plus de l’investissement dans les chaînes de montage et la cantine qui ont été achevés en août 2001 pour un total de 155 millions d’euros.

Le 25 octobre 2002, l’ouverture du Lamborghini Centro Stile a été annoncée pour la fin du printemps 2003 à l’occasion du 40e anniversaire de l’entreprise. Le centre devait ouvrir dans une zone désignée d’un nouveau bâtiment abritant le service client, le centre dédié aux voitures Lamborghini classiques et au secteur des moteurs pour bateaux. En 2003, l’entreprise connaît une croissance rapide, occupe une surface de 100 000 m² dont 28 900 couverts, produit 1 305 voitures et emploie 624 salariés dont 145 en recherche et développement. En 2006, avec une croissance impressionnante de +30,4% par rapport à l’année précédente, 2 087 voitures ont été produites.

En novembre 2008, les travaux d’agrandissement du département Finition ont commencé, un espace dédié aux derniers contrôles des voitures sortant de la chaîne de montage; en octobre, la nouvelle plate-forme logistique intégrée a été inaugurée, désormais située dans les locaux de Sant’Agata Bolognese dans un nouveau bâtiment construit à cet effet. Le nouveau centre logistique couvrait 11 000 m², garantissant un espace pour 14 052 palettes.

En 2011, la nouvelle Aventador LP 700-4 a été lancée, équipée d’une monocoque en fibre de carbone innovante entièrement conçue et fabriquée à Sant’Agata Bolognese. Pour la carrosserie de l’Aventador, composée à 100% de fibre de carbone, Lamborghini a opté pour une production interne complète et a lancé le « CFK – Lamborghini Carbon Production », établissant ainsi le leadership de Lamborghini dans le secteur des super voitures de sport pour la production et le développement de matériaux composites, qui perdure aujourd’hui.

2011 a également vu l’ouverture de Lamborghini Park, qui permet aujourd’hui à l’entreprise de faire avancer deux de ses projets les plus importants en matière de développement durable et de recherche sur l’impact environnemental local : la biosurveillance avec les abeilles ; et l’étude expérimentale sur la biodiversité de la forêt de chênes et la capture de CO2 menée en partenariat avec la municipalité de Sant’Agata Bolognese et les universités de Bologne, Bolzano et Munich.

En 2012, un tout nouveau bâtiment a été érigé qui abrite le développement de prototypes (protoshop) et le centre de pré-série : le premier bâtiment industriel à plusieurs étages de classe énergétique A et N-ZEB (bâtiment à émission nette zéro) en Italie.

En 2015, Automobili Lamborghini a inauguré ses nouveaux systèmes de trigénération et de chauffage urbain, deux des principaux projets qui ont conduit l’entreprise de Sant’Agata Bolognese à obtenir la certification CO2 neutre pour l’ensemble de l’usine. L’événement a célébré la réalisation d’un objectif clé de la stratégie de durabilité environnementale de Lamborghini, initiée il y a quelques années et qui se poursuit aujourd’hui.

En 2018, le troisième modèle est arrivé, l’Urus, avec une production à Sant’Agata Bolognese fortement préconisée par Stephan Winkelmann, PDG et président d’Automobili Lamborghini. Soutenue par un protocole historique avec le gouvernement italien et la région d’Émilie-Romagne soutenant une renaissance de la région « terra dei motori », l’usine a augmenté sa surface couverte à 160 000 m².

Le nouveau site de production de Sant’Agata Bolognese abrite la nouvelle ligne d’assemblage entièrement dédiée à l’Urus, le nouveau département de finition pour tous les modèles Lamborghini et le nouveau bâtiment de bureaux certifié LEED Platinum : la norme la plus élevée au monde en matière de certification énergétique et environnementale. dans la conception et la construction de bâtiments. Une nouvelle piste d’essai a également été construite, avec treize surfaces différentes spécialement pour les SUV, ainsi qu’un nouvel entrepôt logistique, une deuxième centrale de trigénération et le nouveau « Energy Hub » pour la production centralisée de tous les vecteurs énergétiques. Le modèle de production « Manifattura Lamborghini » a été développé, ce qui apporte une approche innovante et durable combinant l’artisanat avec les technologies les plus avancées.

En 2019, l’usine de peinture de l’Urus a été inaugurée et, depuis 2020, la chaîne d’approvisionnement en coquillages est devenue plus durable grâce au transport ferroviaire plutôt que routier, atteignant une réduction de CO2 de 85%. Cette durabilité ne se limite pas seulement à la protection de l’environnement, mais continuera au fil des ans l’engagement de l’entreprise sur plusieurs fronts avec les personnes et la communauté dans laquelle elle opère, dans le cadre de sa responsabilité sociale de plus en plus répandue.

En mai 2021, Stephan Winkelmann a annoncé le programme « Cor Tauri Management », un plan ambitieux qui conduira Lamborghini à électrifier toute la gamme de produits en 2023-2024, avec l’introduction d’un modèle entièrement électrique à la fin de la décennie. Il s’agit d’étapes importantes dans le vaste programme de décarbonisation, qui fait partie de l’approche holistique de l’entreprise vis-à-vis de sa stratégie de développement durable, car elle s’efforce de réduire en permanence l’impact non seulement du site de production, mais de l’ensemble de la chaîne de valeur.

La longue façade routière, faisant partie de la construction originale de 1963, avec le fier signe Lamborghini sur le toit, est encore aujourd’hui la partie la plus visible de l’entreprise, la bannière d’une structure qui a évolué au fil des ans mais dont l’ADN reste le même, toujours tourné vers l’avenir.

Photos : Lamborghini